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Una fuerte pelea entre diputados oficialistas y opositores interrumpió la sesión del Parlamento de Armenia

Los legisladores de Contrato Cívico y Armenia Fuerte pasaron de una disputa verbal a empujones y golpes, mientras los guardias separaban a los involucrados y una ambulancia atendía a un opositor con hemorragia nasal

La pelea estalló cuando el diputado oficialista Tarón Chajoián le reclamó a Narek Karapetián, referente de Armenia Fuerte, que se disculpara por los dichos controvertidos de un familiar durante la campaña electoral de junio (X)
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Diputados oficialistas y opositores se pelearon este jueves en el Parlamento de Armenia durante una sesión de la Asamblea Nacional dedicada a debatir la elección de un integrante de la Cámara de Cuentas, un enfrentamiento que interrumpió la actividad y continuó dentro y fuera del recinto.

La disputa enfrentó a legisladores del partido gobernante Contrato Cívico y de la bancada opositora Armenia Fuerte. El choque comenzó después de que el diputado oficialista Tarón Chajoián exigió a Narek Karapetián, dirigente de Armenia Fuerte, que pidiera disculpas por declaraciones formuladas por un familiar durante la campaña de las elecciones parlamentarias de junio.

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Karapetián respondió desde su asiento y después se acercó a la tribuna. Varios diputados de ambas bancadas se sumaron a la discusión, que pasó de los cruces verbales a los empujones y golpes. Las versiones sobre el inicio de la agresión física fueron distintas: un representante de Armenia Fuerte empujó a Chajoián, quien respondió con un golpe, aunque otras informaciones señalaron que el diputado opositor golpeó primero al legislador oficialista.

El enfrentamiento derivó en una pelea entre varios miembros de los dos bloques. Durante la trifulca, uno de los diputados arrojó una silla hacia el sector contrario. El presidente del Parlamento declaró un receso para detener los incidentes dentro del salón, pero los enfrentamientos continuaron en los pasillos de la sede legislativa.

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Guardias de seguridad y representantes de otras fuerzas políticas intentaron separar a los diputados. Una ambulancia llegó al edificio del Parlamento y atendió a un legislador de la oposición, que sufrió una hemorragia nasal durante los incidentes.

Diputados oficialistas y opositores se pelearon en el Parlamento de Armenia
El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, defendió, por su parte, a los diputados gubernamentales y aseguró que "nadie puede levantarle la mano a un diputado" (Captura de video)

La sesión parlamentaria tenía como eje la elección de un miembro de la Cámara de Cuentas. La Comisión Permanente de Asuntos Financieros, Crediticios y Presupuestarios propuso para ese puesto a Karen Arustamyan, candidato presentado por Contrato Cívico.

Antes de la pelea, el debate avanzó con exposiciones de diputados y representantes de las bancadas. Tigran Abrahamyan, secretario de Armenia Fuerte, anunció que su grupo votaría en contra de Arustamyan. Karapetián, como líder de esa facción, también intervino para referirse a la relación entre el Gobierno y la oposición, además de abordar asuntos de la política interna armenia.

La posición de Contrato Cívico fue expuesta por Arusyak Manavazyan. La diputada sostuvo que la Cámara de Cuentas debía trabajar con independencia e imparcialidad y defendió la postulación de Arustamyan. “Karen Arustamyan es imparcial; su labor en la Cámara de Cuentas a lo largo de los años fue exclusivamente objetiva, profesional y conforme a la ley”, afirmó.

Arustamyan respondió en su intervención final a las preguntas y observaciones que los diputados plantearon durante el debate. El candidato aseguró que, si resultaba elegido, continuaría el trabajo conjunto con profesionalismo y contribuiría al fortalecimiento de la independencia del organismo, además de mantener una cooperación constructiva con la Asamblea Nacional.

Tras la votación secreta, la presidenta del Comité de Escrutinio, Lilit Minasyan, informó que participaron 90 diputados. Arustamyan consiguió 63 votos a favor y 27 en contra, y fue elegido miembro de la Cámara de Cuentas.

Armenia Fuerte responsabilizó al oficialismo por el conflicto. La agrupación señaló que el partido gobernante provocó los incidentes y cuestionó que no se suspendiera la sesión apenas comenzó el enfrentamiento.

Diputados oficialistas y opositores se pelearon en el Parlamento de Armenia
Varios diputados intentaron separar a los involucrados y frenar los enfrentamientos, pero no lograron detener la pelea (Captura de video)

La formación opositora fue fundada por el empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, quien se encontraba bajo arresto domiciliario. Antes de los comicios parlamentarios, el partido recibió acusaciones de soborno.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, respaldó a los diputados de Contrato Cívico después de los incidentes. “Nadie puede levantarle la mano a un diputado”, declaró. También afirmó: “Todo tiene un límite. Deben conocer su lugar”.

Pashinián no descartó que el Gobierno y la oposición pudieran alcanzar un acuerdo para convocar en el futuro a un referéndum constitucional. Esa consulta quedó vinculada a la posibilidad de firmar una paz definitiva con Azerbaiyán, país vecino de Armenia.

El ministro de Exteriores armenio, Ararat Mirzoyán, pidió a la oposición que apoyara la consulta popular. Además, prometió que los integrantes del Gobierno dimitirían si no conseguían el respaldo ciudadano necesario para modificar la Constitución.

(Con información de EFE)

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