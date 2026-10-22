Las amenazas contra Poder Ciudadano y el costo de impulsar una reforma judicial en Guatemala

El abogado Édgar Ortiz denunció seguimientos y amenazas contra su familia y los voluntarios del movimiento Poder Ciudadano. (Edgar Ortiz)

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El abogado guatemalteco Édgar Ortiz Romero denunció que él, integrantes de su familia y voluntarios de Poder Ciudadano han recibido amenazas y han sido vigilados por personas que, según afirmó, registran sus movimientos y ubicación.

Ortiz hizo pública la denuncia este miércoles 21 de octubre a través de un video en sus redes sociales, donde informó la cancelación del Congreso Ciudadano previsto para el 31 de octubre debido a estas intimidaciones.

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El pronunciamiento ocurrió pocos días después del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en Ciudad de Guatemala.

“Nos están siguiendo y nos amenazaron”, dijo Ortiz al inicio de la grabación, que calificó como distinta a sus habituales publicaciones. El abogado vinculó los hechos con la iniciativa de reforma al sistema de justicia que impulsa la asociación civil.

Según relató, desde el comienzo del trabajo de Poder Ciudadano sus miembros conocían los riesgos que podían enfrentar por promover cambios en la elección de magistrados y en la estructura de las instituciones judiciales. Sin embargo, sostuvo que las intimidaciones aumentaron durante los últimos meses.

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Ortiz afirmó que algunas amenazas fueron lo suficientemente graves como para suspender jornadas de recolección de firmas.

El abogado Edgar Ortiz informó en sus redes sociales que él y otros integrantes de la organización civil Poder Ciudadano están siendo intimidados, por lo que anunció la cancelación del Congreso Ciudadano que tenían previsto para el 31 de octubre.

También indicó que el grupo adoptó medidas de protección que permitieron documentar, en varias oportunidades, seguimientos y fotografías tomadas por personas que, de acuerdo con su denuncia, buscaban identificar su ubicación en tiempo real.

“Muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo”, expresó.

El abogado señaló que presentó una denuncia en septiembre y que trasladará a la Fiscalía nueva información sobre los episodios que asegura haber documentado, con el objetivo de que se identifique a los responsables.

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Ortiz sostuvo que la organización cuenta desde hace semanas con un esquema particular de seguridad y que la situación los obligó a restringir desplazamientos.

Poder Ciudadano busca cambiar el modelo de elección de magistrados

La labor de Poder Ciudadano se centra en una propuesta de reforma constitucional judicial que plantea modificar 24 artículos de la Constitución e incorporar tres nuevos.

El proyecto propone eliminar las comisiones de postulación, retirar al Congreso la facultad de nombrar a centenares de magistrados cada cinco años y establecer un sistema de renovación escalonada en las altas cortes.

Una multitud con distintivos de la organización Poder Ciudadano participa en una concentración política frente al Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. (Poder Ciudadano GT)

La iniciativa también plantea separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia y consolidar una carrera judicial basada en méritos, en lugar de vínculos políticos.

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La organización entregó 16.500 firmas al Congreso de Guatemala para activar el mecanismo de iniciativa ciudadana. La Constitución exige el respaldo de al menos 5.000 ciudadanos empadronados del distrito correspondiente.

Una multitud con distintivos de la organización Poder Ciudadano participa en una concentración política frente al Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. (Poder Ciudadano GT)

El proyecto requiere el voto favorable de 107 diputados para que avance hacia una consulta popular. Si el Congreso aprueba la modificación constitucional, la propuesta podría someterse a votación junto con las elecciones generales de 2027.

El Centro para la Defensa de la Constitución presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el trámite y solicitar una revisión de la autenticidad de las firmas.