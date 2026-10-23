Protestas en Francia: París prolongó el toque de queda en dos zonas hasta el lunes 26 de octubre

Las autoridades francesas prohibieron de forma temporal el transporte de bidones con combustible y las concentraciones cerca de las sedes de gobierno.

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La Prefectura de Policía de París prolongó hasta la mañana del lunes 26 de octubre el toque de queda en la plaza de la República y en el barrio de Châtelet-Les Halles, dos sectores de la capital francesa que registraron saqueos y actos de vandalismo tras las movilizaciones del 17 de octubre.

La orden prohibió la presencia de mayores y menores de edad en ambos perímetros entre las 23:00 y las 06:00 del día siguiente. Regirá durante las noches comprendidas entre el jueves 22 y el domingo 25 de octubre, por lo que finalizará el lunes por la mañana. La medida siguió instrucciones del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

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El área restringida abarca el espacio central de la plaza de la República y un perímetro alrededor de Châtelet-Les Halles. La Prefectura comunicó la renovación poco antes de las 20:00, luego de tres noches consecutivas de limitaciones. El Tribunal Administrativo de París había ordenado el miércoles que las resoluciones sobre los toques de queda se publicaran al menos doce horas antes de entrar en vigor.

Las primeras restricciones de la semana también alcanzaron zonas próximas al Palacio del Elíseo y a la Asamblea Nacional. La Policía prohibió desde las 20:00 las concentraciones públicas no declaradas cerca de la Presidencia, las dos cámaras del Parlamento y los Campos Elíseos. El veto a las manifestaciones incluyó además la plaza de la Bastilla, la plaza de la República y el entorno del Museo del Louvre.

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Las autoridades prohibieron de forma temporal transportar o portar bidones y botellas con combustible o gas. La disposición respondió a los incendios y ataques contra edificios públicos y comercios registrados durante los episodios de violencia del fin de semana anterior.

El presidente Emmanuel Macron pidió restringir las movilizaciones que no estuvieran convocadas por organizaciones sindicales y sostuvo que las prefecturas ofrecerían recorridos alternativos a los sindicatos que mantuvieran sus convocatorias.

Emmanuel Macron pidió prohibir las marchas no convocadas por sindicatos y atribuyó los disturbios a grupos de extrema izquierda (Teresa Suarez/Pool vía REUTERS)

“Cuando no sean organizaciones sindicales, se prohibirán siempre que sea posible”, afirmó Macron. También atribuyó los hechos a “actos políticos e incluso sediciosos organizados por grupos de extrema izquierda que pretenden derribar la República”. A su vez, Lecornu prometió un despliegue “masivo” de agentes para la jornada del sábado, con un dispositivo un 20 % mayor que el aplicado durante el fin de semana anterior.

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Las manifestaciones del 17 de octubre reunieron a unas 550.000 personas en distintas ciudades de Francia. La convocatoria protestó contra el encarecimiento de la vida, el aumento del precio de los combustibles y las condiciones de la sanidad y la educación, después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles que afectaron a numerosos centros educativos.

Niza, Burdeos, Marsella, Lyon, Toulon, Ruan, Grenoble, Lille y otras localidades adoptaron restricciones nocturnas en determinados barrios. En algunos casos, los toques de queda se aplicaron a menores no acompañados; en otros, las autoridades los extendieron a toda la población durante la noche del sábado.

Marsella suspendió el transporte público durante esa jornada después de que más de 500 comercios sufrieran daños en los incidentes previos. En Lyon, manifestantes incendiaron la oficina de turismo. En Limoges, un incendio afectó la torre del reloj y parte del techo del ayuntamiento, donde se produjeron derrumbes.

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Una multitud se concentra frente al edificio del ayuntamiento de Limoges, en Francia, mientras se registran llamas y columnas de humo negro y blanco en el exterior de la fachada. Varias personas observan la situación en la plaza mientras el humo se eleva y cubre parte de la estructura del inmueble

La investigación derivó en la detención de un segundo sospechoso, después del arresto de un hombre acusado de tentativa de homicidio contra agentes que se encontraban en el edificio.

Además, el Ministerio de Cultura anunció el cierre excepcional del Museo del Louvre, el Museo de Orsay, el Museo Picasso y el Grand Palais durante el sábado, ante las manifestaciones previstas en París.

(Con información de EFE y Europa Press)