El Gobierno de Guatemala lanza gub.gt, un portal que reúne información y servicios de las instituciones públicas

Guatemala habilitó el portal unificado gub.gt para centralizar la información sobre programas y trámites estatales. (Diario de Centroamérica)

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Guatemala lanzó gub.gt, el Portal Unificado de Gobierno que concentra información oficial sobre programas, servicios, proyectos y oportunidades de las instituciones públicas, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a recursos de educación, salud, empleo, vivienda y asistencia social.

La plataforma fue presentada por la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, bajo el mandato del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León.

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La iniciativa cumple una meta presidencial y forma parte del Plan Estratégico de Transformación Digital incluido en la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo 2024-2028.

El nuevo sitio reúne en un punto de acceso común la información generada por las entidades del Organismo Ejecutivo. Su función es orientar a las personas para que encuentren con mayor facilidad los servicios, trámites, iniciativas, políticas públicas y programas disponibles.

Los contenidos publicados atraviesan procesos de selección, clasificación, validación y revisión continua. La plataforma conserva los vínculos con las fuentes oficiales de cada institución, por lo que no reemplaza los portales ni los canales gubernamentales existentes, sino que dirige a la ciudadanía hacia ellos.

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Un acceso común a servicios y datos públicos

La coordinadora y directora ejecutiva de la GAE, Wendy Miranda, sostuvo que el portal representa una forma de acercar el Gobierno a la ciudadanía mediante la articulación de capacidades institucionales.

La funcionaria remarcó la necesidad de diseñar soluciones digitales centradas en las personas, capaces de simplificar la búsqueda de información y la relación con las entidades públicas.

El sitio permitirá consultar información sobre programas sociales, oportunidades de empleo, alternativas de vivienda, servicios de salud y propuestas educativas. La herramienta también incorpora el acceso a datos producidos por distintas dependencias estatales, con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

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Guatemala habilitó el portal unificado gub.gt para centralizar la información sobre programas y trámites estatales. (Diario de Centroamérica)

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, indicó que la cartera contará con un vínculo dentro de la plataforma para que la población pueda seguir la información presupuestaria. También señaló que uno de los desafíos será divulgar el portal para ampliar el número de personas que conozcan y utilicen sus recursos.

Menkos afirmó que el Ministerio de Finanzas Públicas avanza principalmente en el ámbito de la inversión pública, aunque no detalló porcentajes ni montos de ejecución.

El funcionario mencionó además el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes, vinculado con los procesos de transformación y modernización del Organismo Ejecutivo.

Esa iniciativa prevé reforzar la infraestructura tecnológica de la cartera y mejorar la articulación de los más de 60 subsistemas de administración financiera que utiliza. El objetivo es integrar mejor los recursos tecnológicos y la información de las áreas que intervienen en la gestión de las finanzas públicas.

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Cambio cultural y coordinación institucional

La puesta en marcha de gub.gt requirió la participación de instituciones del Organismo Ejecutivo, equipos técnicos y de comunicación, representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) acompañó el proceso mediante apoyo de infraestructura y asistencia técnica.

Durante la presentación, Menkos vinculó la transformación digital con un cambio en el funcionamiento de las instituciones. El ministro expresó: “Las transformaciones en el poder público no solo requieren de oportunidades políticas, sino que requieren también de capacidades institucionales, de recursos y de algo que a veces no tomamos en cuenta, que es la necesidad del cambio cultural”.

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El titular de Finanzas Públicas agregó que el Organismo Ejecutivo busca comprender los problemas de la población y resolverlos de forma coordinada. Según planteó, el propósito es que la interacción cotidiana de los ciudadanos con el poder público les permita encontrar respuestas a sus necesidades.

La nueva plataforma digital unifica los servicios del gobierno de Guatemala. (Imagen de cortesía)

“La información es poder, que ese poder nos permite librar muchos de los desafíos y dificultades que atraviesa la sociedad”, afirmó Menkos. El funcionario sostuvo que acercar información actualizada, verificada, oficial y confiable puede facilitar el acceso de la ciudadanía a las soluciones ofrecidas por el Estado.

La GAE planteó que la utilidad y el alcance de la plataforma dependerán de la actualización permanente de sus contenidos, la coordinación entre instituciones y la mejora de la experiencia de las personas usuarias.

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Esos avances deberán considerar la diversidad de la población guatemalteca, las condiciones de accesibilidad y la brecha digital.

Menkos también se refirió al encuentro Abrelatam y destacó la promoción de una cultura de datos abiertos, transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Señaló que estos espacios, con participación de la Organización de los Estados Americanos, aportan a la aspiración de Guatemala de fortalecer su liderazgo regional en esa materia.

El ministro expresó, además, su expectativa de que el país alcance el grado de inversión en los próximos meses, sin precisar una fecha.