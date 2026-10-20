Guatemala define la agenda: así será el regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias

El escritor Miguel Ángel Asturias sostiene un ejemplar de su novela Mulata de tal en una fotografía de archivo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )

Guardar

Los restos de Miguel Ángel Asturias regresarán a Guatemala el 12 de noviembre, 72 años después de que el escritor partiera al exilio, para una agenda de cuatro días que incluirá homenajes religiosos, diplomáticos y un funeral de Estado antes de su inhumación en el Centro Cultural que lleva su nombre.

El Nobel de Literatura de 1967 murió en Madrid en 1974 y sus restos permanecieron desde entonces en el cementerio de Père-Lachaise, en París. El regreso había sido previsto inicialmente para el 19 de octubre, fecha de nacimiento del autor, pero se postergó por un homenaje de alto nivel que Francia prepara y por la construcción del monumento funerario que los resguardará en el país.

PUBLICIDAD

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, confirmó que la repatriación se extenderá hasta el 15 de noviembre. La primera escala será la plaza Miguel Ángel Asturias, situada en la 14 avenida y 3 calle de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, frente a La Ceiba.

El escritor Miguel Ángel Asturias sostiene un ejemplar de su novela Mulata de tal en una fotografía de archivo. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )

La parroquia de la infancia y la devoción de Asturias

La Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria recibirá los restos a las 15:00 del 13 de noviembre, desde donde partirá un cortejo hacia el templo. El vicario Alejandro Gardón anticipó que será una ceremonia “solemne, pero también festiva, porque es un motivo de alegría”.

Asturias pasó su infancia en el barrio de La Candelaria y conservó desde el exilio un vínculo con la imagen de Jesús Nazareno venerada en el templo. Gardón relató que el escritor enviaba cartas a su familia para pedirles que encendieran velas en la capilla y rezaran por él.

PUBLICIDAD

“Su devoción y su amor a Jesús fue muy fuerte”, afirmó el vicario. Asturias también obsequió a la parroquia la túnica que la imagen utilizó durante la procesión de Jueves Santo de este año.

A las 19:00, el arzobispo Gonzalo de Villa y Vásquez presidirá una eucaristía. Después, los restos permanecerán en capilla ardiente hasta la medianoche, con turnos de guardia, y luego serán trasladados a la capilla de Jesús dentro de la misma iglesia.

El templo también prepara la conmemoración de los cien años de la advocación de Cristo Rey otorgada a Jesús Nazareno. El aniversario se cumplirá el domingo 7 de febrero de 2027 y tendrá una eucaristía central.

PUBLICIDAD

El funeral de Estado y la tumba en el centro cultural

La jornada del 13 de noviembre incluirá un acto diplomático en la Embajada de Francia en Guatemala y actividades en la Universidad Popular, programadas entre las 10:00 y las 15:00. El 14 de noviembre, el Palacio Nacional de la Cultura será sede del funeral de Estado dedicado al legado político y cultural de Asturias.

La ceremonia final se realizará el 15 de noviembre, cuando los restos sean trasladados e inhumados en una tumba construida en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El mausoleo estará cerca de la Plaza Mujeres, la explanada de la Gran Sala y la Plaza Maya.

PUBLICIDAD

Los actos comenzaron antes de la llegada con el estreno nacional de La tumba del Gran Lengua, del maestro Joaquín Orellana. La obra, inspirada en la literatura de Asturias, fue escrita en 1999 y estrenada en España en 2001, pero nunca se había montado en Guatemala.

Las funciones previstas para el 19, 24 y 30 de octubre agotaron cerca de seis mil entradas en 24 horas. Méndez Salinas indicó que el Ministerio de Cultura y Deportes evalúa ampliar la temporada, mientras que una nueva presentación está prevista para el 15 de noviembre como parte de los actos de inhumación.

PUBLICIDAD

El 3 de noviembre, el Palacio Nacional de la Cultura inaugurará una exposición con manuscritos y documentos del archivo de Asturias que no habían estado disponibles para el público. La muestra formará parte de las actividades previas al retorno.

El Ministerio de Cultura y Deportes coordina además con el Ministerio de Educación que la obra del escritor sea uno de los temas de seminario para los graduandos de 2027. La cartera también impulsa traducciones de sus textos a idiomas nacionales de Guatemala y al sistema braille para ampliar el acceso a su producción literaria.