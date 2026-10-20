La policía guatemalteca detiene a Daniel “N” con 168 paquetes de cocaína ocultos en una camioneta en Quetzaltenango

Daniel “N”, de 51 años, fue capturado en Génova Costa Cuca tras intentar huir de un control policial. (PNCdeGuatemala)

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Daniel “N” fue detenido con cocaína oculta en una camioneta en Quetzaltenango, después de que agentes localizaran un cargamento distribuido en tres compartimientos del vehículo. La incautación, valuada en más de 16 millones de quetzales, forma parte de una investigación sobre estructuras dedicadas al trasiego de drogas en la región.

El procedimiento ocurrió en la entrada a San Miguelito, en Génova Costa Cuca, donde policías de la Comisaría 41 interceptaron una camioneta Hyundai con placas P002LWY. El conductor, identificado como Daniel “N”, tiene 51 años.

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La Policía Nacional Civil informó que la revisión del vehículo contó con el apoyo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y de un agente K-9. Fiscales del Ministerio Público también participaron en las diligencias efectuadas en el puesto de control.

Dentro de la camioneta, las autoridades hallaron tres caletas, es decir, compartimientos acondicionados para ocultar mercancía. Allí estaban escondidos 168 paquetes rectangulares que fueron sometidos a una prueba de campo.

El análisis preliminar dio positivo para cocaína. La droga y el conductor quedaron a disposición de las autoridades, que deberán continuar con las diligencias correspondientes en torno al cargamento decomisado.

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Daniel “N”, de 51 años, fue capturado en Génova Costa Cuca tras intentar huir de un control policial. (PNCdeGuatemala)

El valor del cargamento y las pesquisas sobre la estructura criminal

El valor estimado de lo incautado supera los 16 millones de quetzales, de acuerdo con la PNC. La cifra ubica al hallazgo entre los decomisos de mayor valor reportados durante las investigaciones contra redes de narcotráfico en esa zona del país.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen y el destino final de la droga. Las pesquisas también buscan determinar si Daniel “N” tenía vínculos con otros integrantes de una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes.

Un reporte policial señaló que al conductor se le marcó el alto durante el control y que posteriormente habría intentado escapar, lo que dio lugar a una persecución antes de su captura. La camioneta fue inspeccionada luego de que fuera detenida en el sector de San Miguelito.

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Antinarcóticos indicaron que el cargamento presuntamente tenía como destino la frontera con México. Esa versión forma parte de las líneas de investigación que siguen las fuerzas de seguridad para reconstruir el recorrido previsto para la sustancia.

La operación se realizó en seguimiento de pesquisas sobre grupos criminales que operan en el sur de Guatemala. Los investigadores intentan identificar a más personas que pudieran haber participado en el ocultamiento, traslado o recepción de la droga.

Según agentes antinarcóticos, esta habría sido la tercera incautación registrada durante la misma semana contra una organización que podría estar vinculada con Jorge Gabriel Enríquez Acabal, conocido como “El Contador del Pacífico”.

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Las autoridades no descartaron que los operativos continúen para ubicar a otros presuntos miembros de esa red.

Daniel “N”, de 51 años, fue capturado en Génova Costa Cuca tras intentar huir de un control policial. (PNCdeGuatemala)

Enríquez Acabal es señalado por antinarcóticos como el presunto líder de una organización de narcotráfico y es conocido en la región sur como un empresario millonario. La posible relación entre el decomiso y esa estructura permanece bajo investigación.

La PNC sostuvo que el caso continúa abierto y que sus unidades buscan establecer responsabilidades adicionales. El cargamento encontrado en la camioneta Hyundai será parte de las pruebas analizadas en las diligencias judiciales posteriores.

Además, las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, el decomiso de un cargamento de droga como resultado de un operativo interinstitucional implementado en el kilómetro 132.1, en jurisdicción de Pasaco, departamento de Jutiapa.

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Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) llevó a cabo las diligencias que permitieron el hallazgo.

Los agentes inspeccionaron una grúa que transportaba un picop y determinaron que de esa manera también eran trasladados 20 paquetes con marihuana y dos envoltorios que contenían piedras de crack.