Guatemala

Cubría un accidente en vivo y descubrió que su hermano había muerto en Guatemala

Francisco Mendoza, administrador de El T'zutujil Chapín, llegó a la ruta entre Río Bravo y Quetzalcóatl, en Suchitepéquez, donde el choque dejó dos fallecidos y un herido grave, trasladado al hospital

La víctima mortal fue identificada como Héctor David Mendoza y sus restos son velados en la aldea Nahualate de Chicacao.
La víctima mortal fue identificada como Héctor David Son Mendoza y sus restos son velados en la aldea Nahualate de Chicacao. (El Tzutujil Chapín)
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Un comunicador de Guatemala que transmitía en vivo la cobertura de un accidente de tránsito descubrió que su hermano figuraba entre las víctimas mortales del suceso en el departamento de Suchitepéquez.

Francisco Mendoza, administrador de la plataforma de noticias El T’zutujil Chapín, acudió a la ruta que conecta Río Bravo con Quetzalcóatl tras recibir un aviso periodístico sobre el percance vial.

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El hecho de tránsito dejó un saldo de dos personas fallecidas y un herido de gravedad. Según la narración ofrecida en el lugar del incidente, los ocupantes de los vehículos transitaban con dirección a sus jornadas laborales cuando ocurrió el impacto.

La víctima mortal fue identificada como Héctor David Mendoza y sus restos son velados en la aldea Nahualate de Chicacao.
La víctima mortal fue identificada como Héctor David Son Mendoza y sus restos son velados en la aldea Nahualate de Chicacao. (El Tzutujil Chapín)

Mientras uno de sus familiares murió en la carretera, un segundo hermano fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario con lesiones graves, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento se desconoce la identidad del segundo fallecido.

Un aviso de emergencia derivó en el hallazgo de la tragedia familiar en la ruta a Río Bravo

Durante la transmisión que realizaba para sus seguidores, Mendoza relató entre lágrimas las circunstancias en las que fue alertado sobre el hecho.

“Me llamaron y me dijeron: ‘A usted que le gusta tirar la nota al instante, pilas’. Tomé mi moto y mi mochila y me vine para el lugar. Vengo a ver a mi hermano tapado con la manta. No hombre, no puede ser. Mi corazón ya no lo aguanto”, expresó en vivo sin poder contener el llanto desconsolado al percatarse sobre la identidad de la víctima.

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Francisco Mendoza, administrador de El T'zutujil Chapín, llegó a la ruta entre Río Bravo y Quetzalcóatl, en Suchitepéquez, para cubrir un hecho de tránsito y descubrió que uno de sus hermanos había fallecido y otro fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial. (Video: El T'zutujil Chapín)

La víctima fue identificada como Héctor David Son Mendoza. Sus restos mortales son velados en la residencia familiar ubicada en el Sector La Línea, en la aldea Nahualate, dentro del municipio de Chicacao.

Los actos fúnebres continúan este martes 20 de octubre de 2026 con una misa de cuerpo presente fijada para las 09:00 horas en la iglesia católica de la localidad, previa al traslado hacia el Cementerio General, de Suchitepéquez donde se prevé el entierro a las 10:00 horas.

La víctima mortal fue identificada como Héctor David Mendoza y sus restos son velados en la aldea Nahualate de Chicacao.
La familia Mendoza programó las honras fúnebres y el entierro de la víctima en el Cementerio General de la localidad. (El Tzutujil Chapín)

Las motocicletas concentran más del 50 por ciento de los siniestros viales en el país

Los incidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Guatemala. Cifras oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET), entidad adscrita a la Policía Nacional Civil (PNC), confirman que las motocicletas representan el 54% de los siniestros viales registrados a nivel nacional.

Este tipo de vehículo conforma además más de la mitad del parque vehicular activo, lo que incrementa la exposición a percances fatales en carreteras interdepartamentales.

Los informes técnicos del Departamento de Tránsito de la PNC y de la unidad Provial identifican factores de riesgo específicos que desencadenan estas colisiones.

Entre las causas principales destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol o drogas, las distracciones por el uso de teléfonos celulares y la falta de casco de protección. Las autoridades calculan que hasta el 90% de estos percances viales se pueden prevenir mediante un manejo responsable.

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