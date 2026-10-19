Dos hombres asesinados a balazos en zona 18 y Chinautla: las áreas que concentran más del 60% de los homicidios en Guatemala

Dos hombres fallecieron en dos ataques armados registrados en distintos puntos de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hombres perdieron la vida tras ser víctimas de ataques armados perpetrados en distintos puntos del área metropolitana de Guatemala.

El primero de los sucesos violentos fue reportado frente al lote 56, en las inmediaciones de los campos deportivos de Las Ilusiones, situados en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

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Habitantes de la localidad notificaron de manera inmediata la situación a la línea 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales, cuyos integrantes movilizaron unidades de auxilio hacia el lugar exacto del atentado.

A su arribo, los Técnicos en Urgencias Médicas del denominado Casco Rojo procedieron a examinar a la víctima, un hombre de aproximadamente 29 años de edad, quien yacía sobre la vía pública.

Tras realizar la evaluación médica correspondiente, los paramédicos establecieron que el sujeto presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en regiones vitales del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones recibidas, los rescatistas constataron que la persona ya no contaba con signos vitales, situación que imposibilitó cualquier maniobra para intentar salvarle la vida.

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Elementos de la Policía Nacional Civil y bomberos atienden una escena en en la calle principal de El Durazno, del municipio de Chinautla, en Guatemala. (Video: Bomberos Municipales)

Posteriormente, agentes de la PNC acordonaron el área para resguardar la escena e iniciar la coordinación con los peritos del Ministerio Público (MP), con el propósito de recolectar evidencias balísticas y esclarecer las causas de la agresión.

Segundo ataque armado en la aldea El Durazno cobró la vida de un hombre de 35 años

De forma paralela, otro episodio de violencia armada tuvo lugar en la calle principal de la aldea El Durazno, en la jurisdicción municipal de Chinautla.

Ante las alertas emitidas por residentes de la comunidad, las centrales de emergencia movilizaron a efectivos de la 4ta y 117 Compañía de los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas llegaron al sitio para brindar asistencia, pero verificaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, carecía de constantes vitales como consecuencia de múltiples heridas de bala.

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Los Bomberos Voluntarios constataron el fallecimiento de un hombre de 35 años en la aldea El Durazno de Chinautla. (Bomberos Voluntarios)

Ante esta confirmación, la PNC asumió el resguardo del sector para iniciar los procedimientos legales y el levantamiento del cuerpo.

La zona 18 y Chinautla figuran entre las áreas con mayor incidencia de homicidios y extorsiones

Los atentados registrados reflejan la continua problemática de inseguridad en sectores del departamento de Guatemala.

De acuerdo con informes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), alrededor del 42% de los homicidios reportados a nivel nacional se concentran en apenas 10 municipios, encabezados por la capital, Mixco, Villa Nueva y Chinautla.

En el municipio capitalino, la zona 18 aparece de forma constante entre las demarcaciones con mayor cantidad de hechos delictivos.

Reportes oficiales del CIEN detallan que las zonas 18, 6, 7, 1 y 12 concentran más del 60% de los asesinatos de la Ciudad de Guatemala.

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Para contener estos índices, la PNC mantiene intervenciones como la Operación Centinela Metropolitano, enfocada en reducir homicidios, extorsiones y robos.

Un hombre de 29 años murió tras un ataque con arma de fuego en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. (Bomberos Municipales)

En el caso de Chinautla, evaluaciones de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) destacan que las extorsiones, el robo a peatones y los homicidios constituyen las principales amenazas a la seguridad pública en el municipio.

Los registros del Ministerio de Gobernación señalan que la presencia de pandillas y el uso de armas de fuego motivan operativos frecuentes para tratar de contrarrestar el accionar delictivo en esa localidad.