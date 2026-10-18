Guatemala

“Los vamos a encontrar y haremos que la justicia prevalezca”, advirtió Arévalo tras el ataque que mató al exfiscal guatemalteco

El Ministerio de Gobernación recabó información mientras el Ministerio Público abrió una pesquisa exhaustiva con rigor científico y autonomía, tras el homicidio de dos hombres en una cancha de la capital

El mandatario guatemalteco expresó su solidaridad con los familiares de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, asesinados a plena luz del día en el complejo deportivo de la zona 5 capitalina frente a familias y niños. (Imagen de cortesía)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó que el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, integrante de la Federación de Judo, fueron asesinados en un ataque armado en el Campo Marte, un complejo deportivo de la zona 5 capitalina. El mandatario ordenó al Ministerio de Gobernación acciones inmediatas para identificar a los responsables y sostuvo que el crimen reafirma la lucha de su gobierno contra la narcopolítica, las organizaciones criminales y la violencia.

Los disparos ocurrieron a plena luz del día, frente a familias y niños, entre ellos el hijo de Solórzano Foppa, según relató Arévalo en un mensaje dirigido a la población. El sector fue acordonado mientras las autoridades iniciaban la recolección de indicios para reconstruir la secuencia del ataque.

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El exfiscal tenía 43 años y su identidad fue confirmada por los cuerpos de socorro tras la llegada de un equipo de Soy502 al lugar. Las autoridades todavía no informaron el posible móvil ni las circunstancias en que los atacantes ingresaron a la cancha.

Arévalo expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y afirmó que ambos se encontraban en una actividad recreativa. “Ninguno de los dos merecía esta muerte, como ningún guatemalteco la merece”, declaró.

Un ataque en el complejo que frecuentaba el exfiscal

El Campo Marte era un lugar habitual para Solórzano Foppa desde hacía 15 años. En un video difundido en septiembre, el abogado había contado que jugaba fútbol allí los fines de semana.

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Las autoridades trabajan en el lugar del crimen donde el exfiscal guatemalteco y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue asesinado en un ataque armado, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin
Las autoridades trabajan en el lugar del crimen donde el exfiscal guatemalteco y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, fue asesinado en un ataque armado, en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 17 de octubre de 2026. REUTERS/Cristina Chiquin

El presidente indicó que varios equipos policiales fueron desplegados en el caso y que el Ministerio de Gobernación ya había recabado información. También señaló que el Ministerio Público anunció una investigación exhaustiva, con rigor científico y garantías de autonomía.

“Los vamos a encontrar y haremos que la justicia prevalezca”, advirtió Arévalo al dirigirse a los autores materiales e intelectuales. El mandatario sostuvo que el asesinato no intimidará a su administración y pidió que la sociedad no permita que el miedo ni los beneficios políticos derivados de la tragedia provoquen divisiones.

Solórzano Foppa publicaba en sus redes sociales opiniones sobre asuntos políticos y judiciales. También había denunciado presuntos vínculos entre pandillas y figuras políticas, además de referirse a estructuras criminales.

La trayectoria pública y judicial de Solórzano Foppa

El abogado y notario acumulaba más de 15 años de experiencia como funcionario público. Desarrolló una carrera fiscal en el Ministerio Público, donde fundó y dirigió la Dirección de Análisis Criminal y ocupó la Dirección de Investigaciones Criminalísticas.

Más tarde fue superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, puesto al que llegó como la persona más joven en asumir esa función. Además, integró los Bomberos Municipales durante más de 13 años.

Un hombre con un saco azul y una corbata celeste está sentado en un sofá gris frente a una mesa de vidrio y una ventana
Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Tras dejar la Superintendencia de Administración Tributaria, se dedicó al litigio y participó en procesos judiciales de alto perfil. En los últimos días ejercía la defensa de una extrabajadora del Ministerio Público procesada por la compra de un edificio para la institución.

También representaba a la exfiscal general Thelma Aldana, vinculada con el mismo expediente judicial. Su trabajo incluía casos relacionados con criminalidad organizada y pronunciamientos públicos sobre la coyuntura nacional.

La investigación deberá establecer quiénes participaron en el ataque, cómo ingresaron los agresores al complejo deportivo y cuál fue el motivo del asesinato. La Policía Nacional Civil no difundió información adicional sobre dos personas detenidas ni sobre el estado de las tres personas heridas.

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