Estados Unidos

Estados Unidos sancionó al régimen cubano por sus vínculos con el banco iraní Karafarin

El Departamento de Estado vinculó al Banco Internacional de Comercio castrista con una institución de Teherán castigada por el Tesoro en 2020

El Departamento de Estado vinculó al Banco Internacional de Comercio castrista con una institución de Teherán castigada por el Tesoro en 2020 (Europa Press)
El Departamento de Estado vinculó al Banco Internacional de Comercio castrista con una institución de Teherán castigada por el Tesoro en 2020 (Europa Press)
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Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA) al acusar a la entidad estatal de prestar servicios financieros al banco iraní Karafarin desde 2022. La medida, anunciada este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, se enmarca en una ofensiva más amplia de Washington contra los vínculos entre La Habana y Teherán.

Rubio informó en un comunicado que el Departamento de Estado designó a BICSA en virtud de la Sección 2(a)(i)(A) de la Orden Ejecutiva 14404, por operar en el sector de servicios financieros de la economía cubana. Según el funcionario, la entidad “ha prestado servicios al designado banco iraní Karafarin desde al menos 2022”.

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El Departamento del Tesoro había sancionado a Karafarin Bank en 2020, en virtud de la Orden Ejecutiva 13902. Rubio precisó que la acción contra BICSA se ejecutó “en concierto” con una medida paralela del Tesoro contra actores financieros iraníes.

En su comunicado, el secretario de Estado sostuvo que “durante demasiado tiempo, la Cuba comunista ha tenido permitido operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas, incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo, con el fin de atacar a Estados Unidos”. La acusación coloca a la isla como un punto de apoyo para redes vinculadas a Teherán a pocos kilómetros de territorio estadounidense.

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Rubio también advirtió sobre lo que calificó como “fuerzas extra hemisféricas” interesadas en expandir influencia “antiamericana” en la región: “El presidente Trump fue absolutamente claro”, afirmó el funcionario al referirse a la postura de la actual administración frente a ese tipo de injerencias.

El secretario de Estado, Marco Rubio. REUTERS/Eric Lee
El secretario de Estado, Marco Rubio. REUTERS/Eric Lee

El funcionario fue más allá en sus declaraciones y advirtió: “Que quede absolutamente claro: la Administración Trump no tolerará que un Estado renegado albergue operaciones hostiles militares, de inteligencia y terroristas extranjeras a menos de cien millas de nuestro territorio”. Rubio agregó que el Gobierno estadounidense continuará identificando y eliminando “agresivamente” las conexiones financieras y de seguridad del régimen cubano con Irán y otros actores calificados como peligrosos.

Esta es la primera vez en años que Estados Unidos endurece su política hacia Cuba invocando explícitamente el vínculo con Irán como justificación directa de una sanción financiera, un giro que profundiza el cerco económico sobre La Habana a través del señalamiento de supuestas redes con Teherán.

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Las sanciones contra Cuba incluyen desde hace años medidas económicas, comerciales, financieras y migratorias que se endurecieron desde enero en un contexto de creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano para propiciar un cambio político.

En los últimos meses, la administración estadounidense amplió esa presión con sanciones contra el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, la familia de Fidel Castro, la petrolera estatal CUPET, así como diversos ministerios y entidades estatales del país.

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