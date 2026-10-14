Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Un oficial conduce a un hombre por el pasillo de una instalación gubernamental en Cuba mientras una mujer lo observa desde el otro lado de un cerco de alambre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante septiembre de 2026, el régimen de Cuba concentró sus mecanismos de represión dentro del sistema penitenciario, donde un total de 107 víctimas privadas de libertad padecieron aislamiento y acoso, según los datos documentados por la organización de derechos humanos Cubalex.

El informe del monitoreo publicado el día de ayer, 13 de septiembre, documenta un fenómeno desgarrador que se profundiza en las penitenciarías del país: la violencia institucional no solo se ejerce en las calles, sino que se ensaña de manera crítica contra la población penal.

PUBLICIDAD

En el centro de este registro se encuentran 107 víctimas privadas de libertad que han enfrentado diversas formas de hostigamiento, tortura psicológica y aislamiento durante el último mes.

Las cifras oficiales recopiladas revelan que las violaciones cometidas dentro de los centros de reclusión alcanzaron un peso desproporcionado, acumulando 147 incidentes específicos. Esta cifra casi triplica a cualquier otra tipología de atropello contabilizada en el mismo periodo, consolidando a las prisiones cubanas como el epicentro del sufrimiento y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.

Entre las principales denuncias documentadas se destacan 38 incidentes de incomunicación total, la cifra más elevada registrada en lo que va del año 2026. Durante una ola represiva concentrada entre el 18 y el 23 de septiembre, familiares de los reclusos en más de 30 penales distribuidos en 13 provincias pasaron días en completa incertidumbre, sin posibilidad de constatar la integridad física ni el estado de salud de sus allegados.

PUBLICIDAD

Los datos del informe de Cubalex revelaron que 107 personas privadas de libertad sufrieron abusos en las prisiones cubanas durante septiembre de 2026. (Cortesía: Cubalex).

Las represalias en los penales incluyeron la negación médica y huelgas de hambre

A este aislamiento forzado se suman 38 denuncias por negación reiterada de atención médica, una práctica recurrente que pone en riesgo inminente la vida de los prisioneros.

La desesperación por el trato degradante llevó a que se registraran al menos 4 incidentes de protestas extremas protagonizadas por los propios reclusos, quienes recurrieron a huelgas de hambre y sed como último recurso para exigir el cese de los abusos y el respeto a su dignidad humana.

Además del universo de personas ya encarceladas, el reporte confirma la persistencia de detenciones arbitrarias fuera de los recintos, contabilizando 25 nuevas víctimas registradas en el mes, entre las cuales se incluyen 4 casos alarmantes de desapariciones forzadas de carácter temporal o prolongado. En contraste con la severidad del aparato punitivo, apenas 6 personas fueron excarceladas o liberadas durante todo el periodo analizado.

PUBLICIDAD

Las condiciones extremas en los penales no son un hecho aislado, sino que se enmarcan en un deterioro generalizado del nivel de vida en la isla. Los cautivos padecen la misma escasez severa de alimentos y falta de insumos médicos que afecta al resto de la población, pero bajo un régimen de custodia riguroso y sin posibilidades de auxilio exterior.

Un hombre permanece sentado en el borde de una litera dentro de una celda de concreto iluminada por la luz de una ventana con barrotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama general del entorno social y las protestas ciudadanas durante el mes

Más allá de la situación en los centros penitenciarios, el informe de Cubalex permite reconstruir el mapa de tensiones sociales, económicas y civiles que azotaron a la isla durante el mes de septiembre de 2026.

El descontento popular se tradujo en un total de 35 protestas públicas contabilizadas en las calles, lo que representa una disminución del 63% respecto a las 94 registradas en agosto. El día de mayor actividad de manifestación cívica fue el 5 de septiembre, cuando se reportaron 4 jornadas de protesta simultáneas.

PUBLICIDAD

Finalmente, el contexto social estuvo severamente marcado por el colapso de los servicios básicos y el deterioro económico. Se registraron 175 noticias relacionadas con la vulneración de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).