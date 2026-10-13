Costa Rica condena ataques hutíes contra Arabia Saudita que dejaron al menos 14 muertos y más de 300 heridos

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid, ubicado en Riad, fue escenario de varios ataques que dejaron al menos 14 fallecidos durante el fin de semana. Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita/Distribuido vía REUTERS

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El Gobierno de Costa Rica expresó una enérgica condena contra los ataques perpetrados por la milicia hutí de Yemen contra Arabia Saudita, después de una serie de bombardeos que alcanzaron el principal aeropuerto internacional de Riad y dejaron al menos 14 personas fallecidas y más de 300 heridas durante el fin de semana.

Mediante un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto rechazó las acciones armadas dirigidas contra el territorio saudí, particularmente el atentado contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, una de las principales instalaciones de transporte aéreo del país.

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“Costa Rica condena enérgicamente los continuos ataques perpetrados por la milicia hutí contra el Reino de Arabia Saudita, incluido el grave atentado contra el Aeropuerto Internacional de Riad”, manifestó la Cancillería costarricense.

La declaración se produjo después de que las autoridades saudíes confirmaran múltiples víctimas como consecuencia de los ataques registrados entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2026, en medio de una creciente escalada militar que amenaza con extender las hostilidades en Medio Oriente.

El Gobierno costarricense también manifestó su solidaridad con las autoridades y la población de Arabia Saudita, así como con las naciones que perdieron ciudadanos durante los bombardeos.

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“Costa Rica expresa su solidaridad con el Gobierno y el pueblo del Reino de Arabia Saudita, así como sus condolencias por las víctimas de estos ataques y a los países cuyos ciudadanos se hayan visto afectados por estos actos de violencia”, señaló el comunicado.

Ataques contra el aeropuerto dejaron cientos de víctimas

La ofensiva más grave ocurrió el sábado 10 de octubre, cuando un ataque con misiles impactó el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, ubicado en las afueras de Riad, la capital saudí.

De acuerdo con información de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA), el atentado provocó inicialmente la muerte de 12 personas y dejó 309 heridos, varios de ellos en estado crítico.

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Entre los fallecidos figuraban cuatro ciudadanos saudíes, dos personas de Bangladesh y víctimas de Estados Unidos, Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán.

Posteriormente, la Embajada de la India en Arabia Saudita confirmó el fallecimiento de uno de sus ciudadanos, quien permanecía hospitalizado por las lesiones sufridas durante el ataque del sábado, elevando a 13 el número de muertos de ese incidente.

La situación se agravó el domingo 11 de octubre, cuando un nuevo proyectil alcanzó sectores del aeropuerto y provocó la muerte de un ciudadano pakistaní, además de causar heridas a 11 personas.

Con estos acontecimientos, el número de fallecidos en los ataques del sábado y domingo ascendió a por lo menos 14, sin contar otras víctimas registradas durante las agresiones ocurridas en días anteriores.

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Según reportes de Reuters y Associated Press, el aeropuerto había sido blanco de varios ataques a lo largo de la semana, incluidos bombardeos del jueves 8 de octubre que causaron la muerte de tres ciudadanos saudíes, entre ellos un piloto de la aerolínea nacional Saudia.

La sucesión de ofensivas provocó daños en instalaciones aeroportuarias, interrupciones del tráfico aéreo y la activación de protocolos de emergencia para atender a las víctimas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica expresó sus condolencias por las víctimas y reiteró su llamado a la paz y la protección de civiles. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Aeropuerto de Riad permanecerá cerrado y aerolíneas suspenden vuelos

Como consecuencia de los ataques, las autoridades saudíes suspendieron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, mientras los equipos especializados realizan inspecciones para determinar el alcance de los daños y verificar las condiciones de seguridad.

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Según informó Reuters este lunes, la suspensión de operaciones se extenderá hasta el 17 de octubre, una medida que ha provocado cancelaciones y modificaciones en vuelos internacionales.

Compañías como Lufthansa, Air France-KLM y Etihad figuran entre las aerolíneas afectadas por las restricciones operativas y el deterioro de las condiciones de seguridad en la región.

Asimismo, organismos internacionales de aviación han emitido advertencias relacionadas con los riesgos de operar en determinadas zonas del espacio aéreo saudí.

El cierre representa una afectación importante para la conectividad de Arabia Saudita, particularmente por el movimiento de viajeros internacionales, trabajadores y empresarios que utilizan Riad como punto de llegada y conexión.

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Los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen provocaron la suspensión de operaciones aéreas y una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente. REUTERS/Ammar Awad

¿Quiénes son los hutíes y por qué atacan Arabia Saudita?

Los hutíes, también conocidos como Ansar Allah, constituyen un movimiento político y armado originario de Yemen, que controla la capital, Saná, y amplias zonas del norte del país.

El grupo mantiene una prolongada confrontación con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudita, y cuenta con apoyo de Irán, en un conflicto que ha provocado una grave crisis humanitaria.

Durante los últimos años, los hutíes han utilizado misiles y drones para atacar instalaciones militares, energéticas y de transporte, tanto en territorio saudí como en otras zonas estratégicas de Medio Oriente.

La reciente intensificación de las operaciones militares en Yemen ha incrementado las tensiones entre las partes enfrentadas, mientras las fuerzas saudíes realizan acciones contra posiciones controladas por los rebeldes.

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Los hutíes han advertido a las aerolíneas internacionales sobre los riesgos de utilizar el espacio aéreo saudí, en medio de sus operaciones contra instalaciones aeroportuarias y otros objetivos.

Las ofensivas también generan preocupación por las posibles consecuencias sobre el transporte comercial y energético en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, una de las rutas marítimas estratégicas para el comercio internacional.

Costa Rica se suma a los llamados internacionales para detener la violencia

El pronunciamiento del Gobierno costarricense coincide con las reacciones expresadas por diferentes países y organismos internacionales tras los ataques contra el aeropuerto saudí.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el bombardeo del 10 de octubre e hizo un llamado al cese inmediato de las agresiones contra la población civil.

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De igual manera, representantes de la Unión Europea rechazaron las acciones contra instalaciones civiles y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de la escalada militar.

El Gobierno de España también condenó el ataque, mientras otras naciones expresaron solidaridad con las víctimas y sus familiares.

Por su parte, Costa Rica reiteró su posición en defensa de la solución pacífica de los conflictos y del respeto a la vida de las personas que no participan directamente en las hostilidades.

“Costa Rica reitera su llamado a la paz y a la protección de la población civil, y rechaza todo ataque contra la infraestructura civil”, concluyó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La posición de San José mantiene una línea de rechazo a los ataques contra territorio saudí que ya había expresado el 19 de septiembre de 2026, cuando la Cancillería condenó el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra Riad y otras instalaciones estratégicas de Arabia Saudita.

En aquella oportunidad, las autoridades costarricenses también instaron a la comunidad internacional a fortalecer los esfuerzos para combatir el terrorismo y promover la paz.

Mientras tanto, la situación en Medio Oriente continúa siendo motivo de preocupación internacional, especialmente por las amenazas contra aeropuertos, rutas comerciales y otros puntos estratégicos que podrían afectar a miles de civiles.

El Gobierno saudí mantiene las evaluaciones sobre los daños ocasionados por los ataques, mientras la comunidad internacional insiste en la necesidad de evitar una mayor escalada militar y garantizar la protección de las personas que permanecen expuestas a la violencia.