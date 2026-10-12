Guatemala

Los municipios aledaños envían 713 mil vehículos diarios a la Ciudad de Guatemala y agravan la congestión vial

La Dirección de Movilidad y Emetra reportaron que Mixco concentra 213,900 ingresos, el 30% del flujo colindante, mientras la circulación total en la capital oscila entre 1.2 y 1.5 millones de unidades

Fotografía aérea de autopistas con tráfico denso y flechas luminosas de colores dirigidas hacia el centro de una ciudad.
Un total de 713 mil vehículos ingresan diariamente a la Ciudad de Guatemala desde municipios aledaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un total de 713 mil vehículos ingresan a la Ciudad de Guatemala todos los días provenientes de municipios aledaños, un flujo masivo que causa severas complicaciones de tránsito en las principales arterias de la capital guatemalteca.

Según la Dirección de Movilidad de la Municipalidad de Guatemala y la Empresa Municipal de Tránsito (Emetra), el municipio de Mixco encabeza este volumen diario al aportar 213,900 transportes, cifra que representa el 30% del parque vehicular colindante que entra a la capital.

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La congestión se intensifica durante el último trimestre del año ante el incremento del comercio y las actividades de temporada.

El volumen vehicular desde los municipios aledaños sobrepasa la capacidad vial

El registro de la municipalidad capitalina detalla que la circulación intermunicipal proviene de diversas localidades satélite.

Un total de 713 mil vehículos ingresan diariamente a la Ciudad de Guatemala desde municipios aledaños.
El municipio de Mixco encabeza el flujo colindante con el ingreso de 213.900 automotores a la capital. (Municipalidad de Guatemala)

Detrás de Mixco, los desplazamientos diarios se originan en Santa Catarina Pinula con 199.650 vehículos, seguidos por Villa Nueva y Villa Canales con 106,950 conductores, así como Chinautla con 85,560 automóviles.

Esta convergencia eleva la circulación diaria en la Ciudad de Guatemala a un rango que oscila entre 1,2 y 1,5 millones de unidades.

Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito (PMT) y las autoridades locales identificaron que la flota en circulación urbana pasó de 2,6 millones a cerca de 3 millones de transportes.

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A nivel nacional, los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) indican que el parque vehicular alcanzó 6,77 millones de unidades registradas, donde las motocicletas ya suman 3,47 millones, equivalente a más del 50% del total del país.

Un total de 713 mil vehículos ingresan diariamente a la Ciudad de Guatemala desde municipios aledaños.
Los automovilistas pierden un promedio de 1.300 horas al año en la congestión vial de la capital. (AGN)

El tráfico de la capital implica pérdidas anuales de 54 días por conductor

Las consecuencias operativas de la saturación vial impactan la economía local.

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los automovilistas pierden un promedio de 1.300 horas al año en el tráfico capitalino, lo que equivale a más de 54 días al año desperdiciados en desplazamientos.

Esta parálisis representa un costo económico superior a los Q25 mil millones, alrededor de USD 3.246 millones.

Estudios de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) señalan que cada integrante de la población ocupada pierde alrededor de USD 169 mensuales en productividad.

En el departamento de Guatemala, donde laboran 2,7 millones de personas, estos retrasos equivalen al 9,4% del producto interno bruto departamental.

Un total de 713 mil vehículos ingresan diariamente a la Ciudad de Guatemala desde municipios aledaños.
El costo económico del tráfico en la capital supera los Q25 mil millones de quetzales (unos USD USD 3.246 millones) anuales. (Diario Oficial)

La entidad gremial advierte que la red vial creció a un ritmo de 1,4% anual en las últimas dos décadas, mientras el parque vehicular aumentó un 9,6% al año.

Instituciones académicas y empresariales debaten sobre soluciones estructurales de transporte

Para reducir la congestión, Fundesa plantea una estrategia integral que abarca pasos a desnivel, el anillo regional C-50, rutas exprés y un sistema de transporte masivo multimodal con líneas de metro y ampliaciones del Transmetro.

Sin embargo, sobre proyectos específicos como el AeroMetro, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala emitió objeciones técnicas.

Un total de 713 mil vehículos ingresan diariamente a la Ciudad de Guatemala desde municipios aledaños.
El Centro de Estudios Urbanos y Regionales objetó la capacidad del proyecto AeroMetro para resolver la demanda en la Calzada Roosevelt. (Municipalidad de Guatemala)

El CEUR señaló que la primera fase del sistema por cable aéreo sobre la Calzada Roosevelt no resolverá la alta demanda de transporte.

El centro de investigación precisó que la falta de integración tarifaria y la menor capacidad del sistema aéreo frente a opciones como los buses de tránsito rápido o el tren ligero pueden incrementar los costos de traslado para los usuarios y limitar su efectividad en la red metropolitana.

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