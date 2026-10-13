Panamá

Panamá reabrirá las clases de forma gradual tras el terremoto, mientras 35 escuelas quedaron destruidas

Los establecimientos particulares podrán abrir mañana bajo su responsabilidad, mientras los planteles estatales iniciarán actividades el miércoles, tras las revisiones estructurales que determinarán las condiciones de seguridad para la comunidad educativa

Autoridades del Meduca inspeccionan escuelas en Coclé afectadas por el sismo (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Autoridades del Meduca inspeccionan escuelas en Coclé afectadas por el sismo (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Guardar

Las clases comenzarán a reanudarse de forma escalonada en Panamá tras el terremoto, con el regreso del sector privado previsto para este martes y la apertura gradual de escuelas oficiales desde el miércoles, una vez que concluyan las inspecciones de seguridad. La emergencia dejó, además, 35 planteles públicos destruidos, según informó el ministro de Educación, Vega.

La prioridad de las autoridades será definir qué centros cuentan con condiciones para recibir a estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia. El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) movilizó equipos técnicos a nivel nacional para evaluar daños en las estructuras y determinar qué escuelas públicas podrán retomar las actividades presenciales.

PUBLICIDAD

El ministro sostuvo que el retorno a las aulas debe estar condicionado a la seguridad de cada comunidad educativa. “La seguridad en los colegios particulares y en los colegios oficiales en este momento especial que vive el país es importantísima”, afirmó durante una conferencia de prensa.

La cartera educativa indicó que aún restan 34 días hábiles para completar el período escolar. Las graduaciones están previstas entre el 11 y el 18 de diciembre, por lo que el Gobierno busca asegurar la continuidad de las clases, en especial para los alumnos que cursan los últimos niveles.

La red estatal atiende a más de 802 mil estudiantes y cuenta con 56.640 docentes, de acuerdo con las cifras difundidas durante la conferencia. El Gobierno deberá definir alternativas para los alumnos de las escuelas que no puedan recibir clases presenciales tras las inspecciones.

PUBLICIDAD

El ministro señaló que la virtualidad estará disponible para los colegios que no estén preparados físicamente para reabrir. “Todas las posibilidades están abiertas”, dijo al ser consultado sobre esa opción. La medida también podrá aplicarse en el sistema oficial si los daños, las condiciones del entorno o las evaluaciones técnicas impiden el retorno inmediato a las aulas.

El terremoto destruyó 35 escuelas en distintas regiones educativas

El ministro Vega informó que las direcciones regionales identificaron los planteles afectados, cuya ubicación y matrícula no fueron detalladas, mientras la cartera busca impedir que los alumnos queden fuera del sistema (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El ministro Vega informó que las direcciones regionales identificaron los planteles afectados, cuya ubicación y matrícula no fueron detalladas, mientras la cartera busca impedir que los alumnos queden fuera del sistema (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El dato más grave expuesto por el Ministerio fue la pérdida de 35 escuelas, que quedaron destruidas a causa del terremoto. Vega afirmó que los planteles ya fueron identificados por las direcciones regionales y que se preparan mecanismos para que los estudiantes afectados mantengan el acceso a la educación.

Tenemos 35 escuelas que ya no existen. Se perdieron esas escuelas”, dijo el ministro.

La autoridad no detalló la ubicación ni la matrícula de los centros destruidos.

Los anuncios sobre las modalidades que se utilizarán en los planteles inhabilitados se conocerán conforme avancen las evaluaciones. Entre las alternativas mencionadas figura el uso de herramientas virtuales para sostener el vínculo pedagógico mientras se resuelve la situación de la infraestructura.

El ministro dirigió un mensaje a los estudiantes próximos a graduarse, ante la preocupación por el cumplimiento del calendario y la emisión de diplomas. Aseguró que el Estado mantendrá la atención educativa para todos los alumnos, incluso en los sectores con mayores daños.

Colegios privados habilitados desde este martes bajo su propia responsabilidad

El MEDUCA autorizó el retorno a clases en los colegios particulares desde este martes, aunque cada institución deberá garantizar previamente que su infraestructura no presenta riesgos tras el movimiento telúrico.

El terremoto destruyó 35 escuelas públicas y obliga al Gobierno a preparar alternativas educativas (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El terremoto destruyó 35 escuelas públicas y obliga al Gobierno a preparar alternativas educativas (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El sector privado reúne 894 centros educativos, con 140 mil estudiantes y 11 mil docentes en todo el país. El ministro pidió a propietarios, representantes legales y directivos que extremen las medidas de precaución antes de abrir las puertas de los planteles.

“Hay clase mañana en el sector privado, después que todos tengan la garantía de que los docentes, estudiantes, padres de familia y administrativos puedan permanecer en las instalaciones”, señaló Vega.

La decisión de reanudar las actividades será responsabilidad de cada colegio. El Ministerio exhortó a las instituciones a revisar sus instalaciones y a comunicar a las familias las condiciones de seguridad antes de convocar a los alumnos.

En el comunicado difundido por la entidad, el Gobierno recordó que la autonomía administrativa de los centros privados no los libera de cumplir el ordenamiento jurídico ni las disposiciones de las autoridades educativas.

“El Ministerio de Educación reitera a los propietarios, representantes legales y equipos directivos de los centros educativos particulares que la seguridad de la comunidad educativa debe ser una prioridad”, indicó el texto oficial.

El terremoto destruyó 35 escuelas públicas y obliga al Gobierno a preparar alternativas educativas (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El terremoto destruyó 35 escuelas públicas y obliga al Gobierno a preparar alternativas educativas (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Apoyo psicológico y distribución de alimentos en las zonas afectadas

El Ministerio desplegó personal de los gabinetes psicopedagógicos para atender las consecuencias emocionales de la emergencia. Unos 120 funcionarios participan en tareas de acompañamiento y brindan apoyo en el centro de operaciones coordinado por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

La reapertura de los centros públicos dependerá de los informes técnicos que presente el Ministerio. Los colegios privados que opten por retomar las clases deberán confirmar que sus instalaciones son seguras para alumnos y trabajadores.

Temas Relacionados

TerremotoPanamáRegreso a clasesEscuelasclases en Panamáescuelas destruidasterremoto en Panamá

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El terremoto de Panamá liberó energía acumulada durante un siglo y el sistema de fallas tardará décadas en recuperarse, advierte geólogo

Un sismo de magnitud entre 7.5 y 7.7 sacudió la península de Azuero sin dejar víctimas mortales, pero con un impacto material notable. El geólogo que lo estudia advierte sobre lo que podría ocurrir bajo Ciudad de Panamá

El terremoto de Panamá liberó energía acumulada durante un siglo y el sistema de fallas tardará décadas en recuperarse, advierte geólogo

Suribeth Cortéz lucha por su vida en Panamá tras ser impactada por el desplome de una pared durante el terremoto de 7.5 grados

Protegía a su abuela discapacitada, quien sufrió una fractura de fémur, según informaron las autoridades de Salud

Suribeth Cortéz lucha por su vida en Panamá tras ser impactada por el desplome de una pared durante el terremoto de 7.5 grados

Las noches en Panamá: largas, en campamentos improvisados y con incertidumbre tras el terremoto

Pocos días después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el 9 de octubre, miles de familias permanecen desplazadas en campamentos improvisados mientras continúan las tareas de evaluación de daños en las provincias más golpeadas.

Las noches en Panamá: largas, en campamentos improvisados y con incertidumbre tras el terremoto

Panamá vivió el viernes su terremoto más fuerte desde el gran sismo ocurrido en 1882

Panamá vivió el viernes su terremoto más fuerte desde el gran sismo de 1882, un evento que todavía representa la referencia histórica más completa sobre la vulnerabilidad sísmica del país. También se tienen antecedentes de un evento sísmico que data de 1516, con afectaciones principalmente en la península de Azuero, en el sur del país

Panamá vivió el viernes su terremoto más fuerte desde el gran sismo ocurrido en 1882

Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

La meteoróloga Julissa Rivera indicó que los aguaceros se extenderán durante este lunes, con mayores intensidades previstas en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Darién

Panamá tendrá lluvias y tormentas durante el día

TECNO

Apple presenta ‘Remnants’: su película de terror inmersiva para Vision Pro provoca pánico en su primera proyección

Apple presenta ‘Remnants’: su película de terror inmersiva para Vision Pro provoca pánico en su primera proyección

Qué hacer con el TV antiguo que tenemos en casa y cómo convertirlo en Smart TV

Logran ejecutar juegos de Windows y la plataforma de Xbox en PlayStation 5 con ‘jailbreak’

GPT‑6 y su Intelligent UI: así son las nuevas respuestas interactivas de ChatGPT

Meta desafía a Anthropic y OpenAI con Muse Wonder: “Permitirá comportamientos mucho más sofisticados”

ENTRETENIMIENTO

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

El actor que estuvo a punto de reemplazar a Patrick Dempsey en ‘Grey’s Anatomy’

Sean “Diddy” Combs es trasladado de prisión al hospital tras sufrir una lesión en la cabeza

El exesposo de Sofía Vergara, Joe Manganiello, reaccionó a su publicación sobre los hombres narcisistas: “Hay que leer el libro”

Murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en ‘Breaking Bad’

Michael J. Fox casi no dormía mientras protagonizaba ‘Volver al futuro’: “Estaba agotado”

MUNDO

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Paz anunció encuentros con presidentes de países vecinos para reforzar la lucha contra el narcotráfico

La OTAN aseguró que responderá a cualquier agresión militar rusa para preservar la paz

Los ataques hutíes contra Arabia Saudita disparan el petróleo a su nivel más alto en semanas

Murió un adolescente de 15 años en Israel por una munición sin detonar durante una excursión escolar