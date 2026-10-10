La guatemalteca Ximena Carrillo es la tercera finalista en Miss Grand International 2026

Una concursante con vestido dorado ofrece un discurso en el escenario principal durante la celebración de un certamen de belleza. En el fondo se encuentran otras participantes luciendo trajes de gala mientras se lleva a cabo la presentación ante los micrófonos. Crédito Guatemala.com

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Ximena Carrillo, representante de Guatemala, fue designada tercera finalista de Miss Grand International 2026 durante la gala celebrada el sábado 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. El resultado ubicó a la guatemalteca en el cuarto puesto general, después de superar las rondas de selección, traje de baño, discurso, vestido de gala y preguntas finales.

La corona quedó en manos de Jihan Dimack, representante de Tanzania. Shyare Andrade, de Ecuador, fue primera finalista; Beau Megan Goos, de Países Bajos, obtuvo el título de segunda finalista, mientras que Emoura Phạm, de Vietnam, terminó como cuarta finalista.

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La definición reunió a candidatas de al menos 78 países, que buscaron avanzar hasta la instancia decisiva de una competencia desarrollada a lo largo de varias etapas eliminatorias. Carrillo ingresó al grupo de las cinco concursantes que disputaron los puestos finales.

Ximena Carrillo, representante de Guatemala, obtuvo el título de tercera finalista en Miss Grand International 2026. Guatemala.com

El recorrido de Guatemala desde las semifinales

La final comenzó a las 6:00, hora de Guatemala, con la presentación de todas las participantes frente al público y el jurado. En ese primer tramo de la ceremonia, Carrillo anunció el nombre de Guatemala sobre el escenario de Bangkok.

Luego, la organización dio a conocer a las 25 candidatas que continuarían en competencia. La selección consideró el desempeño previo de las participantes y las entrevistas privadas realizadas con el jurado.

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Carrillo fue la concursante número 24 en ser llamada entre las semifinalistas. Esa ubicación le permitió continuar hacia la prueba de traje de baño y mantenerse en carrera por la corona.

La pasarela evaluó el desenvolvimiento escénico, la seguridad y la presencia de las concursantes. Tras esa ronda, se anunciaron las diez participantes que pasarían a la siguiente instancia.

La representante guatemalteca fue la octava candidata convocada al Top 10. Con esa clasificación, avanzó a la fase que reunió a las concursantes con posibilidades de acceder a la final.

Una de las pruebas centrales de la noche fue el discurso Stop the War and Violence, expresión que significa “Detengan la guerra y la violencia”. Las semifinalistas debieron exponer un mensaje sobre la paz mundial, la tolerancia, el rechazo a los conflictos armados y las causas sociales que defenderían si obtenían el título.

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El jurado valoró en esa instancia la oratoria, la elocuencia, la autenticidad y el dominio de idiomas de cada concursante. La prueba formó parte de las rondas que definieron a las finalistas del certamen.

El vestido de gala y las preguntas decisivas

Las participantes que permanecían en competencia desfilaron después con vestidos de gala. Carrillo lució un diseño dorado con pedrería y detalles en verde esmeralda.

La siguiente etapa consistió en preguntas asignadas al azar y realizadas según el orden de participación. La guatemalteca fue la cuarta concursante en responder ante el jurado.

La pregunta que recibió estuvo centrada en el futuro de los certámenes de belleza: “¿Qué harías para mantener los concursos de belleza relevantes, valiosos y populares alrededor del mundo?”. La respuesta integró la evaluación previa a la selección del grupo finalista.

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La organización anunció posteriormente a las cinco candidatas que seguirían en disputa por el título. Carrillo fue la segunda participante convocada al Top 5, lo que confirmó su presencia en la última fase de Miss Grand International 2026.

Las cinco finalistas respondieron una misma pregunta frente al jurado: “En tu opinión, ¿qué cualidades debería tener una mujer empoderada?”. Cada participante presentó su visión sobre el empoderamiento femenino y las características que considera necesarias en una mujer.

Tras esa ronda, Tanzania obtuvo la corona mediante Jihan Dimack. Ecuador quedó en el puesto de primera finalista con Shyare Andrade, Países Bajos fue segunda finalista con Beau Megan Goos y Guatemala alcanzó la tercera finalista con Ximena Carrillo.

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Vietnam ocupó el lugar de cuarta finalista con Emoura Phạm. La clasificación final dejó a Guatemala en el cuarto puesto del certamen, por delante de la representante vietnamita.