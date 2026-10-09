Guatemala: Dos niñas mueren soterradas tras un desprendimiento de tierra sobre una vivienda en Joyabaj, Quiché

Un desprendimiento de tierra causó la muerte de dos niñas en el caserío Cocol del municipio de Joyabaj. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

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Dos niñas de uno y ocho años murieron soterradas este viernes 9 de octubre, luego de que un desprendimiento de tierra cayera sobre una vivienda del caserío Cocol, en Joyabaj, Quiché. Una mujer adulta fue rescatada con vida y trasladada a un centro asistencial, mientras los equipos de emergencia verificaban la estabilidad del terreno y la posible presencia de otras personas afectadas.

El incidente ocurrió en una casa ubicada sobre la ruta que comunica Joyabaj con Pachalum. Tres personas se encontraban dentro de la estructura cuando la tierra y los escombros alcanzaron el inmueble, según la información preliminar de los Bomberos Voluntarios.

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Las unidades de emergencia se movilizaron tras recibir las primeras alertas. Al llegar al lugar, los socorristas iniciaron las tareas de búsqueda y rescate con apoyo de personal técnico en urgencias médicas.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, confirmó que las menores fallecieron en el sitio. El reporte inicial de la institución estableció que las víctimas tenían ocho y un año.

La emergencia se produjo durante un período de lluvias que mantiene bajo observación a distintas regiones de Guatemala por los riesgos de inundaciones, derrumbes, deslizamientos, crecidas de ríos y daños en carreteras. Las autoridades no habían determinado si las precipitaciones influyeron directamente en el desprendimiento ocurrido en Cocol.

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Un desprendimiento de tierra causó la muerte de dos niñas en el caserío Cocol del municipio de Joyabaj. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El rescate de una mujer de 25 años entre los escombros

Los bomberos localizaron con vida a una mujer de 25 años, identificada preliminarmente como Silvia Xorxe Gutiérrez. Recibió atención prehospitalaria en el lugar antes de ser trasladada a un hospital para una evaluación médica.

La identidad completa de las niñas no había sido confirmada oficialmente. Una de las informaciones difundidas por los socorristas las identificó como Nataly Manuela, de ocho años, y Luz Clarita, de un año, mientras otros reportes consignaron el apellido Uriales.

El desprendimiento dejó a la familia atrapada bajo tierra y restos de la vivienda. Los equipos de emergencia continuaron en el área para examinar las condiciones del terreno alrededor de la casa y descartar que hubiera más víctimas.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología emitió a las 06:00 del viernes 9 de octubre el boletín especial BESS-2026-109, que alertó sobre la saturación de suelos en varias zonas del país. El organismo indicó que esos terrenos pueden perder capacidad de absorción de agua y volverse inestables.

San Antonio Ilotenango y Patzité, ambos municipios de Quiché, registraban una saturación igual o superior al 90% en la capa superficial del suelo, hasta 30 centímetros de profundidad, de acuerdo con el Insivumeh. Chajul y Chicamán, también en ese departamento, presentaban al menos ese nivel de humedad en las capas inferiores, entre 30 centímetros y tres metros de profundidad.

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Joyabaj no figuraba entre los municipios mencionados expresamente en ese boletín. Por esa razón, la advertencia no permite establecer una relación directa entre la saturación señalada por el organismo y el deslizamiento que afectó la vivienda de Cocol.

Cuando el suelo está saturado, disminuye la infiltración del agua de lluvia y aumenta la escorrentía hacia ríos, riachuelos, quebradas y zanjas. Esa acumulación puede elevar el riesgo de crecidas repentinas y favorecer la inestabilidad de algunos terrenos, explicó la institución.

Un desprendimiento de tierra causó la muerte de dos niñas en el caserío Cocol del municipio de Joyabaj. (Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Lluvias y actividad eléctrica previstas para el fin de semana

Las precipitaciones podrían continuar el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El boletín informativo No. 333-2026 del Insivumeh prevé lluvias en la Ciudad de Guatemala, el Altiplano Central y Occidental, Petén, Alta Verapaz, el Caribe, la Franja Transversal del Norte y regiones del Oriente.

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Para el Pacífico, el pronóstico contempla lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica. Las condiciones responden al ingreso de humedad, a factores atmosféricos locales y al posible acercamiento de una onda del este.

El ambiente sería cálido y húmedo durante el día, mientras que en las primeras horas de la mañana podría haber neblina en algunos sectores. Las lluvias acumuladas en los últimos días incrementaron los riesgos en comunidades cercanas a laderas y terrenos vulnerables.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas a través del Sistema CONRED. La institución recomendó no cruzar ríos crecidos, alejarse de laderas inestables, mantener limpios los drenajes y no buscar refugio bajo árboles durante tormentas eléctricas.

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CONRED también solicitó a las familias preparar la Mochila de las 72 Horas, identificar rutas de evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Ante una emergencia, la población puede comunicarse al número 119.