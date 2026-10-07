Exministro de Comunicaciones de Guatemala es hallado con herida de bala en el cráneo

El exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Javier Maldonado Quiñónez, fue localizado con una herida de bala en el cráneo dentro una vivienda ubicada en una zona exclusiva de la capital.
El hecho ocurrió la noche de este martes 6 de octubre, donde socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales acudieron al inmueble ubicado en la 3a calle y 18 avenida, zona 15 de la Ciudad de Guatemala.
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En el lugar, Técnicos en Urgencias Médicas brindaron soporte vital avanzado al exfuncionario y lo trasladaron en estado agónico a un centro asistencial privado, donde ingresó bajo al sector de medicina intensiva después de ser identificado por sus familiares.
Hasta ahora se desconocen los detalles de lo ocurrido y no se ha presentado ninguna versión sobre las causas del hallazgo.
Javier Maldonado Quiñónez integró el gabinete de Alejandro Giammattei
El exfuncionario asumió la titularidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) el 1 de julio de 2021, tras ser juramentado por la Presidencia de la República en el gobierno de Alejandro Giammattei.
Antes de asumir el cargo de ministro, Maldonado Quiñónez se desempeñó durante nueve meses como viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública.
En su trayectoria dentro de la administración pública guatemalteca, también ejerció la dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE).
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Hasta el momento, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de socorro no han determinado las circunstancias en las que se produjo el ataque armado dentro de la residencia ni han proporcionado detalles sobre la autoría del hecho.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó denuncias por corrupción y anomalías contra el exministro
Durante el año 2024, la administración del presidente Bernardo Arévalo presentó una serie de acciones legales contra Maldonado Quiñónez por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la cartera de infraestructura.
Entre los casos denunciados por el CIV, destaca un fraude en el programa de cocinas temporales por un monto de Q53 millones (unos USD 6.9 millones), donde las autoridades detectaron mil 140 registros duplicados y triplicados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
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De las 590 estructuras previstas, los inspectores ubicaron solo 516 construidas y reportaron nueve unidades no localizadas. Esta misma empresa ejecutó las obras de las escuelas bicentenario, un proyecto salpicado por anomalías similares valoradas en 630 millones de quetzales.
A estas acusaciones se sumó la denuncia por el abandono de la construcción del Hospital de San Pedro Necta, en Huehuetenango.
Según la verificación oficial, las autoridades de la administración anterior pagaron el 90% del costo total de la obra cuando el avance físico real alcanzaba solo el 38%, lo cual dejó el proyecto paralizado durante 11 meses y perjudicó a más de 42 mil pobladores.
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Por este caso, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, junto al CIV y la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), denunciaron por delito de fraude a Maldonado Quiñónez, a otros dos exfuncionarios y al representante legal de la empresa contratista.
Asimismo, en mayo de 2024, la exministra Jazmín de la Vega denunció la existencia de una red administrativa dentro del ministerio que funcionaba como un “catálogo de edecanes”.
Las empleadas contratadas en puestos secretariales devengaban sueldos de entre Q10 mil (USD 1.298) y Q12 mil (USD 1.558) para prestar servicios de acompañamiento a funcionarios, un hallazgo que derivó en una investigación de la CNC por posible trata de personas dentro de la institución.
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