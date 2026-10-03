Guatemala

La Policía Nacional Civil de Guatemala incauta 11 paquetes de cocaína y un arsenal en una vivienda atribuida al Barrio 18

El cargamento fue valorado en más de un millón de quetzales (USD 130.867) y estaba resguardado en la colonia La Reinita, zona 6 capitalina, donde las autoridades investigan una red de sicariato y narcomenudeo

Collage con fotos de pistolas, una escopeta, un proyectil, radios, chaleco táctico y agentes de seguridad junto a una persona.
La Policía Nacional Civil decomisó 11 paquetes de cocaína valorados en más de un millón de quetzales en la zona 6 de la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Policía Nacional Civil (PNC) incautó 11 paquetes de cocaína y un arsenal de armas en una vivienda atribuida al Barrio 18 en la colonia La Reinita, zona 6 de Ciudad de Guatemala. La droga fue valorada en más de un millón de quetzales (USD 130.867) y el inmueble era investigado como un sitio de resguardo para armamento y estupefacientes destinados al sicariato y al narcomenudeo.

El allanamiento formó parte de tres acciones contra estructuras vinculadas al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha, realizadas también en el barrio Moderno, zona 2, y en Cuilapa, Santa Rosa. Los procedimientos dejaron cuatro detenidos y nuevos decomisos de armas, municiones, chalecos antibalas, droga y efectivo.

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La vivienda de La Reinita estaba situada en la 29 avenida “A”, aunque la PNC también la ubicó en la 23 calle y 22 avenida de la colonia. Investigadores de la División de Investigación y Desactivación de Amenazas ejecutaron la diligencia sin reportar capturas en el lugar.

El vocero de la institución, César Mateo, describió el inmueble como parte de la estructura criminal: “Vamos a ver este domicilio, que es un reducto, una guarida de la estructura criminal de la pandilla del barrio dieciocho”.

Armas cortas, fusiles, municiones y paquetes azules etiquetados con marcadores amarillos de evidencia numerados.
Varias armas de fuego, cargadores y paquetes de sustancias ilícitas marcados con números amarillos de evidencia permanecen expuestos sobre el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fusiles sin registro y una carabina denunciada como robada

Dentro de la vivienda, los agentes localizaron dos fusiles con el registro borrado, una carabina calibre .223 y siete pistolas. Una de las pistolas tenía el número de registro esmerilado, una alteración que dificulta establecer su origen de fábrica.

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La carabina calibre .223 contaba con una denuncia de robo presentada el 11 de septiembre de 2025 en la Diagonal 6, zona 10. Los investigadores deberán establecer su trazabilidad y determinar cómo llegó al inmueble intervenido.

El decomiso incluyó dos silenciadores, un radio transmisor y 225 municiones de distintos calibres. La PNC indicó que el equipo de comunicación y el resto de los indicios serán sometidos a análisis dentro de la investigación.

Los paquetes de cocaína quedaron bajo resguardo de las autoridades, que mantienen las diligencias para identificar a los responsables de la vivienda. La alteración de registros en tres armas y el reporte de robo de la carabina concentran parte de las pesquisas.

Varios agentes policiales con chalecos tácticos y armas custodian a tres personas con rostro difuminado dentro de un inmueble
Agentes de las unidades DEIC y SGAIA de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian a tres personas aprehendidas dentro de una vivienda. (PNCdeGuatemala)

Cuatro detenidos en operativos en zona 2 y Santa Rosa

En el barrio Moderno, zona 2, investigadores de la DIDAE y fiscales del Ministerio Público capturaron a Alexander “N”, de 35 años, conocido como “Oso Polar” y señalado como presunto integrante del Barrio 18.

En el allanamiento de la 10 avenida y 3.ª calle fueron incautados una escopeta con cuatro cartuchos, un arma hechiza, un chaleco antibalas, una gorra de la PNC, un cargador y 26 municiones. También fue hallado un cartucho de artillería calibre 105 milímetros con características explosivas.

La tercera operación abarcó tres allanamientos en el barrio El Calvario, en Cuilapa, departamento de Santa Rosa. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y la División Especializada en Investigación Criminal actuaron junto con fiscales del Ministerio Público en pesquisas por hechos violentos.

Allí fueron detenidos Wilmer “N”, de 26 años; Irma “N”, de 21; y José “N”, de 18, identificados como presuntos distribuidores de droga vinculados a la Mara Salvatrucha. Los tres fueron puestos a disposición de un juez competente.

En los inmuebles fueron localizados una pistola Glock de 9 milímetros con registro YKL935, un cargador, 74 municiones y tres chalecos antibalas. También se decomisaron 38 bolsitas con marihuana, seis cápsulas de crack, 22 cápsulas con cocaína y 18.640 quetzales en efectivo.

Los agentes recogieron teléfonos celulares, un cuaderno con apuntes y un DVR con dos pantallas. Esos elementos serán analizados para establecer la procedencia de las armas y la droga, así como la cadena de distribución de las estructuras investigadas.

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