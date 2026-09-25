Guatemala renueva la cúpula de sus telecomunicaciones y nombra a Alex Pérez en la Superintendencia

Axel Gustavo Pérez Archila asumió el cargo de nuevo Superintendente de Telecomunicaciones de Guatemala en un acto encabezado por el viceministro Raúl Solares. (Ministerio de Comunicaciones)

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Axel Gustavo Pérez Archila asumió como nuevo Superintendente de Telecomunicaciones de Guatemala durante un acto oficial de nombramiento y juramentación encabezado por el viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares.

Pérez Archila estará al frente de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), organismo técnico adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

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Su gestión tendrá entre sus prioridades el fortalecimiento de las capacidades institucionales, la administración del espectro radioeléctrico y el avance de las políticas de conectividad digital en el país.

El nuevo funcionario es ingeniero electricista por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, cuenta con estudios de posgrado en dirección de empresas y gestión de proyectos, con formación en la Universidad del Istmo Business School, la Universidad Francisco de Vitoria junto a Aden Business School y Stetson University.

Su trayectoria incluye tareas de dirección y planificación operativa, infraestructura, servicios tecnológicos y administración de proyectos. Esa experiencia se vincula con los programas de conectividad y transformación digital que impulsa el Gobierno de Guatemala a través del CIV y la SIT.

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La SIT deberá fortalecer la gestión del espectro y la adopción tecnológica

Entre los desafíos planteados para esta nueva etapa figura el uso eficiente del espectro radioeléctrico, un recurso estatal que permite la operación de servicios como telefonía móvil, radiodifusión, redes inalámbricas y otras comunicaciones electrónicas.

El nuevo titular de la SIT es ingeniero electricista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee formación de posgrado en gestión de proyectos. (Ministerio de Comunicaciones)

La gestión de Pérez Archila también deberá acompañar la incorporación de nuevas tecnologías dentro de la legislación vigente y con atención a estándares internacionales.

El objetivo oficial es consolidar una administración técnica y ordenada de los recursos de telecomunicaciones, en un sector que incide en el acceso a servicios, información y actividad económica.

Durante la juramentación, Solares destacó la necesidad de mantener el fortalecimiento técnico de la Superintendencia y avanzar en una agenda que permita utilizar las telecomunicaciones como una herramienta para el desarrollo económico y social de Guatemala.

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El Gobierno señaló que el nombramiento apunta a sostener una gestión transparente y eficiente de los recursos vinculados con el sector, además de reforzar las condiciones para ampliar la conectividad en distintas regiones del país.

El Plan Nacional de Conectividad Digital seguirá entre las prioridades

La nueva administración de la SIT dará continuidad a la implementación del Plan Nacional de Conectividad Digital (PNCD). El instrumento busca reducir la brecha digital y extender las oportunidades de acceso a internet y otros servicios de telecomunicaciones.

La estrategia pone el foco en establecimientos educativos, servicios públicos y comunidades con limitaciones de acceso.

La ampliación de la conectividad forma parte de la política de transformación digital que promueve el Ejecutivo, con el propósito de acercar infraestructura y herramientas tecnológicas a zonas que aún presentan rezagos.

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El avance del PNCD requiere coordinación entre instituciones públicas, operadores y comunidades, además de una planificación de infraestructura que permita llevar los servicios a áreas donde la cobertura es limitada o inexistente.

Alex Gustavo Pérez Archila fue nombrado por el viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares. (Ministerio de Comunicaciones)

Las funciones de la SIT y su importancia para las telecomunicaciones

La Superintendencia de Telecomunicaciones es una entidad técnica con independencia funcional para ejercer las atribuciones que le asigna la Ley General de Telecomunicaciones.

Entre sus tareas principales figuran administrar y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico, gestionar el Registro de Telecomunicaciones y elaborar el Plan Nacional de Numeración.

También puede dirimir controversias entre operadores por el acceso a recursos esenciales, aplicar sanciones previstas en la normativa y representar técnicamente al país en organismos internacionales y negociaciones sobre telecomunicaciones.

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Estas funciones resultan relevantes porque ordenan el uso de frecuencias, números telefónicos y redes que sostienen las comunicaciones del país. La regulación técnica busca facilitar la competencia, proteger a usuarios y operadores, y asegurar que los recursos públicos vinculados con las telecomunicaciones tengan una administración racional.