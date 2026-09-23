Honduras

Honduras solicita $60 millones para atender a personas afectadas por la severa sequía

La pérdida de cultivos, la escasez de agua y el deterioro de la seguridad alimentaria llevaron al Gobierno, Naciones Unidas y la Red Humanitaria a solicitar más fondos para atender a 538,000 personas en las zonas más afectadas

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
La sequía en El Triunfo, Choluteca, redujo la producción de los pozos y dejó sin funcionamiento otras fuentes de agua.(Oscar Ortiz)
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Honduras declaró emergencia por sequía y lanzó un llamado internacional de 60 millones de dólares para financiar asistencia humanitaria en los 103 municipios bajo alerta roja, ante la falta prolongada de lluvias está dejando consecuencias sobre la producción de alimentos y los medios de vida de miles de familias.

El impacto se concentra en comunidades que dependen de la agricultura y que ahora enfrentan pérdidas en sus cultivos, dificultades para acceder al agua y un aumento de las necesidades alimentarias.

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Ante este escenario, el Gobierno de Honduras, las Naciones Unidas y la Red Humanitaria lanzaron el llamado de emergencia. El objetivo es atender de manera prioritaria a las 538.000 personas que ya enfrentan las consecuencias más graves.

Uno de los principales efectos se concentra en el sector agrícola. Las pérdidas de la primera temporada de producción ya se registraron y existe preocupación por los próximos ciclos si las condiciones de escasez persisten.

La reducción de las cosechas no solo afecta a los productores: también puede tener consecuencias sobre la disponibilidad de alimentos y los ingresos de los hogares que dependen de la actividad agrícola para subsistir.

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El escenario es especialmente grave para las familias con pocos recursos para compensar las pérdidas o adquirir alimentos y agua por otras vías.

La situación puede profundizar la inseguridad alimentaria y aumentar la vulnerabilidad nutricional de las comunidades afectadas.

Más del 75% del territorio con déficit extremo

Más del 75% del territorio hondureño experimentó déficits extremos de lluvia y períodos prolongados sin precipitaciones, condiciones que golpearon el calendario agrícola y redujeron las posibilidades de recuperación de los cultivos.

El plan de ayuda destinará recursos a la seguridad alimentaria, salud, saneamiento e higiene, y prevención de violencia.
El plan de ayuda destinará recursos a la seguridad alimentaria, salud, saneamiento e higiene, y prevención de violencia.

En los 103 municipios declarados en alerta roja, la respuesta estará dirigida principalmente a hogares que enfrentan inseguridad alimentaria, pérdidas agrícolas y dificultades para acceder al agua. También recibirán atención personas con mayores necesidades nutricionales y grupos expuestos a riesgos de protección.

Los fondos que se buscan movilizar se destinarán a seguridad alimentaria y nutrición, salud, agua, saneamiento e higiene, y protección. Dentro de esta última área se incluyen medidas relacionadas con la violencia de género y la protección de la niñez, debido a que las crisis humanitarias pueden aumentar la exposición de determinados grupos a situaciones de vulnerabilidad.

La respuesta será implementada por 32 organizaciones humanitarias, entre agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y socios locales, en coordinación con las autoridades nacionales y municipales.

La urgencia de actuar

El coordinador residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, advirtió sobre la necesidad de actuar con rapidez ante la magnitud de la emergencia: “La magnitud de la sequía requiere una respuesta inmediata y la solidaridad de la comunidad internacional”. Álvarez señaló que el retraso en la atención puede aumentar las necesidades de las familias afectadas.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
El coordinador de las Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, advirtió sobre la urgencia de recibir ayuda externa.

La preocupación no se limita a las pérdidas ya registradas. La evolución de la sequía también será determinante para los siguientes ciclos agrícolas y, por tanto, para la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias rurales.

Mientras las Naciones Unidas y la Red Humanitaria buscan recursos internacionales, el Gobierno hondureño mantiene una estrategia de atención en los municipios afectados. El secretario de Estado en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez, señaló que las acciones gubernamentales incluyen acceso al agua, salud, protección, seguridad alimentaria e incentivos agrícolas.

El principal desafío para Honduras será evitar que las pérdidas actuales se conviertan en una crisis prolongada de alimentos y medios de vida, antes de que las consecuencias de la sequía profundicen las necesidades de las comunidades más vulnerables.

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