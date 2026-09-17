Gobierno de Estados Unidos mantuvo a Guatemala en la lista de 23 países clave para el tránsito o producción de drogas

Donald Trump mantuvo a Guatemala entre los 23 países que Estados Unidos considera territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de Donald Trump mantuvo a Guatemala entre los 23 países considerados por Estados Unidos como principales territorios de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

Esta clasificación que se conserva sin cambios respecto del período anterior y no implica, por sí sola, una sanción ni un señalamiento de incumplimiento del Gobierno guatemalteco.

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La determinación presidencial fue enviada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre y difundida el 16 de septiembre de 2026 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La nómina incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela, además de Guatemala.

Sin embargo, Guatemala no figura entre los cuatro países que Washington considera incumplidores demostrables de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses.

Guatemala ha implementado diversos mecanismos para la localización e incautación de ilícitos en zonas de riesgo. (Mingob)

Una clasificación vinculada a rutas, comercio y economía

La inclusión de un país responde a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el movimiento o la fabricación de drogas y de precursores químicos. La determinación precisa que esa condición puede existir incluso si las autoridades nacionales aplican controles de narcóticos y medidas policiales rigurosas.

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Guatemala permanece en la categoría general de país de tránsito o producción, pero no fue incorporada al grupo de Estados que, según la Administración estadounidense, no cumplieron de manera demostrable con los compromisos exigidos por los acuerdos internacionales y la legislación de Estados Unidos.

Ese segundo grupo está integrado por Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. Donald Trump dispuso, a la vez, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania y Colombia es vital para los intereses nacionales estadounidenses.

La decisión diferencia así la situación de Guatemala de la de esos cuatro países: estar en la lista de rutas o productores principales no equivale a una acusación de falta de cooperación ni a una declaración de fallas gubernamentales en la lucha antidrogas.

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La clasificación de Guatemala en la lista de narcotráfico de Estados Unidos no implica una sanción ni un señalamiento de incumplimiento del Gobierno guatemalteco. (Mingob)

México, China y los precursores de drogas sintéticas

México fue incluido en la lista y recibió un reconocimiento por las incautaciones de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales en la frontera compartida. Trump también vinculó la cooperación bilateral en seguridad con acciones contra jefes de carteles, entre ellos “el Mencho”.

Sin embargo, el presidente estadounidense sostuvo que México debe reforzar las inspecciones en sus puertos de entrada, aumentar las inversiones en sus fuerzas de seguridad y actuar contra funcionarios públicos que colaboren con organizaciones narcotraficantes.

La República Popular China continúa como el mayor productor mundial de numerosos precursores químicos empleados en la elaboración ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas, de acuerdo con la determinación presidencial. Trump afirmó que planteó el asunto al presidente chino, Xi Jinping.

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Guatemala quedó fuera del grupo de cuatro países que Washington considera incumplidores demostrables de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico. (Mingob)

Cambios en Venezuela y advertencias a otros gobiernos

Venezuela continúa en la relación de países de tránsito o producción de drogas ilícitas, pero dejó de ser considerada un país que incumplió demostrablemente sus compromisos de control de drogas. Trump atribuyó esa modificación a los avances de cooperación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Bolivia, en cambio, conserva la calificación de incumplimiento, pese a que Estados Unidos destacó la reanudación de la coordinación policial entre ambos países y la extradición de Sebastián Marset en marzo de 2026. La determinación señala que la corrupción continúa facilitando el tráfico de drogas y obstaculizando las investigaciones.

Colombia también permanece dentro de esa categoría. Trump expresó expectativas de progresos en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de redes narcotraficantes durante el próximo año.

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La decisión presidencial mencionó acciones de India, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.