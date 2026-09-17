Guatemala: Agentes de la PNC capturan a dos hombres por trasladar a seis migrantes en El Progreso

La PNC capturó en San Antonio La Paz, El Progreso, a Dennis “N” y Pablo “N” por trasladar de forma irregular a seis migrantes de Cuba, Ecuador y Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hombres, identificados como Dennis “N” y Pablo “N”, fueron capturados en San Antonio La Paz, El Progreso, cuando trasladaban de forma irregular a seis migrantes de Cuba, Ecuador y Honduras. El grupo ingresó a Guatemala sin cumplir los requisitos migratorios y quedó bajo resguardo estatal, mientras los detenidos deberán responder ante la Justicia por tráfico ilegal de personas.

El operativo ocurrió en el caserío Ciénaga Grande, de la aldea El Suquinay, donde agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenaron detener un vehículo sospechoso. Los ocupantes ignoraron la señal policial, lo que provocó una persecución hasta que el automotor fue interceptado y sus dos conductores quedaron detenidos.

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Dennis “N”, de 27 años, y Pablo “N”, de 29, transportaban a seis extranjeros de entre 19 y 49 años. Durante la revisión, la fuerza policial constató que todos habían entrado de forma irregular al territorio guatemalteco.

Una de las personas rescatadas presentaba lesiones y recibió atención prehospitalaria de los agentes. El personal policial también entregó agua y alimentos a los migrantes antes de su traslado.

La PNC capturó en San Antonio La Paz, El Progreso, a Dennis “N” y Pablo “N” por trasladar de forma irregular a seis migrantes de Cuba, Ecuador y Honduras. (PNCdeGuatemala)

La definición migratoria en la frontera de Agua Caliente

Los seis extranjeros fueron llevados al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), en la frontera de Agua Caliente, donde la institución determinará su situación conforme a los procedimientos vigentes. Los dos presuntos responsables del traslado ilegal fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente.

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Las autoridades no informaron si Dennis “N” y Pablo “N” tienen antecedentes por hechos similares ni si la investigación busca establecer conexiones con redes más amplias dedicadas al tráfico de personas. El expediente continúa bajo instrucción judicial mientras el IGM resuelve la condición migratoria del grupo.

La captura se inscribe en una ofensiva sostenida contra las estructuras que trasladan migrantes de manera clandestina a través de Guatemala. La PNC registró que la detención de un hombre en Melchor de Mencos, Petén, el 11 de julio, fue el arresto número 36 del año por tráfico ilegal de personas.

En abril, dos presuntos coyotes fueron detenidos en Cajolá, Quetzaltenango. En agosto de 2024, otro procedimiento en Jutiapa permitió interceptar a 20 migrantes de seis nacionalidades distintas.

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La PNC capturó en San Antonio La Paz, El Progreso, a Dennis “N” y Pablo “N” por trasladar de forma irregular a seis migrantes de Cuba, Ecuador y Honduras. (PNCdeGuatemala)

Allanamientos y rutas de tráfico en Huehuetenango

Huehuetenango concentró acciones contra redes de coyotaje vinculadas al traslado de personas hacia Estados Unidos. Un operativo efectuado en febrero dejó 14 capturas relacionadas con una estructura que, de acuerdo con la investigación, cobraba entre 80.000 y 100.000 quetzales por migrante con la promesa de llevarlo hasta territorio estadounidense.

Otra intervención conjunta desarrollada en febrero de 2026 incluyó 56 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la PNC, con respaldo de la Oficina de Seguridad Diplomática de Estados Unidos. El procedimiento dejó 12 detenidos vinculados con lavado de dinero y tráfico ilícito de personas en la región fronteriza.

Entre los arrestados en ese despliegue figuraron Esaú Mateo, Alejandro Zacarías y Carlos Humberto. Las pesquisas se enfocaron en redes que operaban en zonas cercanas a la frontera y combinaban el traslado clandestino de personas con movimientos financieros ilícitos.

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Hasta julio de este año, el IGM reportó el retorno de 34.110 personas migrantes al país. La mayoría procedía de Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango.

Durante el mismo período, la institución contabilizó 1.155 movimientos de migrantes en tránsito, una cifra 18% menor que la registrada en abril.

<b>El Operativo Shark deja 13 capturas por una red vinculada con la trata de personas</b>

El Operativo SHARK permitió 13 capturas el 21 de noviembre de 2025 contra una estructura vinculada con la trata de personas. La acción, dirigida por la Unidad contra las Estructuras Criminales y Casos Especiales de la Fiscalía contra la Trata de Personas, incluyó 20 diligencias en la ciudad de Guatemala, Amatitlán, Mixco y Villa Nueva, además de la conducción de un adolescente en conflicto con la ley penal.

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Los allanamientos dejaron 12 armas de fuego, 217 cartuchos, cinco vehículos, 41 teléfonos móviles, siete dispositivos POS, 797 documentos, aproximadamente Q30 mil en efectivo y varias unidades de presunta droga. Los indicios fueron incorporados a la investigación en curso.

Por trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita fueron detenidos Selvin M. y Manly M.; esta última también tenía una orden de detención por asesinato. Brenda C. y Reginaldo M. fueron aprehendidos por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Elvia G. fue capturada por trata de personas, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

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Ayleen C., Héctor I. y Ricardo I. fueron detenidos por trata de personas, mientras que Byron C. quedó aprehendido por trata de personas y asociación ilícita. Ermides M., Francisco F. y Lorenzo C. fueron arrestados por promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución.

William G. fue capturado por posesión para el consumo. El adolescente fue conducido por tenencia ilegal de arma de fuego.