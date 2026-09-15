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El secreto migratorio que reveló un pequeño pájaro cantor al recorrer 10.900 kilómetros en Alaska

La investigadora Stephanie Szarmach y su equipo descubrieron que las reinitas mirto de Anchorage eligen un recorrido hacia el sur mucho más largo y sinuoso de lo que se pensaba

Ave de plumaje gris, blanco y amarillo posada en una rama fina de pino con gotas de agua sobre un fondo verde desenfocado.
Stephanie Szarmach y David Toews colocaron geolocalizadores multisensor en reinitas mirto para seguir con más detalle la migración de estas aves pequeñas del bosque boreal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo encabezado por la investigadora Stephanie Szarmach recuperó en Anchorage, Alaska, datos de pequeñas reinitas mirto que, mediante geolocalizadores multisensor colocados durante un año, mostraron una migración de ida y vuelta de 10.900 kilómetros hasta la costa del Golfo de Estados Unidos.

Szarmach, por entonces doctoranda, y su director de tesis, el biólogo evolutivo David Toews, instalaron docenas de dispositivos del tamaño de un Tic Tac en aves que se reproducen en el bosque boreal.

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El objetivo del trabajo publicado en Movement Ecology era conocer sus trayectos con un nivel de detalle que hasta ahora era difícil de alcanzar en pájaros cantores pequeños.

La investigadora logró recapturar a uno de los individuos tras atraerlo con una grabación de su canto cerca de una red de niebla. Al comprobar que todavía llevaba el aparato, pudo acceder a la información acumulada durante su desplazamiento anual.

La especie siguió una ruta más extensa

Ilustración de un ave reinita junto a dos mapas de América del Norte con puntos amarillos, regiones de color y flechas de migración
La reinita mirto recorrió 10.900 kilómetros entre Anchorage, Alaska, y la costa del Golfo de Estados Unidos, según un estudio publicado en Movement Ecology (Gentileza, estudio Patrones migratorios inesperados en un ave canora que se reproduce en latitudes altas: evidencia obtenida mediante geolocalizadores multisensor e isótopos, publicado en Movement Ecology)

De acuerdo con Phys.org, el estudio se centró en la reinita mirto, una subespecie septentrional de la reinita culiamarilla. Estas aves son conocidas por una mancha amarilla sobre la cola, rasgo que ha dado lugar al apodo de “cuello de mantequilla” entre observadores de pájaros.

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Los investigadores buscaban determinar si las poblaciones que crían en Anchorage seguían la ruta más corta hacia sus áreas de invernada en California. Esa posibilidad se relacionaba con una observación realizada en 1899 por el ornitólogo Richard McGregor, quien había visto reinitas mirto en la costa californiana.

Sin embargo, los datos contradijeron esa expectativa. “Todas las aves que rastreamos viajaron hacia el este a través del bosque boreal de Canadá antes de desviarse hacia el sur, a la costa del Golfo”, explicó la especialista.

Sensores para seguir aves pequeñas

Las aves pequeñas dificultan el seguimiento científico porque los transmisores GPS pesan demasiado para especies de menos de una cucharada de azúcar. Por eso, los científicos crearon dispositivos más ligeros que almacenan la información internamente.

Dos mapas de América del Norte con líneas de color que señalan rutas migratorias, mapas de calor etiquetados y la ilustración de un ave
Los datos de seis reinitas marcadas en Anchorage mostraron que las aves viajaron hacia el este por el bosque boreal de Canadá antes de girar hacia el sur (Gentileza, estudio Patrones migratorios inesperados en un ave canora que se reproduce en latitudes altas: evidencia obtenida mediante geolocalizadores multisensor e isótopos, publicado en Movement Ecology)

Los geolocalizadores convencionales detectan la luz y calculan una posición aproximada a partir de las horas de amanecer y atardecer. El método tiene límites: las estimaciones pueden presentar errores de cientos de kilómetros, sobre todo durante los equinoccios, cuando la duración del día es similar en gran parte del planeta.

Las nuevas etiquetas incorporan un sensor de presión atmosférica. Cuando el ave gana altitud al iniciar un vuelo, la presión disminuye; ese cambio permite identificar el momento de salida y llegada en cada escala. La combinación de presión, luz y viento ofrece estimaciones de ubicación más precisas que las obtenidas solo con la duración del día.

Para procesar esos registros, los especialistas comparan las variaciones de presión con datos meteorológicos globales mediante el programa GeoPressureR. El resultado funciona como una “huella dactilar” que ayuda a delimitar las zonas donde pudo encontrarse cada ejemplar.

Una ruta marcada por las glaciaciones

El trayecto detectado fue mayor de lo previsto para una especie considerada migratoria de corta o media distancia. El recorrido completo alcanzó 6.800 millas, equivalentes a 10.900 kilómetros, entre las zonas de reproducción del norte y el destino invernal.

Un ave de plumaje gris, negro y amarillo posada en una rama con brotes de hojas verdes sobre un fondo azul
El estudio descartó que las reinitas mirto de Anchorage siguieran la ruta más corta hacia California para pasar el invierno (Magnific)

La misma tendencia aparece en otros pájaros cantores rastreados desde el noroeste de Norteamérica, entre ellos las reinitas rayadas y los zorzales de Swainson. Una explicación posible se vincula con las glaciaciones que, hace millones de años, redujeron y aislaron poblaciones de aves hacia el sur.

Cuando los glaciares retrocedieron, los bosques avanzaron de manera gradual hacia el norte y el oeste. Las poblaciones habrían extendido sus áreas de cría en esa misma dirección, mientras conservaron las rutas que las conectaban con los sitios de invernada meridionales.

Los científicos plantean que esos recorridos están codificados genéticamente. La hipótesis es que las rutas actuales mantienen el rastro de la expansión histórica de los bosques, aunque las condiciones que la originaron ya hayan desaparecido.

Los registros pueden orientar medidas de conservación

Aún no se conoce con precisión dónde se reproducen las reinitas que invernan en California y que fueron observadas a fines del siglo XIX. La especialista considera posible que una proporción reducida de ejemplares de Anchorage migre allí, mientras que otras procederían de zonas remotas y poco estudiadas de Alaska o Yukón.

Un ave gris con detalles amarillos posada en una rama llena de bayas azules sostiene un fruto en el pico, con un bosque con niebla al fondo.
La geolocalización barométrica mejoró el seguimiento de aves pequeñas al combinar sensores de presión, luz y viento en dispositivos más livianos que un GPS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las próximas investigaciones podrían marcar directamente ejemplares en California para aclarar el origen de esa población y conocer por qué algunos individuos toman una ruta distinta.

La geolocalización barométrica también permite identificar áreas de descanso e invernada que requieren protección. Además, informa sobre la altitud de los vuelos, un dato útil para estudiar los riesgos de colisión con edificios o aerogeneradores.

Los dispositivos registran cada vuelo migratorio y aportan información sobre los horarios de viaje. Datos de más de 50 especies publicados en Current Biology, fueron combinados para analizar cuándo migran los individuos durante el día o la noche.

Szarmach, actualmente investigadora posdoctoral en el Centro de Aves Migratorias Smithsonian, integra esos registros con imágenes satelitales para examinar la relación entre los desplazamientos y los cambios estacionales de la vegetación.

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