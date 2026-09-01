Guatemala

Gobierno de Bernardo Arévalo activa la cooperación bilateral tras el terremoto en Colombia y ordena envío de ayuda humanitaria

La gestión se tramitó por la cancillería guatemalteca y se definió con necesidades de la UNGRD, para despachar por vía aérea alimentos y artículos de aseo a comunidades que perdieron sus hogares

Dos mujeres sostienen un balde blanco frente a dos cargamentos de mercancía cubiertos con las banderas de Guatemala y Colombia
Dos representantes sostienen un contenedor de ayuda frente a plataformas de carga cubiertas con las banderas de Guatemala y Colombia en un almacén logístico. (Conred Guatemala)
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Guatemala envió ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, en un operativo confirmado este lunes por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que busca asistir a las familias afectadas por un sismo que, hasta el 31 de agosto, dejaba 331 muertos, 136 desaparecidos y más de 37.000 viviendas destruidas.

La emergencia golpeó a 497 municipios de 16 departamentos colombianos y afectó a 449.442 personas de 225.024 familias, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El balance oficial también registró 4.505 heridos y 364 personas rescatadas con vida entre los escombros.

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El cargamento enviado desde Guatemala incluye kits de alimentos y kits de higiene personal. La asistencia fue definida a partir de las necesidades identificadas por la UNGRD de Colombia, en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de ese país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres explicó que la gestión del envío se tramitó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, dentro de los mecanismos de coordinación bilateral vigentes entre ambos países. El organismo presentó la operación como una muestra de cooperación y hermandad entre las dos naciones.

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Cinco personas posan en fila frente a un avión de carga amarillo y rojo de la empresa DHL con el compartimento lateral abierto
Guatemala envió ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (Conred Guatemala)

El cargamento fue coordinado con autoridades colombianas y trasladado por vía aérea

El traslado aéreo de los insumos contó con apoyo logístico de DHL, a la que la Conred agradeció de forma expresa por facilitar que la ayuda llegara de manera oportuna a las zonas afectadas. La secretaría ejecutiva de la entidad definió ese respaldo como una expresión de responsabilidad social empresarial y de compromiso con la cooperación internacional.

La acción también dio cumplimiento a un ofrecimiento previo del gobierno del presidente Bernardo Arévalo para acompañar al pueblo colombiano ante la emergencia. En un comunicado difundido este lunes, la Conred señaló: “Este esfuerzo refleja la importancia de la articulación interinstitucional para hacer efectiva la ayuda y fortalecer los vínculos de amistad y cooperación que unen a Guatemala y Colombia”.

Ese mismo comunicado añadió que el Gobierno y el pueblo de Guatemala reafirman su solidaridad con Colombia, en especial con las familias que perdieron a sus seres queridos o que enfrentan las consecuencias del desastre. La entidad guatemalteca sostuvo: “La solidaridad entre los países es fundamental para proteger la vida y fortalecer la capacidad de respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia y desastre”.

Doce personas en uniformes militares, chalecos de trabajo y trajes formales posan en fila dentro de una nave industrial con el logotipo de DHL
Guatemala envió ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. (Conred Guatemala)

El sismo dañó casi 200 mil viviendas y destruyó 37.255

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio chocoano de San José del Palmar. Entre los territorios más golpeados figuran los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, mientras que Quibdó, Cali y Pereira aparecen entre las ciudades capitales más perjudicadas.

Según el último balance de las autoridades colombianas, 198.720 viviendas presentan algún tipo de avería y 37.255 quedaron destruidas. El reporte también incluye 5.849 edificios dañados y 646 colapsados, una dimensión que explica la continuidad de las tareas de búsqueda, atención y recuperación.

La asistencia enviada por Guatemala responde de forma directa a esa situación: se trata de insumos básicos para familias que perdieron sus hogares o permanecen en condiciones precarias después del movimiento telúrico. Las autoridades colombianas mantienen desplegadas labores en las zonas más afectadas mientras sigue llegando cooperación internacional.

La Conred confirmó el traslado de la ayuda guatemalteca hacia comunidades colombianas afectadas como parte de esa respuesta exterior. La operación fue articulada con las autoridades de Colombia y ejecutada con apoyo logístico privado para acelerar la entrega de suministros a los lugares alcanzados por la catástrofe.

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