Reservas internacionales suben, pero deuda externa se incrementa en Nicaragua

Una representación gráfica indica el incremento proyectado de la deuda pública de Nicaragua con una flecha que apunta al año 2026, con la bandera del país y el Banco Central de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las reservas internacionales brutas del Banco Central de Nicaragua (BCN) cerraron julio de 2026 con un saldo de USD 9,887,6 millones, un incremento del 33.1% respecto al mismo mes de 2025. Según datos oficiales informados este lunes por la entidad, el aumento equivale a USD 2,456,6 millones adicionales frente al saldo observado hace un año, cuando el remanente alcanzó USD 7,431 millones, de acuerdo con los informes recogidos por EFE.

El informe del BCN detalla que el saldo de reservas experimentó en julio un avance de USD 79 millones, impulsado principalmente por compras netas de divisas en el mercado cambiario oficial, el incremento del encaje en moneda extranjera y la absorción neta de depósitos monetarios en moneda extranjera. La entidad atribuye este crecimiento a la estabilidad cambiaria prevaleciente y a la mayor captación de recursos tanto del sector privado como del público no financiero.

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La evolución de las reservas internacionales durante el primer semestre de 2026 muestra una trayectoria ascendente. Las autoridades informaron que al cierre de junio el saldo llegó a USD 9,808.6 millones, un 36.1% más que el registrado en junio de 2025.

El informe también señala que el aumento acumulado a lo largo de los primeros seis meses del año se afianzó tras haber alcanzado USD 9,432.9 millones en marzo, cifra que ya representaba un crecimiento interanual del 42.8%. El saldo en marzo permitió al país cubrir hasta 4.1 veces el valor de sus importaciones, según datos oficiales.

Exportaciones, inversión extranjera y remesas se consolidan como fuentes clave de dólares para mantener la balanza de pagos hondureña. (Composición fotografica)

Las autoridades del Banco Central de Nicaragua destacan que las operaciones cambiarias, los intereses generados por las reservas internacionales y un mayor encaje en moneda extranjera han sido factores determinantes en la expansión de las reservas. De acuerdo con declaraciones recogidas por EFE, el ingreso de recursos externos al sector público no financiero y el incremento de cuentas corrientes en el sistema financiero nacional también han contribuido.

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El contexto macroeconómico del país se caracteriza por una recuperación. En 2025, el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció un 4.9%, consolidando la tendencia positiva observada desde 2021. De acuerdo con las previsiones más recientes del BCN, para 2026 se espera un crecimiento económico de entre 3.5% y 4.5%, con una inflación anual situada en el rango de 2,5% a 3,5%. Estas proyecciones se fundamentan en el entorno de estabilidad cambiaria y el dinamismo en las transacciones de divisas, explicó la entidad en su comunicación oficial.

El aumento de la deuda externa

La mejora en el nivel de reservas contrasta con el incremento de la deuda externa nicaragüense. Según datos del Banco Central de Nicaragua, el saldo de la deuda externa ascendió a USD 16,352.6 millones al cierre de marzo de 2026, lo que representa el 73.5% del PIB. En el primer trimestre del año, el país destinó USD 878.9 millones al servicio de la deuda, de los cuales USD 774.9 millones correspondieron a amortizaciones de principal y USD 104 millones a intereses y comisiones. El sector público concentró USD 8,923.6 millones del total, mientras que el privado representó USD 7,429 millones.

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Fotografía que muestra una camiseta con la imagen estampada del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la celebración del 47 aniversario de la revolución que derrocó por la vía armada a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, este 19 de julio de 2026, en Managua (Nicaragua). EFE/ STR

La trayectoria ascendente de la deuda externa mantiene su curso después del máximo histórico registrado al finalizar 2025, cuando el saldo se ubicó en USD 16,245.12 millones. El incremento, atribuido al aumento de la deuda pública externa y de la privada, plantea desafíos para la sostenibilidad macroeconómica, aunque las reservas internacionales muestran una capacidad para respaldar la base monetaria y las importaciones del país.

El Banco Central de Nicaragua subraya que el fortalecimiento de las reservas contribuye a la confianza en la estabilidad financiera nacional y respalda la capacidad de respuesta ante eventuales shocks externos. Según el último reporte de las autoridades, la duplicación del saldo de las reservas en los últimos cuatro años coincide con las fases de recuperación económica y la estrategia de absorción monetaria impulsada por la autoridad monetaria.

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