República Dominicana implementa tarifa unificada en el transporte público en la capital

Santo Domingo aplica una tarifa integrada de 35 pesos dominicanos en el Corredor 27 de Febrero desde este lunes. (Cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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El transporte público en Santo Domingo experimenta un cambio significativo desde este lunes, con la entrada en vigor de una tarifa integrada de 35 pesos dominicanos (alrededor de 0.60 dólares) para los usuarios del Corredor 27 de Febrero.

La medida, anunciada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), busca simplificar el pago y facilitar la movilidad de miles de personas en la capital dominicana, integrando distintos modos de transporte masivo bajo una sola tarifa.

La nueva tarifa, implementada de manera oficial este 10 de agosto, permite a los pasajeros realizar transbordos entre autobuses de la OMSA, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico sin cargos adicionales, siempre que el trayecto completo se efectúe dentro de un periodo de 90 minutos.

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Este esquema de integración tarifaria representa un avance en la modernización del sistema de movilidad urbana, según informaron voceros de la OMSA.

El pago de la tarifa se podrá efectuar mediante opciones electrónicas, como la Tarjeta Metro, la tarjeta SDGO y tarjetas bancarias sin contacto de las marcas Visa y Mastercard.

Para quienes no cuenten con estos medios, se habilitó la alternativa de pago en efectivo, exclusivamente con monedas y por el monto exacto, depositadas en una caja metálica instalada en los autobuses.

Es importante precisar que, aunque la modalidad en efectivo estará disponible por un tiempo limitado, no incluye la posibilidad de recibir cambio ni permite el uso del beneficio de integración para transbordos hacia el Metro.

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La OMSA habilitó transbordos sin cargo entre autobuses, Metro de Santo Domingo y Teleférico dentro de un plazo de 90 minutos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Según explicaron las autoridades de la OMSA, los usuarios que empleen las tarjetas electrónicas accederán a la tarifa integrada, lo que facilita el tránsito entre los diferentes modos de transporte sin realizar pagos adicionales, siempre que respeten el intervalo de tiempo establecido.

Para quienes opten por tarjetas bancarias sin contacto, la integración funcionará en el sentido OMSA–Metro, mientras que en la dirección inversa se mantiene el pago habitual.

El proceso de modernización no solo implica el ajuste en la tarifa, sino también la ampliación de la flota. Desde el mismo lunes, se han incorporado al Corredor 27 de Febrero más unidades articuladas con capacidad para 160 pasajeros y buses rígidos para 90 usuarios, con el fin de atender la creciente demanda y mejorar la comodidad de los viajes.

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Las autoridades aseguran que la adopción de esta tarifa única forma parte de un esfuerzo mayor por fortalecer el Sistema Integrado de Transporte del Gran Santo Domingo. Al centralizar el cobro y simplificar el acceso, se busca incentivar el uso del transporte público y reducir los tiempos de espera y transbordo para los pasajeros.

La OMSA implementa viajes gratuitos para adultos mayores de 65 años, beneficiando al 2,5% de los pasajeros con un subsidio específico. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La implementación de este esquema responde a la necesidad de adaptar el sistema de transporte urbano a las nuevas dinámicas de la ciudad, donde la demanda de soluciones prácticas y económicas aumenta de manera constante. La integración tarifaria, además de optimizar los recursos, contribuye a una mayor conectividad entre los distintos corredores y líneas de transporte.

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La OMSA ha comunicado que, a medida que avance la transición, se realizarán ajustes operativos para mejorar la experiencia de los usuarios para garantizar el cumplimiento de los parámetros de eficiencia y seguridad. El organismo invita a la ciudadanía a familiarizarse con los nuevos métodos de pago y aprovechar los beneficios de la integración, al tiempo que monitorea de cerca el funcionamiento del sistema durante las primeras semanas de operación bajo la nueva tarifa.

Mientras tanto, las autoridades del transporte público mantienen abiertas las vías de comunicación para recibir comentarios y sugerencias de los usuarios, con el fin de continuar perfeccionando el servicio y adaptarlo a las necesidades de la población de Santo Domingo.

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