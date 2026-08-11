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Nueva expulsión de cenizas y gases en el volcán Telica activa la vigilancia en Nicaragua

El volcán Telica registra una nueva explosión de baja intensidad, fenómeno observado desde varias comunidades, lo que motivó una respuesta inmediata de los organismos de protección civil de la región

Personal de protección civil monitorea el cráter del volcán Telica tras la reciente actividad reportada en León (Cortesía: Adolfo Pastran).
Personal de protección civil monitorea el cráter del volcán Telica tras la reciente actividad reportada en León (Cortesía: Adolfo Pastran).
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El volcán Telica, situado en el departamento de León, volvió a registrar actividad durante la tarde del lunes 10 de agosto. Según la información oficial difundida por la Alcaldía de Telica, se observó una expulsión de gases y cenizas que alcanzó 150 metros de altura y se desplazó hacia el noroeste, fenómeno visible desde comunidades cercanas.

El evento fue monitoreado en tiempo real por el Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED), que informó que, hasta el momento, no se han reportado daños a la población, evacuaciones ni afectaciones materiales.

La alerta se activó pasadas las 14:00 horas, cuando el coloso expulsó una columna de ceniza y gases perceptible a varios kilómetros. De acuerdo con el reporte oficial, el COMUPRED mantiene vigilancia permanente sobre la actividad del volcán para informar de inmediato a las comunidades ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo.

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La primera reacción de las autoridades fue reforzar el monitoreo, estableciendo comunicación directa con los habitantes de las zonas más vulnerables. Además, fuentes municipales subrayaron que la situación se mantuvo bajo control y que el personal técnico recomendó no acercarse al cráter mientras persistan las emisiones.

La presencia de fragmentos balísticos y gases representa un riesgo considerable para quienes se aproximen sin autorización. El monitoreo incluye la observación del cráter, la medición de gases y la comunicación directa con las comunidades aledañas.

La actividad del volcán Telica volvió a llamar la atención luego de una expulsión de gases y cenizas visible desde comunidades cercanas

De igual manera, las autoridades locales aconsejan a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las orientaciones que emita el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). Esta recomendación se extendió luego de que el pasado 28 de julio y días posteriores, una serie de explosiones expulsara gases, cenizas y fragmentos balísticos, con columnas que alcanzaron los 250 metros de altura y se desplazaron hacia el suroeste y noroeste del volcán.

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Ninguno de estos episodios ha provocado daños directos a las comunidades, pero el reforzamiento de la vigilancia se mantuvo como medida preventiva.

Un volcán históricamente activo

Telica es considerado uno de los volcanes más activos de Nicaragua y forma parte de la cadena volcánica ubicada en el occidente del país, una región caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica. El coloso, con una altitud cercana a los 1,061 metros sobre el nivel del mar, destaca por su cráter abierto y su dinamismo, lo que motiva una observación constante tanto por parte de especialistas nacionales como internacionales.

Según el sitio especializado VolcanoDiscovery, desde el periodo colonial se han documentado al menos 46 erupciones del Telica desde 1527. La frecuencia eruptiva promedio se estima entre ocho y diez años. Entre los eventos históricos recientes se registran erupciones en 2016, 2015, 2013, 2011 y 2007. La mayor erupción reportada ocurrió en 1529 y fue clasificada como sub-pliniana, con un índice de explosividad volcánica (VEI) de magnitud 4.

El volcán Telica ha registrado varias expulsiones de gases y cenizas en los últimos años, consolidándose como uno de los volcanes más activos de Nicaragua (Cortesía: Nicaragua investiga).
El volcán Telica ha registrado varias expulsiones de gases y cenizas en los últimos años, consolidándose como uno de los volcanes más activos de Nicaragua (Cortesía: Nicaragua investiga).

Además, el historial eruptivo del Telica sostiene la necesidad de un monitoreo permanente. El volcán permaneció activo de manera sostenida durante el periodo 2021-2022, siendo este el último ciclo eruptivo confirmado antes de los eventos recientes.

La vigilancia técnica se apoya en instrumentos de medición, reportes ciudadanos y el análisis de imágenes satelitales para detectar posibles variaciones en la actividad volcánica. El monitoreo se realiza en conjunto con especialistas del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y organizaciones internacionales dedicadas a la observación sismológica y vulcanológica.

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