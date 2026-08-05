Entre el asombro y peligro: turistas captan el inicio de la actividad del Volcán de Fuego en Guatemala

Turistas en el volcán Acatenango registraron con videos e imágenes el inicio de la erupción del Volcán de Fuego. (TikTok)

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El Volcán de Fuego, uno de los colosos más emblemáticos de Guatemala y considerado entre los más activos de Centroamérica, inició una nueva y violenta fase eruptiva en las primeras horas del 3 de agosto.

La magnitud del fenómeno sorprendió a visitantes y residentes, quienes observaron cómo el volcán arrojaba una columna de ceniza y gas que superó los 6.000 metros sobre el nivel del mar, transformando el entorno natural en un escenario de intensa actividad y riesgo.

Durante las primeras horas del 3 de agosto, decenas de turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en los miradores y senderos del volcán Acatenango documentaron el inicio de la erupción con videos e imágenes.

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El material, que rápidamente circuló en redes sociales, refleja la potencia de las explosiones y la presencia de flujos piroclásticos descendiendo por las laderas del Volcán de Fuego.

En las imágenes difundidas se observa la salida violenta de material volcánico, así como las cenizas que rápidamente cubrieron el cielo. Entre gritos de asombro y, algunas risas de temor, los turistas visualizan la magnitud del coloso.

El Volcán de Fuego en Guatemala inició una nueva fase eruptiva el 3 de agosto y reactivó el riesgo volcánico en Centroamérica. Turistas en el volcán Acatenango registraron con videos e imágenes el inicio de la erupción del Volcán de Fuego. Las redes sociales difundieron imágenes de explosiones y flujos piroclásticos que descendieron por las laderas del Volcán de Fuego. (TikTok)

Restringen ingreso

Conforme se incrementó la actividad, las autoridades del Parque Nacional Volcán de Acatenango restringieron el ascenso, ya que desde este coloso se suele observar la salida de magma y gases del Volcán de Fuego, gracias a su cercanía.

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Las puertas de ingreso al parque fueron cerradas. No obstante, la presencia de excursionistas obligó a los equipos de Asistencia Turística y cuerpos de socorro a intervenir.

No obstante, algunos excursionistas lograron evadir las restricciones y la seguridad, realizando ascensos pese a la prohibición, al extremo que un creador de contenido realizó una transmisión en vivo durante la noche del 3 de agosto.

“Ya me voy, sólo vine a echar una mi carrera. Ya voy para abajo, sólo vine a grabar un unos videos, yo me hago 30 minutos de aquí a mi casa en la soledad. Soy corredor, también. Lo hago con el fin de que miren como es la naturaleza de increíble”, dice mientras transmitía en vivo la erupción del volcán de Fuego.

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El Parque Nacional Volcán de Acatenango cerró el ingreso y restringió el ascenso por la actividad eruptiva del Volcán de Fuego. Sin embargo, un creador de contenido puso en riesgo su vida y evadió las prohibiciones realizando un ascenso para captar imágenes de la actividad volcánica en Guatemala.

Incluso, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de Acatenango publicó un vido en el que se observa a una persona realizar un ascenso al volcán, pese a las restricciones.

“Pese a las restricciones... varias personas continúan ascendiendo al volcán Acatenango, incumpliendo los protocolos de seguridad”, manifestaron a través de las redes sociales.

Además, recordaron que la caída de ceniza, las explosiones y el riesgo de corrientes piroclásticas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, por lo que hicieron un llamado a no poner en riesgo la vida y respetar las restricciones vigentes.

La Comred evidenció con un video a un excursionista que realizó un ascenso al Volcán Acatenango, para observar la erupción del Volcán de Fuego pese a las restricciones. Recordaron que se pone en riesgo no sólo la vida del turista, sino que también de aquellas personas que deberán acudir a su rescate.

Alerta roja y restricciones inmediatas

La escalada en la intensidad eruptiva llevó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) a declarar Alerta Anaranjada a nivel nacional.

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Mientras que las municipalidades de Sacatepéquez y San Pedro Yepocapa elevaron el nivel a Alerta Roja en respuesta a la amenaza. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) dispuso la restricción total del acceso al Acatenango y suspendió todas las rutas de senderismo cercanas al sector volcánico.

Las autoridades evacuaron preventivamente caseríos cercanos y decretaron la suspensión de clases en municipios aledaños, ante la persistente caída de ceniza. El Ministerio de Ambiente sumó recomendaciones para proteger el agua potable y limitar actividades al aire libre debido a la dispersión de material volcánico.

En medio del incremento de la amenaza, CONRED, INGUAT y el Ministerio de Ambiente reiteraron la prohibición absoluta de ascenso a los volcanes de Fuego y Acatenango. Se sancionará a operadores clandestinos que ofrezcan tours ilegales.

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Las autoridades instan a denunciar servicios turísticos no autorizados a los teléfonos oficiales del Ministerio Público (3756-8368) y de DIPRONA (3032-5596). Para asistencia inmediata, se mantiene disponible la línea de Asistencia Turística (1500) las 24 horas.