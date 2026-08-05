Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Entre el asombro y peligro: turistas captan el inicio de la actividad del Volcán de Fuego en Guatemala

Un creador de contenido subió de noche el 3 de agosto pese al cierre del parque y la prohibición absoluta de CONRED e INGUAT para Fuego y Acatenango

El Volcán de Fuego en Guatemala inició una nueva fase eruptiva el 3 de agosto y reactivó el riesgo volcánico en Centroamérica.
Turistas en el volcán Acatenango registraron con videos e imágenes el inicio de la erupción del Volcán de Fuego. (TikTok)
Guardar

El Volcán de Fuego, uno de los colosos más emblemáticos de Guatemala y considerado entre los más activos de Centroamérica, inició una nueva y violenta fase eruptiva en las primeras horas del 3 de agosto.

La magnitud del fenómeno sorprendió a visitantes y residentes, quienes observaron cómo el volcán arrojaba una columna de ceniza y gas que superó los 6.000 metros sobre el nivel del mar, transformando el entorno natural en un escenario de intensa actividad y riesgo.

Durante las primeras horas del 3 de agosto, decenas de turistas nacionales y extranjeros que se encontraban en los miradores y senderos del volcán Acatenango documentaron el inicio de la erupción con videos e imágenes.

PUBLICIDAD

El material, que rápidamente circuló en redes sociales, refleja la potencia de las explosiones y la presencia de flujos piroclásticos descendiendo por las laderas del Volcán de Fuego.

En las imágenes difundidas se observa la salida violenta de material volcánico, así como las cenizas que rápidamente cubrieron el cielo. Entre gritos de asombro y, algunas risas de temor, los turistas visualizan la magnitud del coloso.

El Volcán de Fuego en Guatemala inició una nueva fase eruptiva el 3 de agosto y reactivó el riesgo volcánico en Centroamérica. Turistas en el volcán Acatenango registraron con videos e imágenes el inicio de la erupción del Volcán de Fuego. Las redes sociales difundieron imágenes de explosiones y flujos piroclásticos que descendieron por las laderas del Volcán de Fuego. (TikTok)

Restringen ingreso

Conforme se incrementó la actividad, las autoridades del Parque Nacional Volcán de Acatenango restringieron el ascenso, ya que desde este coloso se suele observar la salida de magma y gases del Volcán de Fuego, gracias a su cercanía.

PUBLICIDAD

Las puertas de ingreso al parque fueron cerradas. No obstante, la presencia de excursionistas obligó a los equipos de Asistencia Turística y cuerpos de socorro a intervenir.

No obstante, algunos excursionistas lograron evadir las restricciones y la seguridad, realizando ascensos pese a la prohibición, al extremo que un creador de contenido realizó una transmisión en vivo durante la noche del 3 de agosto.

“Ya me voy, sólo vine a echar una mi carrera. Ya voy para abajo, sólo vine a grabar un unos videos, yo me hago 30 minutos de aquí a mi casa en la soledad. Soy corredor, también. Lo hago con el fin de que miren como es la naturaleza de increíble”, dice mientras transmitía en vivo la erupción del volcán de Fuego.

El Parque Nacional Volcán de Acatenango cerró el ingreso y restringió el ascenso por la actividad eruptiva del Volcán de Fuego. Sin embargo, un creador de contenido puso en riesgo su vida y evadió las prohibiciones realizando un ascenso para captar imágenes de la actividad volcánica en Guatemala.

Incluso, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) de Acatenango publicó un vido en el que se observa a una persona realizar un ascenso al volcán, pese a las restricciones.

“Pese a las restricciones... varias personas continúan ascendiendo al volcán Acatenango, incumpliendo los protocolos de seguridad”, manifestaron a través de las redes sociales.

Además, recordaron que la caída de ceniza, las explosiones y el riesgo de corrientes piroclásticas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, por lo que hicieron un llamado a no poner en riesgo la vida y respetar las restricciones vigentes.

La Comred evidenció con un video a un excursionista que realizó un ascenso al Volcán Acatenango, para observar la erupción del Volcán de Fuego pese a las restricciones. Recordaron que se pone en riesgo no sólo la vida del turista, sino que también de aquellas personas que deberán acudir a su rescate.

Alerta roja y restricciones inmediatas

La escalada en la intensidad eruptiva llevó a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) a declarar Alerta Anaranjada a nivel nacional.

Mientras que las municipalidades de Sacatepéquez y San Pedro Yepocapa elevaron el nivel a Alerta Roja en respuesta a la amenaza. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) dispuso la restricción total del acceso al Acatenango y suspendió todas las rutas de senderismo cercanas al sector volcánico.

Las autoridades evacuaron preventivamente caseríos cercanos y decretaron la suspensión de clases en municipios aledaños, ante la persistente caída de ceniza. El Ministerio de Ambiente sumó recomendaciones para proteger el agua potable y limitar actividades al aire libre debido a la dispersión de material volcánico.

En medio del incremento de la amenaza, CONRED, INGUAT y el Ministerio de Ambiente reiteraron la prohibición absoluta de ascenso a los volcanes de Fuego y Acatenango. Se sancionará a operadores clandestinos que ofrezcan tours ilegales.

Las autoridades instan a denunciar servicios turísticos no autorizados a los teléfonos oficiales del Ministerio Público (3756-8368) y de DIPRONA (3032-5596). Para asistencia inmediata, se mantiene disponible la línea de Asistencia Turística (1500) las 24 horas.

Temas Relacionados

Volcán de FuegoGuatemalaErupciónceniza volcánicaTuristasExcursionistasProhibiciónVolcán Acatenango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Justicia rompe convenio con el Poder Judicial para audiencias virtuales tras polémica por caso del “Diablo”

Más de 2,400 audiencias virtuales realizadas durante el primer semestre del año dejarán de efectuarse bajo el convenio entre ambas instituciones.

Costa Rica: Justicia rompe convenio con el Poder Judicial para audiencias virtuales tras polémica por caso del “Diablo”

“Le echaron la culpa de robos que no hizo”: madre de adolescente decapitado en Honduras

La madre de Harold Ulloa Ramos, de 17 años, aseguró que su hijo fue señalado por delitos que no cometió antes de ser asesinado en Yoro. Las autoridades investigan el crimen

“Le echaron la culpa de robos que no hizo”: madre de adolescente decapitado en Honduras

El colectivo Las Venancias alerta desaparición de dos menores en Nicaragua

Las familias de una adolescente de 16 años y una niña de 12 años aseguran que acudieron de inmediato a las autoridades, pero aún no reciben datos que ayuden a ubicarlas

El colectivo Las Venancias alerta desaparición de dos menores en Nicaragua

Pablo Ibáñez suma la cuarta plata para El Salvador en Santo Domingo 2026

El corredor detuvo el cronómetro en 49.64 segundos en la pista del Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte y sumó para su país la cuarta presea plateada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Pablo Ibáñez suma la cuarta plata para El Salvador en Santo Domingo 2026

Costa Rica saca de la lista quirúrgica a más de 56 mil pacientes y elimina espera acumulada desde antes de 2019

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportó una reducción de casi 27% en el rezago histórico de cirugías durante los primeros siete meses de 2026, mediante mayor producción, priorización de casos antiguos y nuevas herramientas de gestión.

Costa Rica saca de la lista quirúrgica a más de 56 mil pacientes y elimina espera acumulada desde antes de 2019

TECNO

Cuevana 8: películas, series y animes online HD son un anzuelo peligroso

Cuevana 8: películas, series y animes online HD son un anzuelo peligroso

OpenAI supera los límites del lenguaje y resuelve 10 dilemas complejos de matemáticas

Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp: solución rápida y segura

Cómo convertirse en una Guerrera K-pop con IA: guía paso a paso

Un robot se desmaya en plena presentación y deja una imagen de película con Qualcomm

ENTRETENIMIENTO

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

Kelly Osbourne lanza mensajes contra Sid Wilson tras ser expulsado de Slipknot y exige manutención para su hijo

El insólito error en un cine que se volvió viral entre los fans de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Michael B. Jordan dirige y protagoniza El secreto de Thomas Crown: qué se sabe sobre su apuesta más ambiciosa en Hollywood

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

MUNDO

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

Marco Rubio aseguró que el estrecho de Ormuz está abierto y Estados Unidos participa en las conversaciones de Irán y Omán

310 metros de casco medieval, una catedral con mezcla de estilos y un reloj lunar: así es Korčula, la isla que asegura ser cuna de Marco Polo

Un estudio con laberintos y hormigas indica que la inteligencia colectiva podría superar a los mejores modelos de IA

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU