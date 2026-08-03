El partido de Modi perdió un bastión de tres décadas: su primera derrota electoral desde las protestas juveniles que sacudieron a India

Simpatizantes del Cockroach Janta Party celebran la renuncia del ministro de Educación, arrancada tras semanas de protestas estudiantiles. Nueva Delhi, 25 de julio de 2026. (REUTERS/Adnan Abidi)

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El partido de Narendra Modi perdió este lunes uno de sus bastiones electorales más consolidados en India, en los primeros comicios celebrados tras la ola de protestas juveniles que sacudió al país durante más de un mes.

Las elecciones parciales, convocadas para cubrir tres escaños en parlamentos regionales de Bihar, Gujarat y Madhya Pradesh, se celebraron el 30 de julio. El resultado que marcó la jornada llegó desde Bihar: el Bharatiya Janata Party (BJP) perdió Bankipur, un escaño en la capital Patna que el partido controlaba sin interrupciones desde 1995, en una región de más de 130 millones de habitantes.

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La plaza había quedado vacante tras la renuncia del legislador Nitin Nabin, quien dejó su banca al ser electo para el Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento nacional. Según la Comisión Electoral de la India (ECI), el Jan Suraaj Party (JSP) se impuso con una ventaja de más de 19.000 votos sobre el candidato oficialista Neeraj Kumar.

El primer ministro indio Narendra Modi, cuyo partido sufrió este lunes su primera derrota electoral desde las protestas juveniles de julio. (REUTERS/Altaf Hussain)

El triunfo fue protagonizado por Prashant Kishor, estratega electoral que se presentaba por primera vez como candidato desde que fundó esa formación de centro-izquierda. Kishor orientó su campaña a capitalizar el sentimiento antisistema, presentando la contienda como una oportunidad para que los votantes rechazaran a los partidos tradicionales del estado.

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En los últimos días previos al cierre de candidaturas, el representante original del BJP se retiró alegando motivos familiares. El partido presentó en su lugar a un dirigente de 32 años proveniente de sus juventudes partidistas, una maniobra que la oposición calificó de respuesta “desesperada” para contener el descontento de la generación Z.

Los tres escaños en disputa adquirieron alcance nacional por el momento político en que se celebraron. Semanas de movilizaciones contra presuntas irregularidades en exámenes nacionales habían sacudido al país durante julio. El movimiento, conocido como las ‘Cucarachas’ del Cockroach Janta Party (CJP), forzó la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, el 25 de julio, en lo que constituyó la mayor concesión política desde el inicio del tercer mandato de Modi.

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Un militante del Congreso Juvenil ondea la bandera nacional ante efectivos desplegados en Jantar Mantar durante las protestas estudiantiles. Nueva Delhi, 30 de julio de 2026. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

En los otros dos distritos no hubo cambios de signo. En Gujarat, estado natal de Modi, el BJP retuvo Manjalpur con más del 65% de los votos y un margen superior a los 30.000 sufragios, en una plaza vacante tras el fallecimiento del legislador oficialista Yogesh Patel. En Madhya Pradesh, la oposición conservó Datia, que había quedado sin representante tras la inhabilitación del legislador del Congreso Rajendra Bharti, condenado en un caso penal.

La derrota en Bihar se produce mientras el BJP se prepara para un ciclo electoral en 2027 que incluye comicios en Uttar Pradesh —el estado más poblado del país—, Punjab y Gujarat.

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“El terreno del BJP se ha desmoronado por completo. Robo de fondos, filtraciones de documentos, el caso E20... El pueblo ha dado una señal de que quiere un cambio”, afirmó el exjefe de Gobierno de Delhi Arvind Kejriwal, líder nacional del Aam Aadmi Party (AAP), en un mensaje publicado en X.

(Con información de EFE y Bloomberg)