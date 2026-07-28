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Nayib Bukele se reúne con presidente del Banco Mundial para impulsar herramientas de inteligencia artificial en la educación pública

El plan incorpora plataformas digitales creadas en el país, capacitación permanente para maestros y análisis de información en tiempo real, con la meta de reforzar lectoescritura, matemáticas y resolución de problemas

El Salvador impulsa una transformación educativa con inteligencia artificial y apoyo del Banco Mundial para mejorar el aprendizaje en el sistema público. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador impulsa una transformación educativa con inteligencia artificial y apoyo del Banco Mundial para mejorar el aprendizaje en el sistema público. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
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El Salvador ha iniciado una transformación educativa que integra herramientas de inteligencia artificial en el sistema público, con el respaldo del Banco Mundial, para mejorar el aprendizaje y preparar a sus estudiantes para nuevas demandas laborales.

El encuentro entre el presidente salvadoreño y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, marcó una nueva etapa en la cooperación internacional, enfocada en la innovación tecnológica y el fortalecimiento del capital humano.

Durante la reciente visita de Ajay Banga al país, la agenda oficial incluyó la evaluación de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno, entre ellos la implementación de plataformas educativas basadas en inteligencia artificial.

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Según la información difundida por el Banco Mundial, la reforma combina el uso de sistemas digitales desarrollados localmente, la formación continua para docentes y el análisis de datos en tiempo real, con el objetivo de fortalecer competencias esenciales como la lectoescritura, las matemáticas y la resolución de problemas.

(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)
(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

El presidente del Banco Mundial recorrió el Centro Escolar OEI en Santa Tecla, donde se utiliza la Learning Experience Platform, una plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial que busca personalizar la enseñanza y atender las necesidades particulares de cada alumno.

La visita incluyó también una demostración de DoctorSv, el sistema nacional de telesalud que ofrece consultas y triaje automatizado mediante inteligencia artificial, lo que ilustra la apuesta del país por la digitalización de los servicios públicos.

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Las autoridades salvadoreñas explicaron que la estrategia educativa busca cerrar brechas históricas en el acceso al aprendizaje, fomentar la equidad y formar talento capaz de insertarse en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Para ello, la reforma va más allá del aula tradicional, pues conecta plataformas de aprendizaje, herramientas digitales y sistemas de monitoreo que permiten fortalecer la enseñanza en todo el sistema de educación pública.

Ajay Banga y el Gobierno de El Salvador abrieron una nueva etapa de cooperación internacional centrada en innovación tecnológica y capital humano. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Ajay Banga y el Gobierno de El Salvador abrieron una nueva etapa de cooperación internacional centrada en innovación tecnológica y capital humano. (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Banco Mundial señaló que la experiencia salvadoreña puede convertirse en referencia para otros países interesados en aprovechar la tecnología para acelerar el desarrollo del capital humano.

“El Salvador está liderando uno de los esfuerzos más ambiciosos a nivel global para modernizar la educación”, indicó la entidad a través de su comunicación institucional, subrayando la escalabilidad y el potencial de replicabilidad de este modelo en otras regiones.

La jornada de Ajay Banga en El Salvador también incluyó una reunión con inversionistas del sector turístico y la titular de la cartera de Turismo, Morena Valdez, para explorar nuevas oportunidades de cooperación y expansión económica.

El interés del Banco Mundial en seguir de cerca la transformación digital del país responde al potencial de innovación que ofrecen los proyectos en marcha y la posibilidad de generar alianzas a largo plazo.

En los últimos cinco años, El Salvador ha desarrollado políticas para modernizar el sistema educativo público, priorizando la reducción de la brecha digital y la mejora de la calidad de la enseñanza.

El Ministerio de Educación de El Salvador entregó equipo tecnológico adaptado a estudiantes con discapacidad visual para mejorar su inclusión educativa. (Foto cortesía Ministerio de Educación)
El Ministerio de Educación de El Salvador entregó equipo tecnológico adaptado a estudiantes con discapacidad visual para mejorar su inclusión educativa. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Ministerio de Educación distribuyó cerca de 1.64 millones de tabletas y computadoras entre estudiantes desde 2021 hasta 2026. Esta entrega masiva buscó garantizar que el alumnado de escuelas públicas acceda a herramientas tecnológicas y contenidos digitales actualizados.

El programa “Mi Nueva Escuela” impulsó la reconstrucción y el equipamiento de más de 5,000 centros escolares en todo el país. Además, promovió una renovación curricular con énfasis en competencias y ciudadanía digital.

La formación docente se fortaleció con programas de capacitación continua y el uso de plataformas virtuales. Este enfoque permitió que los maestros adquirieran nuevas habilidades en tecnología y pedagogía digital, adaptándose a los cambios en el aula.

En el ámbito de la evaluación, la prueba AVANZO reemplazó al examen PAES. El nuevo instrumento se orientó a medir competencias cognitivas, socioemocionales y de orientación vocacional, buscando una valoración más integral del aprendizaje estudiantil.

Por último, el país puso en marcha el programa AprendES con el apoyo del Banco Mundial. Este proyecto fortaleció la pedagogía digital, el monitoreo de los aprendizajes y el acceso a plataformas educativas en línea, ampliando las oportunidades de desarrollo académico para los estudiantes.

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