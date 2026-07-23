Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa (Europa Press)

Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en la ciudad de Odessa, ubicada en el sur del país, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. Los bombardeos se produjeron pocas horas después de que las fuerzas rusas atacaran centros logísticos y embarcaciones en la misma región.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa de Rusia detalló que “varias instalaciones utilizadas para la carga, descarga y almacenamiento de productos y equipamiento de uso militar” en el puerto de Odessa fueron alcanzadas durante la operación. Además, se indicó que drones de ataque rusos impactaron una nave industrial dedicada a la fabricación de componentes para vehículos aéreos no tripulados y un almacén con drones destinados al Ejército ucraniano.

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La jornada anterior, fuerzas rusas habían atacado infraestructuras similares en Chornomorsk, al sur de Odessa. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido declaraciones sobre la posible existencia de víctimas o personas heridas en estos incidentes.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los bombardeos alcanzaron instalaciones del puerto de Odesa usadas para carga, descarga y almacenamiento. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Defensa ruso informó que, a lo largo de este jueves, fueron interceptados 223 drones ucranianos sobre territorio ruso, principalmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula. Según el comunicado, los ataques ucranianos fueron repelidos en diversas zonas del país.

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia desde 2014, reportaron al menos un fallecido y cuatro heridos tras un ataque efectuado por fuerzas ucranianas. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, comunicó en redes sociales que “un civil murió en un ataque nocturno del enemigo”, precisando que entre los heridos se encuentran al menos dos menores de edad.

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Durante la última jornada, Rusia intensificó los ataques contra infraestructuras portuarias y logísticas en el sur de Ucrania, especialmente en Odessa y Chornomorsk. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que el objetivo era inutilizar instalaciones empleadas para actividades militares ucranianas y atacar depósitos de drones y componentes para vehículos no tripulados.

Las fuerzas rusas también atacaron infraestructuras similares en Chornomorsk, al sur de Odesa. (REUTERS/ARCHIVO)

Por otra parte, autoridades rusas denunciaron ataques con drones contra una refinería en la región de Uliánovsk. Se registraron varias explosiones seguidas de un incendio en el distrito de Novospasski, lo que fue atribuido a un ataque aéreo ucraniano.

En el transcurso de este jueves, el Ministerio de Defensa ruso reiteró que “223 drones ucranianos fueron interceptados sobre territorio de la Federación”, destacando la magnitud de los ataques en diversas zonas, especialmente en las regiones occidentales del país.

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