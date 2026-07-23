Mundo

Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa

La ofensiva, reportada por el Ministerio de Defensa de Rusia, alcanzó áreas de carga y depósitos vinculados a uso militar, además de una planta asociada a piezas para aparatos no tripulados y un galpón con equipos

Guardar
Google icon
Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa (Europa Press)
Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en Odessa (Europa Press)

Rusia lanzó nuevos ataques contra infraestructura portuaria de Ucrania en la ciudad de Odessa, ubicada en el sur del país, según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. Los bombardeos se produjeron pocas horas después de que las fuerzas rusas atacaran centros logísticos y embarcaciones en la misma región.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa de Rusia detalló que “varias instalaciones utilizadas para la carga, descarga y almacenamiento de productos y equipamiento de uso militar” en el puerto de Odessa fueron alcanzadas durante la operación. Además, se indicó que drones de ataque rusos impactaron una nave industrial dedicada a la fabricación de componentes para vehículos aéreos no tripulados y un almacén con drones destinados al Ejército ucraniano.

PUBLICIDAD

La jornada anterior, fuerzas rusas habían atacado infraestructuras similares en Chornomorsk, al sur de Odessa. Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido declaraciones sobre la posible existencia de víctimas o personas heridas en estos incidentes.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los bombardeos alcanzaron instalaciones del puerto de Odesa usadas para carga, descarga y almacenamiento. (REUTERS/ARCHIVO)
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los bombardeos alcanzaron instalaciones del puerto de Odesa usadas para carga, descarga y almacenamiento. (REUTERS/ARCHIVO)

El Ministerio de Defensa ruso informó que, a lo largo de este jueves, fueron interceptados 223 drones ucranianos sobre territorio ruso, principalmente en regiones como Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Oriol, Oremburgo, Riazán, Rostov, Samara, Sarátov y Tula. Según el comunicado, los ataques ucranianos fueron repelidos en diversas zonas del país.

Las autoridades de la península de Crimea, anexionada por Rusia desde 2014, reportaron al menos un fallecido y cuatro heridos tras un ataque efectuado por fuerzas ucranianas. El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, comunicó en redes sociales que “un civil murió en un ataque nocturno del enemigo”, precisando que entre los heridos se encuentran al menos dos menores de edad.

PUBLICIDAD

Durante la última jornada, Rusia intensificó los ataques contra infraestructuras portuarias y logísticas en el sur de Ucrania, especialmente en Odessa y Chornomorsk. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que el objetivo era inutilizar instalaciones empleadas para actividades militares ucranianas y atacar depósitos de drones y componentes para vehículos no tripulados.

Las fuerzas rusas también atacaron infraestructuras similares en Chornomorsk, al sur de Odesa. (REUTERS/ARCHIVO)
Las fuerzas rusas también atacaron infraestructuras similares en Chornomorsk, al sur de Odesa. (REUTERS/ARCHIVO)

Por otra parte, autoridades rusas denunciaron ataques con drones contra una refinería en la región de Uliánovsk. Se registraron varias explosiones seguidas de un incendio en el distrito de Novospasski, lo que fue atribuido a un ataque aéreo ucraniano.

En el transcurso de este jueves, el Ministerio de Defensa ruso reiteró que “223 drones ucranianos fueron interceptados sobre territorio de la Federación”, destacando la magnitud de los ataques en diversas zonas, especialmente en las regiones occidentales del país.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaOdesaAtaque con dronesCrimeaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Las maniobras se concentran en aguas cercanas a la isla de Dongshan y se extenderán hasta el viernes. Taipei aseguró que, por ahora, no afectan la navegación de sus buques

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel

Horas después del anuncio del pacto, el presidente estadounidense indicó que no habrá enriquecimiento de uranio. Igualmente, dijo que la aprobación quedará supeditada a que el reino se sume a los Acuerdos de Abraham

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel

La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para reforzar la presión económica por la invasión de Ucrania

El bloque de los 27 cerró la ronda de medidas tras meses de negociación, con foco en el petróleo, las finanzas, las criptomonedas y la red marítima usada por Moscú para sostener la guerra

La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para reforzar la presión económica por la invasión de Ucrania

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” a Estados Unidos llegar a un acuerdo

El secretario de Estado norteamericano señaló que el país persa “seguirá pagando el precio” por prolongar la guerra, y advirtió que el costo “sube cada noche más y más”

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” a Estados Unidos llegar a un acuerdo

La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

La sesión consistirá en 90 minutos de preguntas de diplomáticos, empleados de la orgnización y representantes de la sociedad civil. El evento, que comenzará a las 17:00 (21:00 GMT) de este jueves, será transmitido por Bloomberg

La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal

Un intendente bonaerense busca la autonomía local y avanza con la primera carta orgánica municipal

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Los pendientes de 1.600 euros con los que la reina Letizia referencia la cuenta atrás para sus vacaciones en Mallorca

Belinda recibe amenazas de muerte tras polémica con Kenia Os y Danna: “No estoy acostumbrada”

Inflación en México cae a 3.10% en julio 2026: estos son los productos que más subieron y bajaron

INFOBAE AMÉRICA

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

China comenzó dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones mientras una tormenta tropical amenaza la costa este

Bolivia investiga presunta exportación ilegal de 189 kilos de oro en maletas de un joven de 22 años

Homero, escritor griego: “Nada es más dulce que el propio país”

Donald Trump afirmó que el acuerdo nuclear con Arabia Saudita dependerá de que Riad reconozca a Israel

ENTRETENIMIENTO

El barco de “La Odisea” de Christopher Nolan ya había cruzado el Atlántico antes de llegar al cine

El barco de “La Odisea” de Christopher Nolan ya había cruzado el Atlántico antes de llegar al cine

“Engendro”: Rupert Grint se sumerge en el terror psicológico más inquietante del año

El universo de The Big Bang Theory se expande con una aventura tan caótica como divertida

La noche en que Prince grabó “Purple Rain” frente a una multitud e hizo historia

“Sentí que de pronto estaba caminando hacia el pasado”, contó Tom Hiddleston sobre la serie Pompeya