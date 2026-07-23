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La Unión Europea acordó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para reforzar la presión económica por la invasión de Ucrania

El bloque de los 27 cerró la ronda de medidas tras meses de negociación, con foco en el petróleo, las finanzas, las criptomonedas y la red marítima usada por Moscú para sostener la guerra

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Los países de la Unión Europea acuerdan el 21º paquete de sanciones contra Rusia. (REUTERS/ARCHIVO)
Los países de la Unión Europea acuerdan el 21º paquete de sanciones contra Rusia. (REUTERS/ARCHIVO)

Los Estados miembro de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo para la adopción del 21º paquete de sanciones contra Rusia, con el objetivo de reforzar la presión económica sobre Moscú por la invasión de Ucrania y limitar su capacidad de sostener el conflicto. La Presidencia irlandesa del Consejo de la UE confirmó el entendimiento, destacando que esta nueva ronda de medidas “ataca aún más las fuentes de ingresos” de Rusia, complica la actividad de la llamada “flota fantasma” y altera las cadenas de suministro rusas. “Europa está con Ucrania frente a la brutal guerra de agresión de Rusia”, afirmó la ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee.

El acuerdo político fue alcanzado por los embajadores de los Veintisiete, tras meses de negociaciones que incluyeron la prórroga, por otros doce meses, del mecanismo de limitación del precio del petróleo ruso. Además, se amplían las restricciones al sector financiero y a las criptomonedas, se introducen nuevas designaciones de buques y facilitadores empleados para eludir sanciones, y se endurecen las medidas dirigidas a la industria militar rusa.

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Este vigésimo primer paquete de sanciones de la Unión Europea incluye disposiciones que buscan restringir aún más los ingresos de Moscú, limitar el uso de embarcaciones y alterar los canales logísticos utilizados por Rusia para sostener su economía y su esfuerzo bélico, según se informó desde la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE.

La UE afirmó que las nuevas sanciones atacan fuentes de ingresos de Moscú, la flota fantasma y las cadenas de suministro rusas. (REUTERS/ARCHIVO)
La UE afirmó que las nuevas sanciones atacan fuentes de ingresos de Moscú, la flota fantasma y las cadenas de suministro rusas. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante los últimos días, el consenso entre los países miembros estuvo bloqueado por las reservas expresadas por Grecia, relacionadas con las medidas sobre el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia terceros países. Grecia argumentó que las restricciones tendrían un efecto limitado sobre las exportaciones rusas, afectando principalmente a la industria naviera europea.

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Finalmente, el acuerdo incluyó un “compromiso” que contempla una exención limitada para transferencias de GNL a terceros países y compras asociadas a contratos suscritos antes del 24 de febrero de 2022. Además, se restringe cualquier ampliación de estas operaciones por parte de operadores europeos y se establece una revisión anual por parte del Consejo de la UE, según fuentes europeas.

El 21º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia fue aprobado tras desbloquearse el principal punto de desacuerdo con Grecia respecto al GNL. El texto final mantiene restricciones sobre nuevas operaciones y prevé una evaluación anual de su impacto.

Sanciones en el ámbito deportivo

El comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, advirtió que el nuevo paquete de sanciones incluye medidas contra el presidente del Comité Olímpico Ruso y restricciones de visado para antiguos combatientes rusos, incluidos aquellos que participan en competiciones deportivas.

La Unión Europea endureció además las medidas dirigidas a la industria militar rusa dentro del nuevo paquete de sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)
La Unión Europea endureció además las medidas dirigidas a la industria militar rusa dentro del nuevo paquete de sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)

Micallef manifestó que “las medidas adoptadas hoy envían una señal clara” y que la UE mantendrá la posibilidad de adoptar nuevas restricciones, incluida la retirada de financiación si las circunstancias lo justifican. Añadió que los comités olímpicos nacionales y las federaciones deportivas europeas deben garantizar que el deporte no se utilice como instrumento de propaganda estatal ni para normalizar la agresión rusa, especialmente tras la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de levantar la suspensión del Comité Olímpico Ruso.

Corresponde ahora a las entidades deportivas nacionales y continentales asegurar que el deporte no sirva para legitimar la agresión de Rusia, según instó el comisario maltés.

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