“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

Joan Cusack encontró en el “yeehaw” de Jessie un símbolo personal que la acompaña fuera de la pantalla

A los 63 años, Joan Cusack celebra la vigencia de Jessie, la vaquera de Toy Story, en su vida personal y profesional.

Según relató a PEOPLE, la célebre exclamación “yeehaw” traspasó la pantalla y se integró a su día a día, consolidándose como símbolo de entusiasmo y alegría a lo largo de los años.

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El origen de la exclamación y su impacto personal

La actriz recuerda cómo la icónica frase de Jessie pasó de ser un pedido de directores a una expresión habitual en su vida diaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante las sesiones de grabación de Toy Story 2, la actriz recibió la indicación constante de repetir el “yeehaw” que caracteriza a Jessie. “Siempre me pedían que dijera ‘yeehaw’ y yo pensaba si no tenían ya suficientes grabadas. Pero después, empecé a disfrutar decirlo”, recordó Cusack.

Con el paso del tiempo, la frase dejó de ser solo parte de su trabajo y se convirtió en una forma de celebrar buenas noticias con su entorno. “Cuando alguien me da una buena noticia, le escribo: ‘Yeehaw’”, contó la actriz, quien reconoce que ese gesto refleja la huella que el personaje dejó en su vida.

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Jessie, un personaje que marcó una carrera

Desde su debut en Toy Story 2, el papel de Jessie consolidó a Joan Cusack como una de las voces más identificadas con la saga (Pixar-Disney via AP)

Jessie debutó en 1999 con Toy Story 2 y rápidamente se transformó en una de las figuras más reconocidas de la franquicia. Según PEOPLE, la energía y el humor de la vaquera se forjaron a partir de la interpretación de Joan Cusack, cuyo acento de Chicago y expresividad vocal aportaron una identidad propia al personaje. Desde entonces, la actriz se mantuvo ligada a la saga, consolidando a Jessie como un referente tanto para el público como para su propia trayectoria profesional.

La invitación de Pixar para integrarse al elenco, que ya contaba con Tom Hanks y Tim Allen, coincidió con una etapa especial en la vida familiar de Cusack. En esa época, sus hijos Dylan y Miles eran pequeños y admiraban a los personajes de la serie. “Mis hijos eran muy jóvenes y les encantaba Buzz”, recordó la actriz, lo que añadió valor personal a su participación en la franquicia.

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Toy Story 5: tecnología, crianza y nuevos desafíos

La quinta entrega de Toy Story enfrenta a los personajes clásicos con los retos de la era digital y nuevas formas de vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta entrega de la saga presenta a Jessie en un contexto renovado, abordando los desafíos contemporáneos de la crianza y la tecnología. En Toy Story 5, la vaquera compite por la atención de un niño con una tableta inteligente llamada Lilypad, un elemento que introduce una reflexión sobre la conexión humana en tiempos de digitalización.

Cusack describió la película como “muy especial sobre niñas, sobre tecnología y sobre la conexión humana”, y expresó su entusiasmo por seguir formando parte de la historia, según recogió PEOPLE.

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El estreno de la película se destacó en taquilla, consolidando el éxito de la saga. La relación entre los juguetes tradicionales y los dispositivos modernos ocupa un lugar central en la trama, permitiendo explorar nuevas miradas sobre los vínculos afectivos y la infancia.

Elenco renovado y personajes inéditos

Toy Story 5 reúne a figuras históricas y actores debutantes, ampliando el universo de la franquicia con nuevas voces y personajes (REUTERS/Jack Taylor)

Toy Story 5 reúne tanto a voces históricas como a nuevos talentos. Regresan Tony Hale como Forky, Blake Clark como Slinky Dog, Wallace Shawn como Rex y John Ratzenberger como Hamm.

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Además, se incorporan personajes inéditos interpretados por figuras como Greta Lee (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants), Alan Cumming (Evil Bullseye) y Bad Bunny (Pizza with Sunglasses). Esta combinación de continuidad y renovación enriquece el universo de la saga y mantiene vigente su atractivo para distintas generaciones.

Una frase que trasciende la pantalla

La exclamación “yeehaw” simboliza la conexión de Joan Cusack con Jessie y su permanencia en la cultura popular (REUTERS/Jack Taylor)

La permanencia de Jessie en la vida de Joan Cusack se refleja en la naturalidad con la que utiliza el “yeehaw” tanto en su entorno profesional como personal.

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La actriz valora cómo una simple exclamación, surgida de un personaje animado, puede convertirse en un gesto de celebración y entusiasmo que acompaña diferentes etapas de su vida.

“Ella es parte de mí”, sintetizó Cusack en diálogo con PEOPLE, confirmando el impacto duradero de la vaquera en su historia personal y en la cultura popular.

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