Entretenimiento

“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar

El actor irlandés explicó que disfruta de colaborar en la escritura, aunque aclaró que su ego no necesita imponer cambios ni apropiarse de ninguna idea. Su única motivación es mantener las historias vivas durante el rodaje

Guardar
Google icon
Colin Farrell afirmó que el rodaje de The Batman Part II empezará en alrededor de una semana y que viajará a Londres para participar durante varias semanas

El rodaje de The Batman Part II arrancará, según calculó Colin Farrell, en alrededor de una semana, y el actor prevé viajar a Londres en cuatro o cinco semanas para participar durante unas semanas.

En la entrevista con Collider, también adelantó detalles de la nueva temporada de Sugar y repasó sus películas preferidas de Christopher Nolan y Steven Spielberg.

PUBLICIDAD

Qué dijo Farrell sobre The Batman Part II

Farrell dijo: “Empiezan, creo que en una semana”. Luego precisó su calendario y el alcance de su participación en declaraciones recogidas por Collider. “Voy a volar a Londres en cuatro o cinco semanas. No tengo mucho que hacer en ella, pero iré cuatro o cinco semanas y estaré allí unas semanas. Sí”.

The Batman. El Pingüino (HBO Max) Colin Farrell
Farrell elogió el guion de The Batman Part II y destacó el trabajo de Matt Reeves en la construcción de sus historias (HBO Max)

El actor también volvió sobre el libreto y sobre Matt Reeves en declaraciones recogidas por Collider. “El guion, lo he dicho antes, y ya sabés que te lo he dicho a vos, es extraordinario. De verdad lo es. Y Matt es, es tan brillante, y le importa tanto las historias que cuenta”.

PUBLICIDAD

Qué adelantó Farrell sobre la nueva temporada de Sugar

Cuando la conversación pasó a Sugar, Farrell evitó abrir demasiado la trama, pero sí indicó por dónde crecerá la serie. “Hay un poco, hay, se explora un poco más. Se profundiza un poco más a través de una determinada relación personal muy importante que tiene Sugar”.

También dejó clara su aspiración para el proyecto. “Me encantaría sacar cuatro o cinco temporadas de esto. Me encantaría”.

Colin Farrell en 'Sugar'
Sobre la nueva temporada de Sugar, Colin Farrell adelantó que la serie profundizará una relación personal clave del personaje

Sobre la continuidad de la serie en Apple, el actor remarcó que no tiene certezas y habló en términos de cálculo personal. “No puedo conseguir una respuesta directa de Apple porque, más o menos, van temporada a temporada en base a, lo entiendo, es un negocio basado en la audiencia y todo ese tipo de cosas”.

Farrell añadió una referencia temporal para la serie y para una eventual decisión sobre la tercera. “Esto se estrenó el 19 de junio. Probablemente dos meses después sabremos si tenemos una tercera temporada o no”.

Cómo cambió el proceso creativo de Sugar en su segunda temporada

Al explicar el trabajo con Sam, al que identificó como nuevo showrunner, Farrell recordó que ya había sido el guionista principal de la primera temporada. “Sam también escribía. No era el showrunner en la temporada uno, pero se convirtió, eh, en nuestro guionista principal en la temporada uno también, e trabajó como guionista principal de la primera temporada”.

El contraste entre ambos ciclos, según relató a Collider, estuvo en la preparación. “En esa temporada, como dijimos, estábamos construyendo un avión en pleno vuelo, y logramos sacarlo adelante, al menos conseguir una segunda temporada”.

Colin Farrell en 'Sugar' (Apple TV)
Colin Farrell dijo que le gustaría que Sugar alcanzara cuatro o cinco temporadas, aunque señaló que Apple define la continuidad según la audiencia (Apple TV)

Para la nueva entrega, dijo, el proceso estuvo más organizado desde el comienzo. “Así que para que él tuviera tiempo y una sala de guionistas, que la tuvo, e incorporara guionistas en los que confiaba, yo confié en él. Armó una historia. La historia fue muy emocionante, abrió nuevas líneas en la historia y, al mismo tiempo, honró lo que establecimos en la primera temporada”.

Farrell también describió su participación. “Llegué quizá unos dos meses antes de que empezáramos a rodar y empecé a tener más conversaciones”.

La diferencia práctica, añadió, estuvo en los guiones ya listos antes de filmar. “En realidad, no teníamos todos los guiones listos cuando empezamos la primera temporada, pero en la segunda sí. Así que se convirtió en una oportunidad de modificar lo que teníamos de una manera muy divertida”.

El actor explicó que la segunda temporada de Sugar tuvo un proceso creativo más organizado, con Sam como showrunner y todos los guiones listos antes del rodaje (REUTERS/Mario Anzuoni)
El actor explicó que la segunda temporada de Sugar tuvo un proceso creativo más organizado, con Sam como showrunner y todos los guiones listos antes del rodaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dejó claro qué busca cuando se involucra en la parte creativa. “Me encanta ser parte del proceso creativo. Para mí es divertido, amigo. No tiene nada que ver con la propiedad”.

Y remató esa idea con una definición sobre su método de trabajo. “Mi ego no tiene necesidad de cambiar una palabra. Pero a veces las cosas piden mantenerse vivas de un modo que implica que estén cambiando, evolucionando y creciendo constantemente mientras las filmás, y eso también está bien”.

Las películas de Spielberg y Nolan que más admira Farrell

En el tramo final de la charla, Farrell eligió varias películas de Spielberg y ligó una de ellas a un recuerdo de infancia en Dublín. “La preferida de mi hijo es Jurassic Park, que me encanta. Nunca olvido cuando fui al cine UCI, en la plaza de Tallaght, en Dublín”.

Después explicó cómo cambió su relación con la filmografía del director con los años. “Pero para mí, en mis años más recientes, Encuentros cercanos del tercer tipo, en los últimos 20 años, y en los primeros 25 años de mi vida o la edad que tuviera, cinco cuando la vi, seis cuando vi E.T.”.

Entre sus películas favoritas, Farrell destacó Oppenheimer, The Prestige y The Dark Knight de Christopher Nolan, y Jurassic Park, E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg (REUTERS/Caitlin Ochs)
Entre sus películas favoritas, Farrell destacó Oppenheimer, The Prestige y The Dark Knight de Christopher Nolan, y Jurassic Park, E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sobre Encuentros cercanos del tercer tipo, dijo: “Vi Encuentros cercanos la semana pasada, una y otra vez. Se pone mejor cada vez. Lo juro”.

Cuando le preguntaron por Christopher Nolan, su primera respuesta fue tajante. “Me pareció que Oppenheimer fue perfecta”. A esa elección sumó otros dos títulos que vuelve a visitar o que coloca entre los más altos. “Pero disfruto mucho The Prestige. Es una a la que vuelvo, amigo. Pero The Dark Knight”.

Temas Relacionados

The Batman Part IIColin FarrellLondresSerie SugarCine ContemporáneoNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las noches sin descanso de Michael Jackson: amenazas, mudanzas secretas y el precio del escándalo

Amenazas constantes y salidas furtivas marcaron la intimidad de una familia acosada por el escándalo y la presión mediática, según el testimonio de quien estuvo a cargo de su protección

Las noches sin descanso de Michael Jackson: amenazas, mudanzas secretas y el precio del escándalo

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

La actriz contó a PEOPLE cómo la exclamación que caracteriza a la vaquera de Toy Story traspasó las sesiones de grabación y se convirtió en un gesto personal de celebración y entusiasmo

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

El director ha anticipado uno de los momentos bélicos más destacados de su próxima película

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

Muere la actriz Ann Blyth a los 98 años: fue nominada al Oscar con 16 años junto a Joan Crawford en ‘Mildred Pierce’

La intérprete ha fallecido por causas naturales dejando atrás una carrera que terminó en los años 50 a pesar de sus éxitos

Muere la actriz Ann Blyth a los 98 años: fue nominada al Oscar con 16 años junto a Joan Crawford en ‘Mildred Pierce’

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

El cantante publicó y posteriormente eliminó un mensaje en el que cuestionó un documental de la BBC sobre la banda

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

DEPORTES

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

La crisis del turismo en Cuba golpea los ingresos de los trabajadores estatales y privados

Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano