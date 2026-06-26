“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar

Colin Farrell afirmó que el rodaje de The Batman Part II empezará en alrededor de una semana y que viajará a Londres para participar durante varias semanas

El rodaje de The Batman Part II arrancará, según calculó Colin Farrell, en alrededor de una semana, y el actor prevé viajar a Londres en cuatro o cinco semanas para participar durante unas semanas.

En la entrevista con Collider, también adelantó detalles de la nueva temporada de Sugar y repasó sus películas preferidas de Christopher Nolan y Steven Spielberg.

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Qué dijo Farrell sobre The Batman Part II

Farrell dijo: “Empiezan, creo que en una semana”. Luego precisó su calendario y el alcance de su participación en declaraciones recogidas por Collider. “Voy a volar a Londres en cuatro o cinco semanas. No tengo mucho que hacer en ella, pero iré cuatro o cinco semanas y estaré allí unas semanas. Sí”.

Farrell elogió el guion de The Batman Part II y destacó el trabajo de Matt Reeves en la construcción de sus historias (HBO Max)

El actor también volvió sobre el libreto y sobre Matt Reeves en declaraciones recogidas por Collider. “El guion, lo he dicho antes, y ya sabés que te lo he dicho a vos, es extraordinario. De verdad lo es. Y Matt es, es tan brillante, y le importa tanto las historias que cuenta”.

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Qué adelantó Farrell sobre la nueva temporada de Sugar

Cuando la conversación pasó a Sugar, Farrell evitó abrir demasiado la trama, pero sí indicó por dónde crecerá la serie. “Hay un poco, hay, se explora un poco más. Se profundiza un poco más a través de una determinada relación personal muy importante que tiene Sugar”.

También dejó clara su aspiración para el proyecto. “Me encantaría sacar cuatro o cinco temporadas de esto. Me encantaría”.

Sobre la nueva temporada de Sugar, Colin Farrell adelantó que la serie profundizará una relación personal clave del personaje

Sobre la continuidad de la serie en Apple, el actor remarcó que no tiene certezas y habló en términos de cálculo personal. “No puedo conseguir una respuesta directa de Apple porque, más o menos, van temporada a temporada en base a, lo entiendo, es un negocio basado en la audiencia y todo ese tipo de cosas”.

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Farrell añadió una referencia temporal para la serie y para una eventual decisión sobre la tercera. “Esto se estrenó el 19 de junio. Probablemente dos meses después sabremos si tenemos una tercera temporada o no”.

Cómo cambió el proceso creativo de Sugar en su segunda temporada

Al explicar el trabajo con Sam, al que identificó como nuevo showrunner, Farrell recordó que ya había sido el guionista principal de la primera temporada. “Sam también escribía. No era el showrunner en la temporada uno, pero se convirtió, eh, en nuestro guionista principal en la temporada uno también, e trabajó como guionista principal de la primera temporada”.

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El contraste entre ambos ciclos, según relató a Collider, estuvo en la preparación. “En esa temporada, como dijimos, estábamos construyendo un avión en pleno vuelo, y logramos sacarlo adelante, al menos conseguir una segunda temporada”.

Colin Farrell dijo que le gustaría que Sugar alcanzara cuatro o cinco temporadas, aunque señaló que Apple define la continuidad según la audiencia (Apple TV)

Para la nueva entrega, dijo, el proceso estuvo más organizado desde el comienzo. “Así que para que él tuviera tiempo y una sala de guionistas, que la tuvo, e incorporara guionistas en los que confiaba, yo confié en él. Armó una historia. La historia fue muy emocionante, abrió nuevas líneas en la historia y, al mismo tiempo, honró lo que establecimos en la primera temporada”.

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Farrell también describió su participación. “Llegué quizá unos dos meses antes de que empezáramos a rodar y empecé a tener más conversaciones”.

La diferencia práctica, añadió, estuvo en los guiones ya listos antes de filmar. “En realidad, no teníamos todos los guiones listos cuando empezamos la primera temporada, pero en la segunda sí. Así que se convirtió en una oportunidad de modificar lo que teníamos de una manera muy divertida”.

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El actor explicó que la segunda temporada de Sugar tuvo un proceso creativo más organizado, con Sam como showrunner y todos los guiones listos antes del rodaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dejó claro qué busca cuando se involucra en la parte creativa. “Me encanta ser parte del proceso creativo. Para mí es divertido, amigo. No tiene nada que ver con la propiedad”.

Y remató esa idea con una definición sobre su método de trabajo. “Mi ego no tiene necesidad de cambiar una palabra. Pero a veces las cosas piden mantenerse vivas de un modo que implica que estén cambiando, evolucionando y creciendo constantemente mientras las filmás, y eso también está bien”.

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Las películas de Spielberg y Nolan que más admira Farrell

En el tramo final de la charla, Farrell eligió varias películas de Spielberg y ligó una de ellas a un recuerdo de infancia en Dublín. “La preferida de mi hijo es Jurassic Park, que me encanta. Nunca olvido cuando fui al cine UCI, en la plaza de Tallaght, en Dublín”.

Después explicó cómo cambió su relación con la filmografía del director con los años. “Pero para mí, en mis años más recientes, Encuentros cercanos del tercer tipo, en los últimos 20 años, y en los primeros 25 años de mi vida o la edad que tuviera, cinco cuando la vi, seis cuando vi E.T.”.

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Entre sus películas favoritas, Farrell destacó Oppenheimer, The Prestige y The Dark Knight de Christopher Nolan, y Jurassic Park, E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg (REUTERS/Caitlin Ochs)

Sobre Encuentros cercanos del tercer tipo, dijo: “Vi Encuentros cercanos la semana pasada, una y otra vez. Se pone mejor cada vez. Lo juro”.

Cuando le preguntaron por Christopher Nolan, su primera respuesta fue tajante. “Me pareció que Oppenheimer fue perfecta”. A esa elección sumó otros dos títulos que vuelve a visitar o que coloca entre los más altos. “Pero disfruto mucho The Prestige. Es una a la que vuelvo, amigo. Pero The Dark Knight”.