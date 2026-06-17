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El gobierno de Guatemala inicia la formación local de guías caninos en el aeropuerto La Aurora

Una capacitación de 12 semanas se desarrolla en OIRSA para crear binomios de detección que refuercen la inspección fitozoosanitaria y frenen el ingreso de plagas y enfermedades

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Ocho personas, siete en uniforme y una de traje, posan al aire libre con un perro blanco delante de una pared blanca con un gran logo circular de DIASA
Guatemala inició la formación local de guías caninos para reforzar la protección agropecuaria en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

Guatemala inició por primera vez la formación local de guías caninos para reforzar la protección agropecuaria en el Aeropuerto Internacional La Aurora, una capacitación de 12 semanas con la que busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción nacional y consolidar una capacidad propia de respuesta biosanitaria.

El programa formará a seis profesionales guatemaltecos para integrar nuevos binomios caninos de detección agropecuaria. La preparación se realiza en los caniles del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, ubicados en el aeropuerto, donde operará esta capacidad de inspección fitozoosanitaria en los puntos de ingreso al país.

La inauguración del curso fue encabezada por el presidente Bernardo Arévalo y por la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación María Fernanda Rivera Dávila. Ambos presentaron la iniciativa como el inicio de la primera cohorte nacional de manejadores especializados en detectar productos agropecuarios de riesgo.

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Siete personas uniformadas y seis perros de detección, incluyendo labradores y pastores alemanes, posan frente a un edificio blanco y amarillo con el logo de OIRSA y una carpa azul
Guatemala inició la formación local de guías caninos para reforzar la protección agropecuaria en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala)

La formación busca impedir la entrada de plagas y enfermedades por el principal aeropuerto del país

La función central del nuevo esquema es directa: los binomios caninos apoyarán las labores de inspección y vigilancia en el Aeropuerto Internacional La Aurora para prevenir la entrada de productos que representen riesgos sanitarios para Guatemala.

De acuerdo con la información oficial, el plan fortalece las capacidades operativas de la Unidad Canina del MAGA-OIRSA en Guatemala y apunta a proteger la producción nacional, preservar la sanidad agropecuaria y sostener la seguridad alimentaria de las familias guatemaltecas.

Durante el acto de lanzamiento, la ministra María Fernanda Rivera Dávila definió el alcance institucional del programa: “Hoy damos inicio a un proceso que marca un antes y un después para la protección agropecuaria de Guatemala. Por primera vez, nuestro país formará localmente a una cohorte de guías caninos especializados en la detección de productos agropecuarios de riesgo, utilizando infraestructura propia y talento humano guatemalteco certificado internacionalmente”.

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Una mujer de uniforme beige y pantalón marrón sostiene la correa de un perro blanco y negro sentado. Al fondo, una bandera blanca con el logo de OIRSA y un muro con texto
Guatemala inició la formación local de guías caninos para reforzar la protección agropecuaria en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (OIRSA)

La capacitación incluye formación teórica y práctica para Yeison Eliú Macz Piza, Jaqueline Gabriela Hernández Guzmán, Laura Marina Juárez Cobo, José Ignacio Arias Hernández, René Alberto Morales Cruz y Edwin José Interiano Gámez. Todos se prepararán como manejadores de unidades caninas de detección agropecuaria.

Guatemala incorpora instructores propios y apoyo técnico de México

El curso será impartido por instructores guatemaltecos certificados y contará con acompañamiento técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México, identificado como Senasica, una institución reconocida por su experiencia en la formación de unidades caninas agropecuarias.

Según la información difundida sobre el programa, esta primera generación de binomios caninos constituye un hito de cooperación entre el MAGA y el OIRSA, porque se desarrolla en instalaciones propias del ministerio y con personal guatemalteco certificado.

Arévalo sostuvo durante el lanzamiento que el país ya alcanzó una capacidad autónoma para generar recursos destinados a la protección biosanitaria nacional. El presidente afirmó: “Nuestro país tiene ya la capacidad autónoma de generar sus propios recursos para la protección biosanitaria y, de ahora en adelante, estaremos formando nuestros propios binomios caninos de una manera que responda a las necesidades particulares de nuestro territorio”.

Esa capacidad propia, según lo expuesto durante el acto, incluye instructores certificados internacionalmente capaces de formar nuevas generaciones de guías y unidades caninas ajustadas a las necesidades del territorio guatemalteco. Las autoridades señalaron además que la detección temprana de plagas es una herramienta estratégica para evitar daños económicos en sectores productivos que han requerido décadas de desarrollo.

Los nuevos binomios trabajarán con seis perros entrenados para detectar productos de riesgo

La fase práctica de la formación se desarrollará con los caninos Bayo, Chester, Yacki, Yaku, Yaualí y África. De acuerdo con la información oficial, cinco de ellos fueron adiestrados en el Centro de Adiestramiento Canino, CEACAN, mientras que África fue entrenado en Guatemala.

Estos perros están preparados para detectar productos agropecuarios que representen riesgos sanitarios. Su incorporación a las tareas de control en el aeropuerto ampliará la capacidad de inspección en los puntos de entrada al país.

El lanzamiento de la primera generación de binomios caninos fue presidido también por el director ejecutivo del OIRSA Raúl Rodas. La actividad se realizó en el área de caniles del Aeropuerto Internacional La Aurora, donde comenzó formalmente la formación de los seis nuevos binomios caninos.

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