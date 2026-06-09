Guatemala

La temporada de lluvias en Guatemala suma 293 emergencias y casi 3,000 afectados en 2026

El balance de la Conred reporta 2,942 personas impactadas por incidentes vinculados a la época lluviosa, con la mayor concentración en Alta Verapaz, el departamento de Guatemala y Chiquimula, además de 67 árboles caídos

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Vista nocturna de una excavadora John Deere amarilla y negra derribando una pared de concreto. Escombros en el suelo, hojas de árboles verdes arriba
Una excavadora John Deere trabaja en la demolición de una estructura de concreto durante la noche, iluminada por focos. (Conred Guatemala)

La Conred informó que la temporada de lluvias de 2026 ha dejado 293 emergencias y 2,942 personas afectadas en Guatemala, sin reportar evacuaciones, en un escenario marcado además por el paso de la tormenta tropical Cristina, que se aleja del país pero todavía mantiene lluvias intensas, vientos en aumento y riesgo de incidentes asociados al exceso de agua, según la institución y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

Entre los eventos más registrados figuran 67 caídas de árboles, de acuerdo con Conred. La institución señaló que el mayor impacto se concentra en Alta Verapaz, Guatemala y Chiquimula.

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La consecuencia central, según el boletín meteorológico especial No. 05-2026 del Insivumeh, es que no se prevé un impacto directo de Cristina sobre Guatemala, pero sí condiciones favorables para lluvias intermitentes de fuerte intensidad y afectaciones derivadas de la saturación de suelos.

El organismo indicó que el sistema se desplaza a 6 kilómetros por hora hacia el norte-noreste, cerca de las costas de Chinandega, Nicaragua, y se ubicaba a unos 282 kilómetros de Montufar, Jutiapa.

Diagrama de CONRED sobre la época de lluvias 2026 en Guatemala: tablas de afectados, mapa con datos departamentales y gráfico de tipos de incidentes
Este diagrama de CONRED presenta el informe de la época de lluvias 2026 en Guatemala, detallando las familias, personas y viviendas afectadas, así como emergencias confirmadas por departamento. (Conred Guatemala)

Ese alejamiento reduce la probabilidad de un golpe directo del fenómeno, de acuerdo con el Insivumeh. El ingreso de humedad, añadió el instituto, continuará y podría aumentar de forma gradual las precipitaciones desde el sur hacia el centro del territorio nacional durante los próximos días.

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Cristina se aleja, pero mantiene el riesgo por lluvias, viento y saturación de suelos

Las zonas con mayor probabilidad de acumulados de lluvia son el Pacífico, Bocacosta, Occidente, Altiplano Central y Valles de Oriente, según el mismo boletín del Insivumeh. En esas áreas pueden presentarse crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra, caída de árboles y derrumbes en carreteras.

La Conred informó que mantiene monitoreo constante en coordinación con el sistema Conred tras el boletín meteorológico especial número dos de 2026 del Insivumeh. También sostuvo reuniones con los Equipos de Respuesta Inmediata y los Equipos de Intervención Estratégica para reforzar la atención oportuna en el territorio nacional ante el acercamiento de Cristina.

Sala de control con personas en chalecos naranjas sentadas frente a monitores, escuchando a un orador. Una pantalla grande muestra "Tormenta Tropical Cristina"
Miembros de la Secretaría Ejecutiva de CONRED asisten a una presentación sobre el Sistema CONRED y la Tormenta Tropical Cristina, preparándose para la contingencia. (Conred Guatemala)

La institución recomendó adoptar alerta anaranjada en las jurisdicciones con mayor exposición al riesgo, de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta. Según la Conred, esa medida activa la coordinación interinstitucional, la puesta en marcha de centros de operaciones de emergencia y la preparación de recursos para atender posibles incidentes.

En su aviso informativo No. 31-2026, la Secretaría Ejecutiva de la Conred pidió a autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer el monitoreo de áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones. El mismo aviso solicitó reforzar la difusión de información preventiva sobre incremento de niveles de ríos, inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades piden no cruzar ríos crecidos y revisar planes de evacuación

La recomendación directa de las autoridades es no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, identificar áreas seguras dentro de las comunidades y revisar el Plan Familiar de Respuesta, según Conred. La institución también pidió verificar y socializar rutas de evacuación y zonas seguras, además de coordinar acciones de prevención, preparación y respuesta con las entidades que integran el sistema.

Conred alertó además por el descenso de lahares en la cadena volcánica. La entidad recomendó a la población informarse únicamente por canales oficiales, como Conred y el Insivumeh, para seguir la evolución de las condiciones meteorológicas.

Un hombre en chaleco naranja habla con micrófono a un grupo de personas en un centro de operaciones. Detrás, una pantalla grande muestra un mapa de tormenta tropical
Un instructor imparte un curso sobre seguimiento de la Tormenta Tropical Cristina a personal de respuesta a emergencias en un centro de operaciones, con un mapa de trayectoria en la pantalla. (Conred Guatemala)

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala indicó que mantiene “monitoreo constante” por la tormenta y que, como parte del sistema Conred, se declaró en alerta institucional anaranjada, “de acuerdo con el Boletín Meteorológico Especial número dos, 2026 de Insivumeh”. La entidad recordó que, ante una emergencia, se debe marcar el 122.

Conred recordó por su parte que, ante cualquier situación de emergencia o desastre, está disponible el número nacional 119. También reiteró la necesidad de contar con la Mochila de las 72 Horas y reportar cualquier situación de riesgo para facilitar una atención oportuna.

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