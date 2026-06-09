Guatemala

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

La institución detalló que 744 reportes fueron por abuso y 429 por otros delitos asociados a agresiones, con víctimas de entre uno y 17 años, según el balance divulgado por la entidad

Guardar
Google icon
La institución activa resguardo y representación provisional cuando el presunto agresor pertenece al hogar o cuando los familiares conocen los hechos y no los reportan (Foto cortesía PGN)
La institución activa resguardo y representación provisional cuando el presunto agresor pertenece al hogar o cuando los familiares conocen los hechos y no los reportan (Foto cortesía PGN)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que en 2026 atendió 1,173 denuncias de abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de entre uno y 17 años. Según la institución, 744 casos correspondieron a abuso sexual y 429 a otros delitos vinculados con agresiones sexuales contra menores.

De acuerdo con datos de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, el género femenino sigue siendo el más afectado por este tipo de agresiones. El informe oficial también ubicó a Guatemala, Escuintla, Santa Rosa y Jalapa entre los departamentos con mayor incidencia de denuncias.

El organismo indicó que aplica medidas de protección y representación provisional para las víctimas, en especial cuando el presunto agresor integra el entorno familiar o cuando la familia no presenta la denuncia pese a conocer los hechos.

PUBLICIDAD

Medidas de protección y denuncia

La PGN señaló que la protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. También recordó que el entorno familiar constituye el primer espacio para garantizar la seguridad de los menores.

El organismo recordó que la protección de la niñez es compartida e informó que su sitio oficial tiene un directorio con delegaciones regionales para reportar casos (Foto cortesía PGN)
El organismo recordó que la protección de la niñez es compartida e informó que su sitio oficial tiene un directorio con delegaciones regionales para reportar casos (Foto cortesía PGN)

La institución instó a la población guatemalteca a informar cualquier situación de riesgo que amenace la integridad de niñas, niños y adolescentes. Según la PGN, las denuncias oportunas permiten activar los protocolos necesarios para proteger a las víctimas.

Para conocer la ubicación y el contacto de las distintas delegaciones regionales donde se pueden presentar denuncias, la PGN habilitó un directorio en línea en su sitio web oficial.

PUBLICIDAD

Registraron 357 embarazos por violación en niñas de 10 a 14 años en Guatemala en 2026

Más de 350 niñas de Guatemala de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas por violación sexual en 2026, de acuerdo con el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. La información fue difundida por Telesur en abril.

El registro precisa 357 casos: dos de 10 años, tres de 11, 12 de 12, 70 de 13 y 270 de 14, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, en datos recopilados este viernes y citados por Telesur.

El informe de Guatemala detalla 744 casos de abuso y 429 hechos vinculados, con mayor impacto en mujeres y concentración en cuatro departamentos durante 2026 (Foto cortesía PGN)
El informe de Guatemala detalla 744 casos de abuso y 429 hechos vinculados, con mayor impacto en mujeres y concentración en cuatro departamentos durante 2026 (Foto cortesía PGN)

Las estadísticas abarcan los 22 departamentos del país. Huehuetenango fue el que concentró más casos y le siguió el departamento de Guatemala, según el Observatorio.

La entidad también reportó 2,101 embarazos en niñas menores de 14 años por violación sexual en 2025 y 1,953 en 2024. Esas cifras, según Telesur, están respaldadas por el Registro Nacional de Personas de Guatemala.

En octubre de 2025, organizaciones sociales denunciaron la persistencia de inequidad, exclusión, discriminación y violencia contra niñas y adolescentes en el país. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el Observatorio de Salud Reproductiva expresaron su “profunda preocupación e indignación” y definieron la situación como un “incumplimiento sistemático” del Estado para garantizar derechos humanos de la niñez y la adolescencia, según Telesur.

Nery Rodenas, en representación de la ODHAG, afirmó en declaraciones recogidas por Telesur: “Cada embarazo infantil es una evidencia de violencia sexual. Cada niña desaparecida o traficada refleja la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia”.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónAbuso sexual infantilViolencia sexualGuatemalaPGN Guatemalaabuso y violencia sexualabuso y violencia sexual contra menores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala vuelve a la Corte y reabre la pelea interna

El abogado Aníbal García afirmó que los artículos 75 y 76 sobre recursos electorales fueron derogados por el Consejo Superior Universitario en abril de 2025, por lo que defendió el amparo como única opción

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala vuelve a la Corte y reabre la pelea interna

Ciudad de Guatemala activa su plan de lluvias ante el avance de la tormenta tropical Cristina

El alcalde Ricardo Quiñónez mantiene el Plan Estratégico Época Lluviosa 2026, con bomberos y dependencias municipales, para responder a derrumbes e inundaciones; se recomienda limpiar desagües, podar ramas y evitar tirar basura

Ciudad de Guatemala activa su plan de lluvias ante el avance de la tormenta tropical Cristina

Gobierno de Panamá advierte sobre “grupos extremistas” que buscan desestabilizar a Bolivia

La cancillería panameña expresó inquietud por acciones que, según su comunicado difundido este lunes, pretenden generar confrontación social y debilitar la institucionalidad, y rechazó cualquier quiebre del Estado de Derecho fuera de la vía democrática

Gobierno de Panamá advierte sobre “grupos extremistas” que buscan desestabilizar a Bolivia

Alcaldía capitalina de El Salvador habilita más de 20 albergues y equipos 24/7 ante tormenta Cristina

La comuna reaccionó tras la declaratoria de alerta naranja nacional y dispuso cuadrillas en turnos permanentes para reducir afectaciones, responder a incidentes por lluvias y vientos, y alistar la capacidad de refugio temporal

Alcaldía capitalina de El Salvador habilita más de 20 albergues y equipos 24/7 ante tormenta Cristina

Tormenta tropical Cristina impacta la costa pacífica de Costa Rica y activa alertas en varias regiones

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene vigilancia tras lluvias, vientos y daños en infraestructura en Guanacaste y el Valle Central

Tormenta tropical Cristina impacta la costa pacífica de Costa Rica y activa alertas en varias regiones

TECNO

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

No todos necesitan Starlink: descubre si tu perfil de uso encaja con la red satelital

OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación con capacidades ampliadas

Gestiona tu negocio desde la PC: diferencias prácticas entre WhatsApp Web y Business

Tesla desarrolla un sistema para combatir el calor en sus techos de cristal panorámicos

ENTRETENIMIENTO

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

La historia de la “maldición” de Mick Jagger que persiguió a varios equipos en dos Copas del Mundo

Madonna causa polémica tras mostrar un acto sexual en el videoclip de “Confessions II”

Ariana Grande y Ethan Slater finalizaron su relación después de tres años

Sharon Stone propone que ‘Euphoria’ se proyecte en las escuelas de Estados Unidos

MUNDO

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

Balotaje en Perú: un sociólogo advirtió que “la diferencia tan pequeña obliga a mirar hasta el último voto”

Quién escribió realmente el Antiguo Testamento, según las últimas investigaciones históricas

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática