La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

La institución activa resguardo y representación provisional cuando el presunto agresor pertenece al hogar o cuando los familiares conocen los hechos y no los reportan (Foto cortesía PGN)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala informó que en 2026 atendió 1,173 denuncias de abuso y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de entre uno y 17 años. Según la institución, 744 casos correspondieron a abuso sexual y 429 a otros delitos vinculados con agresiones sexuales contra menores.

De acuerdo con datos de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, el género femenino sigue siendo el más afectado por este tipo de agresiones. El informe oficial también ubicó a Guatemala, Escuintla, Santa Rosa y Jalapa entre los departamentos con mayor incidencia de denuncias.

El organismo indicó que aplica medidas de protección y representación provisional para las víctimas, en especial cuando el presunto agresor integra el entorno familiar o cuando la familia no presenta la denuncia pese a conocer los hechos.

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Medidas de protección y denuncia

La PGN señaló que la protección de la niñez y la adolescencia es una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado. También recordó que el entorno familiar constituye el primer espacio para garantizar la seguridad de los menores.

El organismo recordó que la protección de la niñez es compartida e informó que su sitio oficial tiene un directorio con delegaciones regionales para reportar casos (Foto cortesía PGN)

La institución instó a la población guatemalteca a informar cualquier situación de riesgo que amenace la integridad de niñas, niños y adolescentes. Según la PGN, las denuncias oportunas permiten activar los protocolos necesarios para proteger a las víctimas.

Para conocer la ubicación y el contacto de las distintas delegaciones regionales donde se pueden presentar denuncias, la PGN habilitó un directorio en línea en su sitio web oficial.

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Registraron 357 embarazos por violación en niñas de 10 a 14 años en Guatemala en 2026

Más de 350 niñas de Guatemala de entre 10 y 14 años quedaron embarazadas por violación sexual en 2026, de acuerdo con el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. La información fue difundida por Telesur en abril.

El registro precisa 357 casos: dos de 10 años, tres de 11, 12 de 12, 70 de 13 y 270 de 14, según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, en datos recopilados este viernes y citados por Telesur.

El informe de Guatemala detalla 744 casos de abuso y 429 hechos vinculados, con mayor impacto en mujeres y concentración en cuatro departamentos durante 2026 (Foto cortesía PGN)

Las estadísticas abarcan los 22 departamentos del país. Huehuetenango fue el que concentró más casos y le siguió el departamento de Guatemala, según el Observatorio.

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La entidad también reportó 2,101 embarazos en niñas menores de 14 años por violación sexual en 2025 y 1,953 en 2024. Esas cifras, según Telesur, están respaldadas por el Registro Nacional de Personas de Guatemala.

En octubre de 2025, organizaciones sociales denunciaron la persistencia de inequidad, exclusión, discriminación y violencia contra niñas y adolescentes en el país. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), la Fundación Fe y Alegría y el Observatorio de Salud Reproductiva expresaron su “profunda preocupación e indignación” y definieron la situación como un “incumplimiento sistemático” del Estado para garantizar derechos humanos de la niñez y la adolescencia, según Telesur.

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Nery Rodenas, en representación de la ODHAG, afirmó en declaraciones recogidas por Telesur: “Cada embarazo infantil es una evidencia de violencia sexual. Cada niña desaparecida o traficada refleja la ausencia de políticas efectivas de prevención y justicia”.