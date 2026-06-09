La Ciudad de Guatemala fija la gasolina superior en $4.47 y el diésel $4.23 dólares en autoservicio

Dos técnicos supervisan mientras un tercero realiza una inspección de equipo especializado montado en una camioneta pickup Isuzu en una estación de servicio Texaco. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala publicó este lunes los precios de referencia de combustibles vigentes del 9 al 15 de junio de 2026, calculados bajo el Acuerdo Ministerial 189-2026.

En estaciones de servicio bajo modalidad de autoservicio, la Ciudad de Guatemala tendrá en cabecera departamental Q34.07 para gasolina superior, Q33.07 para gasolina regular y Q32.22 para diésel, según el Ministerio de Energía y Minas. En los municipios del departamento capitalino, los valores serán los mismos.

De acuerdo con el ministerio, el precio de referencia de venta en terminal (Ex-Rack) se fijó en Q31.30 por galón para gasolina superior, Q30.30 para gasolina regular y Q29.45 para diésel. La cartera aclaró que hay una diferencia de Q0.50 por galón entre V-Power y Gasolina Superior.

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Los precios más altos en cabecera departamental se registran en Huehuetenango (Q34.55 para gasolina superior) y en Cobán (Alta Verapaz) (Q34.59), según la publicación oficial. En municipios, los valores más elevados corresponden a Sololá (Q36.30) y a Jalapa (Q36.68) para gasolina superior.

El Ministerio de Energía y Minas indicó que el precio más bajo en cabecera para diésel se ubica en Puerto Barrios (Izabal) con Q32.01, mientras que Flores (Petén) marca Q35.22 en cabecera y llega a Q38.22 en sus municipios para gasolina superior.

Un inspector con casco de seguridad naranja revisa documentos con un empleado de la estación de servicio en presencia de varios coches. (DIACO GT)

La entidad precisó que desde esta fecha se publica un solo precio del diésel con contenido total de azufre de 15 ppm a nivel nacional, según el artículo 3 del Acuerdo Ministerial 189-2026. También señaló que el precio de referencia en municipios incluye un rango de variación para supervisión del mercado y que, para servicio completo, se aplica una diferencia de Q1.00 por galón frente al autoservicio.

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Prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

La información fue confirmada por el viceministro de hidrocarburos Erwin Barrios en declaraciones compartidas por el equipo de comunicación social de la institución. En cuanto a la proyección para los próximos meses, el viceministro anticipó que el presupuesto asignado —un total de 2 mil millones de quetzales aprobado en el Congreso— podría agotarse antes de cumplir los noventa días contemplados en la ley. Barrios precisó: “La proyección simple nos permite prever que va a terminarse primero el presupuesto que el tiempo”, según sus declaraciones citadas. La afirmación deja en evidencia la presión financiera sobre el programa de subsidios frente al consumo actual y la volatilidad del mercado.

El mecanismo de pagos, regulado por un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Energía y Minas, establece que las transferencias a los importadores se realicen semanalmente. Barrios agregó que el siguiente desembolso, correspondiente a la segunda semana de operación, podría ascender a 215 millones de quetzales, ya que el segundo informe de la SAT ya ha sido recibido y los trámites administrativos resultarán más expeditos a partir de ahora.

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El plan enfrenta la volatilidad global y el riesgo de agotamiento anticipado del presupuesto

El viceministro Barrios advirtió que los precios internacionales del barril de petróleo WTI, que sirve de referencia para Guatemala, continúan por encima de los cien dólares, aunque hay expectativa de una potencial baja como resultado de situaciones como el conflicto en Medio Oriente. También matizó que esa disminución no se reflejaría de inmediato en el mercado guatemalteco: “La bajada no va a ser inmediata y no va a ser tan notoria como fue la subida”, declaró.

En el monitoreo local, los equipos de inspección del Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor han verificado el cumplimiento del subsidio en los expendios de combustibles. Barrios sostuvo no haber identificado estaciones que incumplan con la aplicación del apoyo; las anomalías detectadas se relacionan principalmente con la publicación del precio de referencia, obligación establecida para todos los distribuidores.

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