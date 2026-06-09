Guatemala

La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo municipal

La conciliación dejó sin efecto la cancelación del permiso de obra, ordenó el retiro de la Policía Municipal del tramo bloqueado y mantiene la apertura del corredor de 31 kilómetros para el 14 de junio

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La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo con la municipalidad de Guatemala. (Imagen de cortesía)
La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo con la municipalidad de Guatemala. (Imagen de cortesía)

La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo con la municipalidad que revierte la cancelación de la licencia de obra y habilita la continuidad del proyecto antes de su apertura prevista para el 14 de junio en Guatemala, cuando sus 31 kilómetros quedarán disponibles para el tránsito.

El corredor fue concebido para reducir hasta dos horas y media los tiempos de viaje en una de las rutas más congestionadas del país. De acuerdo con estimaciones de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, más de 22.000 personas usarán la vía cada día.

El alcalde de Mazatenango, el licenciado Villagrán, informó ante los medios el retiro inmediato de los agentes de la Policía Municipal que custodiaban el sector bloqueado. El funcionario dijo: “Gracias a Dios llegamos a un acuerdo, a una conciliación”, y añadió que las partes deliberaron durante varias horas y dejaron los compromisos por escrito.

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La directora del proyecto, Ana Luisa Martínez, explicó ante los medios que la disputa se concentró en la seguridad vial. La municipalidad exigía garantías formales sobre el cumplimiento de los estándares correspondientes antes de asumir responsabilidades ante la ciudadanía.

Martínez afirmó ante los medios: “Nosotros hemos cumplido con todos los estándares internacionales de seguridad vial”. La directora agregó que el proyecto firmará un documento bajo juramento para dejar constancia de ese cumplimiento, mientras la municipalidad se comprometió a conceder la licencia de construcción para que las obras concluyan.

Un grupo de hombres y una mujer en una reunión. Un hombre mayor habla por micrófono. Algunos visten camisas con rayas reflectantes, otros lisas
La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo con la municipalidad de Guatemala. (𝐒𝐮𝐫 𝐓𝐯 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐜𝐚𝐛𝐥𝐞)

El acuerdo también deja sin efecto los recursos legales presentados por ambas partes

El convenio incluye el retiro de las acciones legales que el proyecto y la municipalidad habían presentado. El conflicto se había agravado el 4 de junio, cuando un juez de asuntos municipales llegó de madrugada al proyecto, suspendió las obras y colocó cintas de restricción.

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Desde ese cierre, el tramo bloqueado acumuló retrasos en trabajos de cunetas y drenaje que, según Martínez ante los medios, no pudieron terminarse por la interrupción. El acuerdo responde de forma directa a la pregunta central del conflicto: la obra seguirá, la licencia será otorgada y la fecha de inauguración se mantiene para el 14 de junio.

Xochi, Corredor de las Flores es una autopista de cuatro carriles, con dos por sentido, que une el kilómetro 142,5 de la CA-2 Occidente, en San Antonio Suchitepéquez, con el kilómetro 173, en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. El proyecto atraviesa seis municipios de la costa sur.

El financiamiento proviene de BID Invest, que aportó USD 55 millones mediante un préstamo a plazo, y de una emisión pública de bonos corporativos convertibles en acciones realizada a través de Conacaste Capital, S.A. en la Bolsa de Valores Nacional. Martínez precisó ante los medios que participan más de 400 inversionistas y que 114 pertenecen a la zona de influencia del corredor.

Sobre esa estructura de capital, la directora declaró ante los medios: “Este proyecto es importante no únicamente por el tema de infraestructura, sino por el tema de dar participación en el capital a varios inversionistas”.

La autopista cobrará 15 quetzales por tramo y su uso será opcional

La tarifa de peaje quedó fijada en 15 quetzales por tramo y el recorrido tendrá tres tramos disponibles. Quienes no quieran utilizar la autopista podrán seguir circulando por la CA-2 Occidente.

Martínez sostuvo ante los medios que la puesta en marcha de Xochi reducirá en alrededor de 30% el tráfico sobre la carretera pública. Según su explicación, esa baja mejorará las condiciones de circulación en la ruta estatal sin costo para quienes continúen utilizándola.

El acuerdo también incorpora un compromiso de relación permanente entre el proyecto y la municipalidad. Martínez definió a Xochi ante los medios como “un vecino que viene para quedarse” y anunció una comunicación continua con las autoridades locales para impulsar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

En materia de emergencias, la directora confirmó ante los medios que el corredor permitirá siempre el ingreso sin restricciones de cuerpos de socorro y bomberos. También señaló que vehículos de la autopista acompañarán a las ambulancias para abrirles paso.

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