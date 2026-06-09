El presidente Bernardo Arévalo supervisa en Conred la respuesta por la tormenta tropical Cristina

El Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dirige una reunión clave de gestión de crisis con miembros de Conred. Radio TGW de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo visitó este martes la sede de Conred para supervisar la respuesta ante la tormenta tropical Cristina, mientras el Gobierno mantuvo la alerta anaranjada por al menos 72 horas más debido a la previsión de lluvias intensas entre jueves y viernes, aunque el sistema no tenga por ahora impacto directo sobre Guatemala.

Durante la conferencia posterior a la visita, la secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldez, informó que la tormenta todavía no había provocado emergencias específicas en el país, pero precisó que en la temporada de lluvias ya se contabilizan 298 emergencias. También dijo que tres personas murieron por crecidas de ríos.

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Arévalo recibió un informe técnico de las autoridades de Conred y de las entidades del sistema nacional de gestión de riesgos sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, las zonas más vulnerables y las medidas adoptadas para proteger a la población.

El mandatario también inspeccionó las bodegas estratégicas de la institución para verificar la disponibilidad de suministros de asistencia humanitaria.

Bernardo Arévalo visitó Conred para supervisar la respuesta a la tormenta tropical Cristina y el Gobierno mantuvo la alerta anaranjada por 72 horas más.(Agencia Guatemalteca de Noticias)

En esos centros se almacenan alimentos, agua potable, kits de cocina, kits de higiene, frazadas y otros insumos que pueden movilizarse de inmediato hacia las comunidades que requieran apoyo.

Según Conred, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene monitoreo permanente a nivel nacional sobre ríos, carreteras, comunidades en riesgo y otros puntos expuestos a incidentes por las lluvias.

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Cristina avanzaba lentamente frente a El Salvador y elevaba el riesgo de lluvias en Guatemala

El director general del INSIVUMEH, Edwin Rojas, dijo en la conferencia de Conred que la tormenta tropical Cristina se ubicaba en 12,5 de latitud norte y 87,7 de longitud oeste. Añadió que estaba a 255 kilómetros de la estación Montúfar, en Jutiapa, después de haber avanzado apenas cinco kilómetros desde las 06:00.

Rojas explicó que el sistema mantenía trayectoria hacia El Salvador y seguía sin tocar tierra. Afirmó que, si eso ocurre, la tormenta probablemente perderá intensidad y podría degradarse a medida que avance sobre tierra firme.

El funcionario agregó que, pese a esa posible degradación, la cercanía del fenómeno y su circulación atmosférica mantendrán un aumento constante de lluvias, sobre todo en Valles de Oriente, Bocacosta, Pacífico, Altiplano Central y Occidente. Señaló que los departamentos con afectación más directa prevista eran Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa.

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Ogaldez sostuvo que la alerta anaranjada fue declarada desde el día anterior y que se pidió a los gobernadores elevar el nivel de alerta en sus territorios.

Explicó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se mantiene activo y que las 18 funciones del Plan Nacional de Respuesta fueron activadas para atender cualquier situación a escala nacional.

Conred desplegó equipos y preposicionó ayuda en ocho regiones del país

Ogaldez indicó que Conred identificó desde el día anterior posibles territorios más afectados, entre ellos Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango y Jutiapa. En esas zonas fueron desplegados equipos de intervención inmediata para realizar evaluaciones de daños y necesidades.

Más adelante, al ampliar la información, señaló que también se estimaban lluvias en Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Santa Rosa. Explicó que la asistencia humanitaria se envía una vez que los alcaldes formulan la solicitud respaldada por la evaluación técnica y por el gobernador departamental, salvo en emergencias súbitas.

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La secretaria ejecutiva detalló que Conred cuenta con ocho bodegas regionales en Alta Verapaz, Petén, Retalhuleu, Zacapa, Jutiapa, Escuintla, Quetzaltenango y Huehuetenango. Allí hay kits de cocina, limpieza e higiene personal, alimentos, filtros de agua, colchonetas, frazadas y catres, mientras que la bodega central concentra la mayor cantidad de recursos para distribución nacional.

Los suelos saturados, los ríos crecidos y los lahares concentran la preocupación oficial

Consultada sobre los riesgos más preocupantes, Ogaldez mencionó inundaciones, deslizamientos, socavamientos, crecidas de ríos y lahares en la cadena volcánica, en especial en Santiaguito y el Volcán de Fuego. También advirtió que muchas inundaciones están asociadas a la acumulación de basura en cuencas altas y bajas.

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Rojas indicó que, en ese momento, solo el departamento de Quiché reportaba saturación de suelo superior al 90% en la capa superficial de entre cero y 90 centímetros. Luego añadió que, a nivel nacional, la saturación rondaba el 80%, por lo que todavía existía capacidad de absorción en buena parte del país.

Rojas también informó que el incremento del oleaje en la costa del Pacífico estaba vinculado a la tormenta. Detalló que en Ocós se había observado un aumento de alrededor de 0,25 metros sobre lo normal y que, en promedio, el Pacífico registraba 0,15 metros por encima de su nivel habitual.

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Sobre el monitoreo hidrológico, Rojas dijo que INSIVUMEH vigila más de una docena de ríos en cada una de las tres vertientes del país. También señaló que, junto con otros actores y con Conred, se desarrollaron sistemas de alerta temprana para crecidas repentinas en cuatro cuencas estratégicas.