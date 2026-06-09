Guatemala

Ciudad de Guatemala activa su plan de lluvias ante el avance de la tormenta tropical Cristina

El alcalde Ricardo Quiñónez mantiene el Plan Estratégico Época Lluviosa 2026, con bomberos y dependencias municipales, para responder a derrumbes e inundaciones; se recomienda limpiar desagües, podar ramas y evitar tirar basura

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Varias personas caminan por una calle mojada bajo la lluvia con paraguas de diferentes colores, con vehículos y edificios de fondo en Ciudad de Guatemala.
Guatemaltecos caminan bajo una fuerte lluvia con paraguas, mientras el tráfico avanza en una calle iluminada de Ciudad de Guatemala, reflejando las luces en el pavimento mojado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades municipales de Guatemala emitieron el 8 de junio de 2026 un comunicado en el que informaron la intensificación de la depresión tropical ahora clasificada como tormenta tropical Cristina y alertaron sobre el riesgo de lluvias intensas en el país. La medida se basó en información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología.

Cristina, ubicada cerca de las costas del Pacífico nicaragüense, mantiene un ingreso constante de humedad y se desplaza hacia el norte a una velocidad aproximada de 7 km/h. Según el pronóstico oficial, afectará a Guatemala principalmente entre el 11 y el 12 de junio, con un aumento gradual de las lluvias, en especial en la zona central del país.

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El alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, mantiene vigente el Plan Estratégico Época Lluviosa 2026 para mitigar los riesgos derivados de la saturación de los suelos, los deslizamientos y las inundaciones. El plan involucra la participación del Cuerpo de Bomberos Municipales, la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Municipal, la Gerencia de Operaciones y Obras, la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias y otras dependencias coordinadas bajo el sistema Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres.

Un comunicado divulgado este lunes por la comuna destaca que “todas las dependencias municipales que integran la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) están en apresto para la atención de los vecinos”.

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Las autoridades difundieron medidas domésticas para bajar riesgos en casas y calles. También fijaron un protocolo que prioriza salir a zonas protegidas si la situación se complica.
Las autoridades difundieron medidas domésticas para bajar riesgos en casas y calles. También fijaron un protocolo que prioriza salir a zonas protegidas si la situación se complica.

Recomendaciones para la población

Entre las recomendaciones difundidas para la población figuran el mantenimiento periódico de canaletas desagües y techos, así como la poda de ramas de árboles que representen riesgo de caída. También se pidió no arrojar basura en la vía pública, ya que la acumulación de desechos contribuye a las inundaciones y al colapso de los sistemas de drenaje.

El comunicado también pidió vigilar el terreno e informar de inmediato cualquier movimiento de tierra o aparición de grietas en suelos, laderas o viviendas por la saturación. Además, instó a mantener tapados herméticamente todos los depósitos de agua para evitar el estancamiento y la proliferación del mosquito transmisor del dengue, cuya presencia tiende a aumentar tras las lluvias.

Protocolo ante emergencias

En caso de emergencia, el protocolo establece la evacuación inmediata hacia lugares seguros o protegidos, en especial ante crecidas de cauces o derrumbes. Para reportes ciudadanos, riesgos locales o incidentes operativos, se habilitó el número 1551 como línea directa de atención.

Según el pronóstico oficial, el sistema se desplazaba a 7 km/h y afectaría al país entre el 11 y el 12 de junio. (Foto archivo, cortesía CONRED).
Según el pronóstico oficial, el sistema se desplazaba a 7 km/h y afectaría al país entre el 11 y el 12 de junio. (Foto archivo, cortesía CONRED).

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las indicaciones emitidas por las instituciones responsables de la gestión de emergencias.

Según la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, se recomendó a las autoridades territoriales adoptar el nivel de Alerta Anaranjada en sus jurisdicciones, conforme al Plan Nacional de Respuesta. El organismo advirtió que ese escenario puede favorecer inundaciones y crecidas repentinas de ríos, además de derrumbes, deslizamientos de tierra y descenso de lahares en los volcanes Fuego y Santiaguito.

La medida habilita procedimientos operativos como convocar enlaces institucionales, activar Centros de Operaciones de Emergencia (COE), preparar recursos para la atención de emergencias y promover acciones de prevención y respuesta.

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