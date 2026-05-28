Guatemala

El Sistema de Naciones Unidas reporta resultados de ciclo 2021-2025 en Guatemala

La presentación del informe anual destacó el impacto de más de 375 proyectos y el uso de casi mil millones de dólares, con énfasis en el acceso ampliado a servicios fundamentales y el apoyo a sectores vulnerables

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Infografía con el mapa de Guatemala, el logo de la ONU e iconos que ilustran resultados de proyectos, inversión y prioridades estratégicas.
Infografía detalla la inversión de mil millones de dólares del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala durante 2021-2025 y sus prioridades para el nuevo ciclo de cooperación 2026-2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Sistema de Naciones Unidas en Guatemala presentó su informe anual de resultados 2025 y sostuvo que el cierre del ciclo de cooperación 2021-2025 dejó más de 375 iniciativas de desarrollo, una ejecución acumulada cercana a USD 1.000 millones y la base del nuevo marco 2026-2030, con el que la organización y el Estado guatemalteco buscan mantener apoyo en gobernabilidad, reducción de pobreza, resiliencia y migración.

Solo en 2025, el sistema ejecutó casi USD 188 millones, dijo José Miguel Barreto, coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, durante la presentación del informe en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. Barreto afirmó que ese ciclo estuvo marcado por la pospandemia, restricciones financieras y crisis que exigieron una coordinación más estrecha entre instituciones públicas, cooperación internacional, sector privado y sociedad civil.

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Presidente Bernardo Arévalo recibe informe 2025 del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala

El funcionario explicó que en 2025 el trabajo conjunto con el Estado permitió que más de 4,5 millones de personas ampliaran su acceso a servicios esenciales. Añadió que la cooperación también fortaleció el Registro Social de Hogares, con la identificación de 250.000 hogares para orientar políticas públicas hacia poblaciones en mayor vulnerabilidad.

La ONU reportó más de 50.000 pisos de concreto y apoyo humanitario para 275.000 personas

Barreto dijo que en 2025 las Naciones Unidas apoyaron al Estado en la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en hogares vulnerables. Señaló que esa intervención alcanzó a 10 municipios que, según expuso en el acto, fueron declarados libres de piso de tierra por el presidente Bernardo Arévalo.

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El coordinador residente sostuvo que el efecto de ese programa fue sanitario y social: menos riesgo de enfermedad para niñas y niños, mejores condiciones de vida para las familias y hogares más seguros. Presentó ese resultado como una muestra de que la cooperación no se mide solo por recursos o proyectos, sino por cambios concretos en la vida cotidiana.

Presidente Bernardo Arévalo recibe informe 2025 del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala
Presidente Bernardo Arévalo y José MIguel Barreto, coordinador residente de ONU Guatemala. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

En el plano humanitario, Barreto afirmó que la acción apoyada por donantes llegó en 2025 a más de 275.000 personas en situación de alta vulnerabilidad. También indicó que Guatemala puso en marcha la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica, con la participación de cuatro agencias de la ONU, para asistir a más de 67.000 personas antes de que la crisis alimentaria del año pasado alcanzara niveles críticos.

Barreto anunció además una nueva operación con apoyo del Gobierno de Estados Unidos para llegar a 700.000 personas en seis meses. Precisó que el despliegue comenzará el 1 de junio, involucrará a 10 organizaciones —cinco de Naciones Unidas y cinco organizaciones no gubernamentales humanitarias— y trabajará de forma directa en más de 38 municipios con los niveles más altos de vulnerabilidad, también como medida anticipatoria frente al fenómeno de El Niño.

Presidente Bernardo Arévalo recibe informe 2025 del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala
digital y la participación social El informe anual de Naciones Unidas en Guatemala destaca una inversión de USD 1.000 millones en más de 375 iniciativas de desarrollo entre 2021 y 2025. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

El nuevo marco 2026-2030 prioriza gobernabilidad, pobreza, resiliencia y migración

El bloque central del mensaje de Barreto fue que la coordinación entre agencias no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para generar impacto y eficiencia. En ese punto, vinculó la experiencia guatemalteca con el proceso de transformación del sistema de Naciones Unidas que identificó como UN80, orientado, según dijo, a construir una estructura más eficiente, coherente y capaz de responder a las prioridades reales de los países.

En el balance del ciclo 2021-2025, el funcionario también mencionó apoyo a procesos de transformación digital, fortalecimiento del sistema estadístico nacional, plataformas interoperables y mecanismos de participación ciudadana. Sumó a ello acciones para ampliar el acceso a la justicia, el diálogo con autoridades indígenas, la memoria histórica y la reparación para víctimas del conflicto armado interno, incluidos procesos de recuperación y preservación de archivos y acompañamiento a mecanismos vinculados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Sobre la etapa que comenzará en 2026, Barreto dijo que el nuevo marco de cooperación firmado en diciembre priorizará cuatro áreas: gobernabilidad democrática y Estado de derecho, desarrollo humano y reducción de pobreza, resiliencia y sostenibilidad, y movilidad humana y migración. Añadió que ese esquema incorporará como ejes habilitadores la transformación digital, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información, el enfoque territorial, la capacidad de anticipación, la juventud, el empoderamiento de la mujer y la protección de los derechos humanos.

Un hombre habla en un podio de madera en un patio interior con una fachada de arcos, frente a una gran pantalla azul y una audiencia sentada
Presidente Bernardo Arévalo se dirige a una audiencia en una convención de Naciones Unidas, celebrada en un patio interior con una impresionante fachada arquitectónica y una gran pantalla mostrando el evento. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

El presidente Bernardo Arévalo dijo en el mismo acto que su gobierno considera a la Organización de las Naciones Unidas un aliado confiable para procesos con impacto concreto en el país. Afirmó que la cooperación ha acompañado iniciativas estatales y sociales, y destacó de manera específica el apoyo a los programas de pisos de cemento, a defensores de derechos humanos, a la libertad de prensa y al diálogo permanente entre el Gobierno de la República y las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas en el marco del Fondo de Consolidación de la Paz.

Arévalo sostuvo que el sistema de Naciones Unidas también acompañó la transición que atravesó su gobierno en 2023 y que sigue respaldando el fortalecimiento cotidiano de la institucionalidad guatemalteca. En su discurso, vinculó esos resultados con la necesidad de que la democracia entregue respuestas concretas a la población para sostener la confianza en las instituciones.

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