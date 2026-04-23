Deserción escolar en la secundaria dominicana afecta a 52,918 adolescentes y deja una brecha salarial del 28 % en mujeres

La deserción escolar en la secundaria dominicana afecta al 32 % de los adolescentes, según el informe de la IDEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de la deserción escolar en la secundaria dominicana deja una huella persistente en la vida laboral y social de miles de jóvenes. Para las mujeres, la secundaria inconclusa se traduce en salarios 28 % menores respecto a quienes sí concluyen sus estudios, según la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC).

El fenómeno afecta especialmente al sector público, donde se origina la mayoría de los abandonos, perpetuando desigualdades a lo largo de toda una generación.

Un estudio de la IDEC, divulgado por Diario Libre, documenta que 52,918 adolescentes —de un universo de 162,522— abandonaron la secundaria entre 2017 y 2025, lo que representa el 32 % del total.

El análisis, que abarca un periodo de ocho años, subraya que los motivos detrás de este fenómeno son diversos y van desde factores económicos hasta la falta de conexión académica.

La deserción es resultado de una combinación de necesidades económicas, desinterés curricular, sobre edad al ingreso, embarazo adolescente y baja valoración de la educación en ciertos hogares. La consecuencia inmediata es la reducción de oportunidades laborales y educativas para quienes no logran culminar el ciclo secundario.

La brecha entre lo público y lo privado, y el peso de la geografía

El sector público absorbe el 87 % de los abandonos escolares, mientras que los colegios privados concentran apenas un 12 % y las instituciones semioficiales, un 1,3 %. Así lo expone la investigadora Katherine Javier de la IDEC, quien atribuye esta disparidad a factores estructurales y socioeconómicos.

El 87 % de los abandonos escolares proviene del sector público, perpetuando desigualdades educativas y laborales en el país. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

El estudio también desglosa el fenómeno por regiones. Las zonas de Mao, Higüey y Montecristi presentan tasas de deserción cercanas al 50 %, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad educativa en el norte y el este del país. A diferencia de estas regiones, Santo Domingo mantiene índices más bajos, entre el 31 % y el 33 %. En el desglose por distritos, la Regional 10 (Santo Domingo Este) lidera con un 15,1 %, seguida de la Regional 15 (Santo Domingo Norte) con el 13.3 %.

Patrones de abandono: modalidades, cursos y perfiles de riesgo

El análisis revela que el 48.4 % de los desertores estaba inscrito en la jornada extendida, mientras que el 23.1 % pertenecía a la tanda matutina y el 15 % a la vespertina. La condición académica también incide: el 23 % había reprobado el año previo al abandono, pero el 45.2 % fue promovido y aun así decidió retirarse.

El primer año de secundaria es especialmente crítico, ya que concentra el 18.4 % de los casos, mientras que en cuarto curso la cifra es del 15.2 %. El programa para adultos (Prepara) también registra una proporción significativa de abandonos, con un 19,4 % en el nivel medio.

La sobreedad al ingreso multiplica los riesgos de abandono. Entre las mujeres, la tasa asciende del 22.6 % —para quienes inician a tiempo— al 60.8 % si comienzan con sobreedad. En los hombres, el salto va del 35 % al 76,3 % en igual condición, dato que la IDEC considera clave para definir políticas de prevención.

Jóvenes en República Dominicana enfrentan desafíos socioeconómicos que contribuyen a la deserción escolar, incluyendo embarazos adolescentes, necesidades económicas y falta de oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala diferencias vinculadas a nacionalidad y género: el 49.7 % de los estudiantes haitianos abandona la escuela, frente al 32.1 % de los dominicanos. Por sexo, la tasa es del 40 % en varones y del 24.8 % en mujeres.

Voces de los protagonistas y causas profundas del abandono

Jerson del Rosario, entrevistador y colaborador del estudio, explico que la presión económica no solo responde a la necesidad de cubrir lo básico, sino también al deseo de independencia de los adolescentes. “Necesito generar dinero y no me gusta lo que me enseñan, esa es una receta perfecta para el abandono”, resumió Del Rosario, según datos publicados por Diario Libre.

El desinterés por el currículo aparece de manera recurrente. Muchos jóvenes describen la escuela como monótona y poco estimulante. Del Rosario, quien también es docente, resaltó la prevalencia de lo que denomina “juego performativo”: los estudiantes ejecutan tareas únicamente por la calificación, sin encontrar sentido en el aprendizaje o el pensamiento crítico.

El avance tecnológico tiene un papel ineludible en el fenómeno. “Desde 2010, el smartphone cambió el cerebro y la forma en que interactuamos con el sistema educativo. ¿Qué pasa si aprendo más en Youtube o en un podcast que en el aula?”, cuestionó Del Rosario.

En el caso de las adolescentes, el embarazo es un motivo relevante de abandono, aunque su incidencia disminuye. Cuando ocurre, la joven suele dejar los estudios para dedicarse a la maternidad, con escasas posibilidades de reingreso.

El avance tecnológico y el cambio en los hábitos de aprendizaje contribuyen al desinterés estudiantil en las aulas dominicanas. (Crédito Xataca)

El entorno familiar influye en la continuidad escolar. El estudio subraya que los padres con bajo nivel educativo tienden a valorar menos la función práctica de la educación y participan poco en la vida escolar de sus hijos. No obstante, la violencia escolar y el acoso no figuran entre los motivos principales de deserción, según la percepción de los involucrados.

Propuestas y desafíos para revertir el abandono escolar

La IDEC propone fortalecer el vínculo entre los estudiantes y las escuelas, orientando el modelo educativo hacia el desarrollo personal y profesional. La secundaria incompleta actúa como barrera para la igualdad de oportunidades, sobre todo entre las mujeres. “Las mujeres con la secundaria incompleta ganan 28 % menos que sus pares”, reiteran Javier y Del Rosario.

Ambos especialistas advierten que no existe un programa único ni una solución aislada capaz de revertir la deserción escolar. En cambio, abogan por políticas integrales que sitúen a la escuela en el centro del desarrollo juvenil, para evitar que las próximas generaciones queden atrapadas en el ciclo del abandono.