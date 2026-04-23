República Dominicana

Deserción escolar en la secundaria dominicana afecta a 52,918 adolescentes y deja una brecha salarial del 28 % en mujeres

El abandono de estudios secundarios impacta en la trayectoria laboral y social, afectando salarios, perspectivas de empleo y acceso a mejores condiciones de vida según un informe revelado por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad

Guardar
Interior de un salón de clases limpio y vacío en República Dominicana con paredes bicolor, pupitres de madera y metal, una pizarra y la bandera dominicana.
La deserción escolar en la secundaria dominicana afecta al 32 % de los adolescentes, según el informe de la IDEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de la deserción escolar en la secundaria dominicana deja una huella persistente en la vida laboral y social de miles de jóvenes. Para las mujeres, la secundaria inconclusa se traduce en salarios 28 % menores respecto a quienes sí concluyen sus estudios, según la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC).

El fenómeno afecta especialmente al sector público, donde se origina la mayoría de los abandonos, perpetuando desigualdades a lo largo de toda una generación.

Un estudio de la IDEC, divulgado por Diario Libre, documenta que 52,918 adolescentes —de un universo de 162,522— abandonaron la secundaria entre 2017 y 2025, lo que representa el 32 % del total.

El análisis, que abarca un periodo de ocho años, subraya que los motivos detrás de este fenómeno son diversos y van desde factores económicos hasta la falta de conexión académica.

La deserción es resultado de una combinación de necesidades económicas, desinterés curricular, sobre edad al ingreso, embarazo adolescente y baja valoración de la educación en ciertos hogares. La consecuencia inmediata es la reducción de oportunidades laborales y educativas para quienes no logran culminar el ciclo secundario.

La brecha entre lo público y lo privado, y el peso de la geografía

El sector público absorbe el 87 % de los abandonos escolares, mientras que los colegios privados concentran apenas un 12 % y las instituciones semioficiales, un 1,3 %. Así lo expone la investigadora Katherine Javier de la IDEC, quien atribuye esta disparidad a factores estructurales y socioeconómicos.

El 87 % de los abandonos escolares proviene del sector público, perpetuando desigualdades educativas y laborales en el país. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)
El 87 % de los abandonos escolares proviene del sector público, perpetuando desigualdades educativas y laborales en el país. (Cortesía: Ministerio de Educación de la República Dominicana)

El estudio también desglosa el fenómeno por regiones. Las zonas de Mao, Higüey y Montecristi presentan tasas de deserción cercanas al 50 %, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad educativa en el norte y el este del país. A diferencia de estas regiones, Santo Domingo mantiene índices más bajos, entre el 31 % y el 33 %. En el desglose por distritos, la Regional 10 (Santo Domingo Este) lidera con un 15,1 %, seguida de la Regional 15 (Santo Domingo Norte) con el 13.3 %.

Patrones de abandono: modalidades, cursos y perfiles de riesgo

El análisis revela que el 48.4 % de los desertores estaba inscrito en la jornada extendida, mientras que el 23.1 % pertenecía a la tanda matutina y el 15 % a la vespertina. La condición académica también incide: el 23 % había reprobado el año previo al abandono, pero el 45.2 % fue promovido y aun así decidió retirarse.

El primer año de secundaria es especialmente crítico, ya que concentra el 18.4 % de los casos, mientras que en cuarto curso la cifra es del 15.2 %. El programa para adultos (Prepara) también registra una proporción significativa de abandonos, con un 19,4 % en el nivel medio.

La sobreedad al ingreso multiplica los riesgos de abandono. Entre las mujeres, la tasa asciende del 22.6 % —para quienes inician a tiempo— al 60.8 % si comienzan con sobreedad. En los hombres, el salto va del 35 % al 76,3 % en igual condición, dato que la IDEC considera clave para definir políticas de prevención.

Un grupo de jóvenes y niños en una calle, con una mujer embarazada sentada y un cartel de 'Falta de Oportunidades' en la pared.
Jóvenes en República Dominicana enfrentan desafíos socioeconómicos que contribuyen a la deserción escolar, incluyendo embarazos adolescentes, necesidades económicas y falta de oportunidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala diferencias vinculadas a nacionalidad y género: el 49.7 % de los estudiantes haitianos abandona la escuela, frente al 32.1 % de los dominicanos. Por sexo, la tasa es del 40 % en varones y del 24.8 % en mujeres.

Voces de los protagonistas y causas profundas del abandono

Jerson del Rosario, entrevistador y colaborador del estudio, explico que la presión económica no solo responde a la necesidad de cubrir lo básico, sino también al deseo de independencia de los adolescentes. “Necesito generar dinero y no me gusta lo que me enseñan, esa es una receta perfecta para el abandono”, resumió Del Rosario, según datos publicados por Diario Libre.

El desinterés por el currículo aparece de manera recurrente. Muchos jóvenes describen la escuela como monótona y poco estimulante. Del Rosario, quien también es docente, resaltó la prevalencia de lo que denomina “juego performativo”: los estudiantes ejecutan tareas únicamente por la calificación, sin encontrar sentido en el aprendizaje o el pensamiento crítico.

El avance tecnológico tiene un papel ineludible en el fenómeno. “Desde 2010, el smartphone cambió el cerebro y la forma en que interactuamos con el sistema educativo. ¿Qué pasa si aprendo más en Youtube o en un podcast que en el aula?”, cuestionó Del Rosario.

En el caso de las adolescentes, el embarazo es un motivo relevante de abandono, aunque su incidencia disminuye. Cuando ocurre, la joven suele dejar los estudios para dedicarse a la maternidad, con escasas posibilidades de reingreso.

Celulares en colegios
El avance tecnológico y el cambio en los hábitos de aprendizaje contribuyen al desinterés estudiantil en las aulas dominicanas. (Crédito Xataca)

El entorno familiar influye en la continuidad escolar. El estudio subraya que los padres con bajo nivel educativo tienden a valorar menos la función práctica de la educación y participan poco en la vida escolar de sus hijos. No obstante, la violencia escolar y el acoso no figuran entre los motivos principales de deserción, según la percepción de los involucrados.

Propuestas y desafíos para revertir el abandono escolar

La IDEC propone fortalecer el vínculo entre los estudiantes y las escuelas, orientando el modelo educativo hacia el desarrollo personal y profesional. La secundaria incompleta actúa como barrera para la igualdad de oportunidades, sobre todo entre las mujeres. “Las mujeres con la secundaria incompleta ganan 28 % menos que sus pares”, reiteran Javier y Del Rosario.

Ambos especialistas advierten que no existe un programa único ni una solución aislada capaz de revertir la deserción escolar. En cambio, abogan por políticas integrales que sitúen a la escuela en el centro del desarrollo juvenil, para evitar que las próximas generaciones queden atrapadas en el ciclo del abandono.

Temas Relacionados

Deserción Escolar SecundariaRepública DominicanaBrecha EducativaFactores Socioeconómicos

Últimas Noticias

Sector agrícola de Guatemala amplía sus oportunidades comerciales en la Canadian Produce Marketing Association

La delegación guatemalteca participará en el encuentro organizado en Canadá, donde promoverá productos frescos y servicios orientados al comercio exterior, con el propósito de establecer alianzas y diversificar los destinos de exportación

Sector agrícola de Guatemala amplía sus oportunidades comerciales en la Canadian Produce Marketing Association

La música como máscara: nicaragüense es arrestado por violar a una menor de manera sistemática por cuatro años

Lo que comenzó como una cercanía profesional en clases de danza terminó en una pesadilla de cuatro años donde un músico nicaragüense presuntamente utilizó su celular no para crear arte, sino para grabar y extorsionar a una menor de edad que hoy busca justicia bajo el amparo de los tribunales

La música como máscara: nicaragüense es arrestado por violar a una menor de manera sistemática por cuatro años

El renacimiento del Centro Histórico de San Salvador: entre modernización, regulación y atractivo internacional

La revitalización del Centro Histórico impulsa un nuevo modelo urbano, integrando inversión global, regulación innovadora y dinamismo cultural, elementos que redefinen su papel como motor turístico y económico para la capital salvadoreña

El renacimiento del Centro Histórico de San Salvador: entre modernización, regulación y atractivo internacional

Alerta en Honduras por estafas académicas: La UNAH identifica uso ilícito de su marca en redes sociales

La UNAH encendió las alertas tras detectar la circulación de tutorías y servicios académicos falsos

Alerta en Honduras por estafas académicas: La UNAH identifica uso ilícito de su marca en redes sociales

Letalidad por neumonía sube en El Salvador: el 98% de pacientes requiere cuidados hospitalarios, afirma especialista

El sistema de salud de El Salvador enfrenta una presión crítica tras confirmarse que el 98% de los pacientes diagnosticados con neumonía han requerido hospitalización inmediata

Letalidad por neumonía sube en El Salvador: el 98% de pacientes requiere cuidados hospitalarios, afirma especialista

TECNO

Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Los electrodomésticos que más energía consumen y que deberías desconectar luego de usarlos

Cuatro minutos fatales: el tiempo que necesita un ciberdelincuente para robar tu información y dinero

Menos tarjetas gráficas en el mercado: Nvidia reduce su producción y precios podrían dispararse

¿Hacia una Apple más visionaria? John Ternus, el CEO que debe elegir entre el legado de Cook o el de Jobs

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá una cuarta temporada de Euphoria? Su creador revela el futuro de los personajes

¿Habrá una cuarta temporada de Euphoria? Su creador revela el futuro de los personajes

La muerte del investigador de OVNIs David Wilcock reaviva teorías de conspiración sobre una cadena de desapariciones

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

Soledad, presión y un arresto inesperado: un pódcast inédito de Lil Nas X que conmueve tras su escándalo judicial

MUNDO

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Fuerzas antipandillas se desplegarán en Haití por etapas para restaurar la seguridad y enfrentar la crisis humanitaria

“¡Liberen a Timmy!“: una ballena varada genera controversia y divide a Alemania

Conflicto naval: el bloqueo en Ormuz amenaza el comercio global de energía

El petróleo supera los 100 dólares y las bolsas caen ante la falta de avances en las negociaciones de paz con Irán