El precio del petróleo sube y las bolsas europeas operaron con cautela en medio de las tensiones en Medio Oriente

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Walsheim, cerca de Landau, en el suroeste de Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El precio del petróleo experimentó una marcada volatilidad este jueves, impulsado por la escalada de tensiones en Oriente Medio tras los ataques reportados en Teherán y el reforzamiento del control iraní sobre el estrecho de Ormuz. Los futuros del crudo Brent avanzaron 3,16 dólares, un 3,1%, para situarse en 105,07 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió 2,89 dólares, o un 3,11%, alcanzando los 95,85 dólares. Durante la madrugada, el Brent llegó a superar los 106 dólares, aunque más tarde moderó su ascenso hasta el 0,89%, fijándose en 102,82 dólares al cierre europeo; el WTI también redujo su ritmo y terminó con una subida del 0,57%, a 93,49 dólares.

Los mercados reaccionaron con nerviosismo luego de que Irán difundiera imágenes de comandos abordando un buque de carga y confirmara la confiscación de dos embarcaciones en la vía marítima. Paralelamente, el ejército estadounidense interceptó al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas, desviando su curso, según fuentes del sector marítimo y de seguridad. Estos movimientos se producen en un contexto de alta incertidumbre tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la dimisión del principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, considerada una victoria para los sectores de línea dura en el gobierno de Teherán.

El alto el fuego indefinido anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó justo antes de la expiración de la anterior tregua y bajo la expectativa de una próxima propuesta iraní para reanudar las negociaciones. Sin embargo, el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz —por donde transitaba cerca del 20% del suministro petrolero mundial diario antes del inicio de la guerra el 28 de febrero— sigue restringido. Trump también ha mantenido el bloqueo al comercio marítimo de Irán y, en las últimas horas, ordenó hundir los barcos que minen la seguridad en la zona.

El impacto de estos hechos se trasladó a las principales bolsas europeas, que cerraron la jornada con leves variaciones y un tono de cautela. El índice paneuropeo STOXX 600 finalizó sin cambios en 614,2 puntos. Las plazas regionales mostraron resultados dispares: el CAC 40 francés avanzó un 0,9%, impulsado por los buenos resultados de empresas como STMicroelectronics y L’Oreal; el IBEX 35 español cayó un 0,7%; Londres y el Euro Stoxx 50 retrocedieron un 0,19% cada uno, y Fráncfort perdió un 0,16%. Milán, por su parte, subió un 0,26%.

A lo largo del día, las bolsas europeas operaron con pérdidas que se redujeron hacia el cierre, mientras Wall Street mantenía caídas moderadas: el índice Dow Jones cedía el 0,17%, el S&P 500 el 0,06% y el Nasdaq Composite el 0,26% al cierre del mercado europeo. La preocupación por el estancamiento de las negociaciones de paz y los débiles datos económicos contrarrestaron el alivio que aportaron algunos resultados empresariales positivos, como el alza del 5,9% en las acciones de Nestlé, que reportó un impacto limitado del conflicto en su negocio global.

Las bolsas europeas cierran con leves variaciones tras la volatilidad del petróleo y la persistencia de las tensiones geopolíticas. (REUTERS/Staff)

Las acciones europeas permanecen por debajo de los niveles previos al conflicto y, según analistas, son vulnerables a la persistencia de precios elevados de la energía. Janet Mui, de RBC Brewin Dolphin, indicó que los sectores industriales europeos con mayor exposición a los ciclos económicos —excluyendo defensa— enfrentan riesgos adicionales por la guerra, la presión inflacionaria y el debilitamiento del crecimiento. El último informe de LSEG mostró una ligera mejora en las perspectivas de beneficios para las compañías europeas, con una previsión de aumento del 0,4% en el primer trimestre, excluyendo el sector energético.

El euro se aprecia, mientras que oro y plata retroceden y el bitcóin anota ligeras subidas al cierre del mercado europeo. (REUTERS/Staff)

En el mercado de gas natural de los Países Bajos, el precio del megavatio hora subió un 0,01% hasta 44,17 euros, después de haber rozado los 46 euros en la mañana, con una subida superior al 3%. Los datos de actividad PMI de abril en Europa reflejaron un crecimiento en el sector manufacturero en Reino Unido, Francia y la zona euro, pero una caída en Alemania y en los servicios de Francia y la región, que entró en terreno contractivo.

El euro se apreciaba un 0,04% hasta 1,171 dólares y el rendimiento de la deuda alemana a largo plazo se mantuvo en el 3,006%. Simultáneamente, el oro retrocedía un 0,16% hasta 4.732 dólares la onza troy y la plata bajaba el 2% a 76,15 dólares, mientras que el bitcóin subía un 0,03% para cotizarse a 78.476 dólares. (Con información de EFE y Reuters)