Las autoridades revisan los perfiles de 48 aspirantes y aplican criterios de formación, trayectoria, entrevistas y proyección humana, mientras la lista final deberá ser entregada al mandatario Bernardo Arévalo a más tardar este viernes. (Fotografía: Diario de Centroamerica)

La Comisión de Postulación inició este lunes 13 de abril la etapa decisiva para seleccionar a los seis candidatos que integrarán la nómina al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala para el periodo 2026-2030.

Según el mecanismo de selección oficial, únicamente los aspirantes que logren al menos 75 puntos en la calificación de expedientes podrán avanzar a la selección final, cuyo resultado debe remitirse al presidente Bernardo Arévalo el viernes 17 de abril.

Las evaluaciones se realizan bajo una tabla de gradación que otorga puntajes segmentados en formación académica, experiencia profesional, desempeño en la entrevista y proyección humana. Entre los primeros expedientes revisados, ninguno de los postulantes evaluados alcanzó el umbral mínimo.

El expediente de Juan Luis Polanco Santizo obtuvo 43.6 puntos, el de Walfred Orlando Rodríguez Tórtola sumó 45.60 puntos y Mynor Francisco Hernández Castillo acumuló 62.35 puntos, detalla la Comisión de Postulación según información recogida por Guatemala Visible.

El proceso de selección continúa en sesiones programadas los días martes y jueves de esta semana. Está previsto que la lista definitiva de los seis candidatos esté conformada para el viernes 17 de abril, momento en que será presentada formalmente al presidente Arévalo.

El seguimiento público de las deliberaciones se garantiza a través de las transmisiones oficiales del canal del Organismo Judicial.

La votación interna de la Comisión este lunes también expresó las diferencias de participación: Polanco Santizo recibió 14 votos, ya que en ese momento el decano Arriaga estaba ausente; Rodríguez Tórtola y Hernández Castillo obtuvieron 15 votos cada uno de los comisionados presentes.

Estos resultados reflejan la rigurosidad del proceso, pues ninguno logró la puntuación exigida para avanzar.

El nuevo fiscal general asumirá el cargo el 17 de mayo de 2026, coincidiendo con la finalización del segundo mandato de cuatro años de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.

Las autoridades revisan los perfiles de 48 aspirantes y aplican criterios de formación, trayectoria, entrevistas y proyección humana, mientras la lista final deberá ser entregada al mandatario Bernardo Arévalo a más tardar este viernes. (fotografía: Diario de Centroamérica)

Solo los expedientes con al menos 75 puntos avanzan a la lista final

La Comisión de Postulación habilitó la fase de calificación definitiva tras concluir la etapa de entrevistas el pasado viernes. Los perfiles de los 48 aspirantes se evalúan minuciosamente en función de sus méritos académicos, su experiencia profesional, el desempeño en la entrevista personal y su proyección humana, informa la organización Guatemala Visible.

Solo quienes acumulen al menos 75 puntos entre todas las áreas evaluadas podrán integrar la lista final que, tras su conformación, será enviada al presidente.

Un bloque autónomo que responde directamente a la pregunta central: La Comisión de Postulación de Guatemala evalúa entre 48 aspirantes para seleccionar a los seis candidatos que integrarán la nómina al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030.

Solo quienes obtengan al menos 75 puntos avanzarán a la recta final. La lista será entregada al presidente Bernardo Arévalo el 17 de abril, fecha límite fijada para completar el proceso, de acuerdo con los reportes de Guatemala Visible.

Resultados parciales: ningún aspirante evaluado supera el corte mínimo

Los expedientes revisados ilustran el nivel de exigencia de la Comisión. La evaluación de Juan Luis Polanco Santizo —14 votos a favor— arrojó 10 puntos en formación académica, 24 en experiencia profesional, 7.6 en entrevista y 2 en proyección humana, con un resultado total de 43.6 puntos.

Por su parte, Walfred Orlando Rodríguez Tórtola —15 votos— alcanzó 6 puntos en formación académica, 30 en experiencia, 7.6 en entrevista y 2 en proyección humana, lo que sumó 45.60 puntos.

En el caso de Mynor Francisco Hernández Castillo —también con 15 votos— el desglose fue de 10 puntos en formación académica, 44 en experiencia profesional, 6.35 en entrevista y 2 en proyección humana, con un total de 62.35 puntos.

De acuerdo con la tabla de gradación oficial, ninguno de los tres candidatos evaluados podría avanzar. Tal como expone la Comisión, el puntaje mínimo de acceso a la nómina final sigue siendo un filtro determinante en un proceso que se caracteriza por su rigor evaluativo.

El desarrollo de la etapa definitoria de la selección puede seguirse en directo a través del canal oficial del Organismo Judicial, garantizando la transparencia del procedimiento para la elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala.

Arévalo descarta la continuidad de Consuelo Porras y exige independencia

Durante una conferencia de prensa, Arévalo respondió sobre la posible presencia de la actual titular, Consuelo Porras, en la nómina definitiva. Señaló que: “difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo. De manera que el resto de los cinco van a ser seguramente más idóneos y, por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras, para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la nación”.

El presidente también se refirió a aspirantes vinculados a su administración, como Marco Villeda, ministro de Gobernación, y Julio Saavedra, procurador general de la Nación. Arévalo afirmó que ocupar cargos en su gobierno respalda que ambos “son personas íntegras, honradas y profesionales destacados”, aunque precisó: “Privilegios no va a dar este hecho”. Aclaró que la exigencia se extiende a todos los seleccionados, quienes deben demostrar cualidades éticas y compromiso con el país.