Gobierno de Guatemala activa protocolo para atención de usuarios tras ciberataque a la Dirección de Control de Armas y Municiones

Un ciberataque externo al portal de la Digecam provocó la filtración de datos sensibles de titulares de licencias de armas en Guatemala. (Cortesía: Ejército de Guatemala)

La Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) y el Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) de Guatemala activaron un protocolo especial tras detectar un ciberataque que expuso datos en la plataforma digital oficial el 10 de abril. El incidente, que comprometió credenciales de usuarios mediante un sistema automatizado, fue confirmado públicamente por el Mindef, según un informe oficial.

Según un comunicado del Mindef, no hubo encriptación de datos ni exigencia de rescate, descartando así un ataque de tipo ransomware. La cantidad de datos sustraídos no sobrepasó cinco gigabytes, conforme al informe inicial de la entidad castrense.

La reacción de las autoridades incluyó la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación correspondiente. Además, se reforzaron los sistemas de seguridad de los servidores de Digecam y se dispuso el cambio obligatorio de contraseñas para todos los usuarios registrados, de acuerdo con lo reportado por el Mindef.

Medidas y recomendaciones para usuarios afectados

En el marco del protocolo implementado, las autoridades brindaron varias recomendaciones a la población usuaria: solo se deben considerar comunicaciones oficiales provenientes de Digecam o del Ministerio de Defensa; los trámites de reposición serán gratuitos; ningún funcionario está autorizado a solicitar pagos ni datos personales por canales no institucionales. Asimismo, se pidió validar cualquier gestión exclusivamente a través de los canales oficiales y desestimar rumores o datos no corroborados, ya que la difusión de información no confirmada podría afectar el desarrollo de los procesos administrativos.

La sustracción de datos encendió alarmas y llevó a endurecer controles sobre comunicaciones oficiales. Sin demandas de rescate ni cifrado, la magnitud real sigue en evaluación y crece la atención sobre la respuesta institucional.

El Mindef enfatizó que todas las reposiciones de licencias o tenencias se notificarán formalmente y garantizó que los usuarios recibirán atención conforme a los procedimientos vigentes. Añade a las sugerencias:

Atender únicamente comunicaciones oficiales: Los usuarios serán contactados de manera progresiva conforme a los protocolos vigentes. Ninguna licencia o tenencia quedará sin reposición y cualquier gestión debe validarse a través de los canales y números oficiales. Abstenerse de acudir sin citación previa: No es necesario presentarse a las instalaciones para trámites de reposición sin notificación oficial. Verificar la información en canales oficiales: Toda comunicación válida será emitida exclusivamente por el Mindef y la Digecam. Prevenir posibles actos de fraude: Ninguna autoridad solicitará pagos, datos personales ni gestiones urgentes por medios no oficiales. Los trámites de reposición son gratuitos y no deben compartirse datos con terceros ajenos a la institución. Cumplir con los procedimientos establecidos: Se implementará un mecanismo ordenado, escalonado y transparente, cuyo detalle estará disponible en la web de Digecam. Evitar la difusión de información no verificada: Difundir rumores puede afectar el desarrollo adecuado de los procesos institucionales y administrativos.

Un ataque digital forzó medidas inéditas en el sistema de armas y municiones. Las autoridades aceleran investigaciones y piden extremar precauciones. Las nuevas pautas para tramitar servicios generan incertidumbre entre los usuarios afectados (Foto cortesía DIGECAM, mejorada a través de IA).

El hecho

El Ministerio de la Defensa Nacional informó el 10 de abril que la vulneración del portal de la Digecam permitió la sustracción de información, producto de un ataque automatizado que se extendió durante aproximadamente 13 horas, según relató Julio César Taracena, comandante de la Unidad de Comunicaciones del Ejército, en una conferencia de prensa.

Taracena aclaró el protocolo para la validación y reemplazo de los documentos. Precisó: “No es que se les vuelva a dar (la misma licencia), sino que será un número diferente, un número de registro nuevo, porque esos registros que fueron filtrados automáticamente quedarán, como algo, prácticamente podríamos decir que van a ser falsos”.