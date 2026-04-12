Guatemala

La Procuraduría General de la Nación impulsa campaña para prevenir riesgos digitales en menores guatemaltecos

Las autoridades priorizan actividades de sensibilización dirigidas a niños, adolescentes y familias, destacando la importancia de estrategias de autocuidado y comunicación como mecanismos clave para evitar delitos que surgen en entornos virtuales

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Ilustración de una joven con cabello oscuro sonriendo mientras usa un smartphone, con burbujas de chat, signos de admiración y un emoji sonriente flotando alrededor, sobre un fondo púrpura
Procuraduría de la niñez y adolescencia, lanza campaña No caigas en las redes. (fotografía: PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación ha puesto en marcha la campaña No caigas en las redes para concientizar sobre el riesgo de las redes sociales entre la niñez y la adolescencia, enfatizando que la seguridad digital es esencial para prevenir delitos como la desaparición de menores y la vulneración de sus derechos, según informó la Procuraduría General de la Nación.

En el año 2025, la Dirección del Sistema de Búsqueda Alerta Alba-Keneth registró 25 activaciones de alerta relacionadas directamente con explotación sexual y trata de personas, así como 30 casos posiblemente vinculados al reclutamiento de pandillas.

De acuerdo con cifras de esta institución publicadas por la Procuraduría General de la Nación, las redes sociales y otras plataformas digitales fueron canales predominantes de contacto y captación en varios de estos incidentes, lo que ilustra el crecimiento del riesgo en entornos digitales.

Ilustración de una joven con cabello oscuro sonriendo mientras usa un smartphone, con burbujas de chat, signos de admiración y un emoji sonriente flotando alrededor, sobre un fondo púrpura
Una joven sonríe mientras usa su teléfono móvil, rodeada de burbujas de chat y elementos gráficos que advierten sobre los riesgos de interactuar con extraños en plataformas digitales, enfatizando la importancia de la seguridad en línea para la protección personal. (PGN de Guatemala)

La campaña advierte sobre el peligro de interactuar en línea con desconocidos, tendencia frecuente que, según la Procuraduría General de la Nación, es aprovechada por personas que emplean perfiles falsos y datos engañosos para ganarse la confianza de menores de edad.

La institución detalla que establecer vínculos, o aceptar encuentros presenciales con quienes solo se ha interactuado virtualmente, constituye uno de los escenarios de mayor peligro.

Según las autoridades citadas por la Procuraduría General de la Nación, “detrás de una identidad digital puede ocultarse alguien distinto a quien aparenta ser, lo que aumenta la probabilidad de situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes”.

Otro eje de No caigas en las redes es la protección de los datos personales. Las recomendaciones incluyen no compartir información delicada como la ubicación, el nombre del centro educativo o detalles sobre la rutina diaria.

La Procuraduría General de la Nación advierte que la exposición de estos datos incrementa la vulnerabilidad de los menores, ya que personas externas podrían rastrear sus movimientos o identificar fácilmente sus ubicaciones.

Las alertas y la supervisión familiar revelan el alcance de la problemática

Las estadísticas más recientes de la Procuraduría General de la Nación confirman la urgencia de intensificar estrategias de prevención y vigilancia familiar en los espacios digitales. La campaña subraya la importancia de la supervisión activa y la comunicación efectiva por parte de padres y cuidadores.

El acompañamiento constante, el establecimiento de límites claros para el uso de dispositivos y la supervisión sistemática de la actividad en línea son, según la institución, factores decisivos para reducir los riesgos.

Ilustración de una joven con cabello oscuro sonriendo mientras usa un smartphone, con burbujas de chat, signos de admiración y un emoji sonriente flotando alrededor, sobre un fondo púrpura
En 2025 se registraron alrededor de 30 casos posiblemente vinculados al reclutamiento de pandillas. (Foto: cortesía)

Para orientar la respuesta ante la pregunta central sobre cómo proteger a la niñez ante estos desafíos, la Procuraduría General de la Nación establece un modelo de prevención basada en el diálogo en el hogar y recomendaciones prácticas. Informar sobre los riesgos de las redes sociales, confiar en la capacidad de los menores para pedir ayuda y evitar el aislamiento digital constituyen los pilares del acompañamiento propuesto por la campaña.

La evidencia recogida durante 2025 por el sistema Alerta Alba-Keneth señala que las redes sociales se han convertido no solo en un medio de socialización habitual, sino también en una herramienta recurrente para la comisión de delitos contra la integridad de la niñez y la adolescencia. Esta situación refuerza la necesidad de políticas y campañas sostenidas para resguardar la seguridad digital y fortalecer la cultura de prevención desde el entorno familiar.

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