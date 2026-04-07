Guatemala

El flujo migratorio regular en Guatemala aumenta 2% durante Semana Santa 2026

Las estadísticas dadas a conocer por la autoridad migratoria muestran un crecimiento en los movimientos de entrada y salida, en parte por el incremento de viajeros en los principales puestos fronterizos y el aeropuerto internacional la Aurora

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Incrementa flujo migratorio en semana santa 2026
Los datos de los institutos de Migración y Turismo revelan un volumen sin precedentes de viajeros tanto nacionales como extranjeros, lo que motivó nuevas estrategias de gestión y asistencia para quienes transitaron el territorio guatemalteco. (Fotografía: IGM)

El flujo de migrantes durante la Semana Santa 2026 en Guatemala experimentó un aumento del 2 % respecto al año anterior, según datos publicados por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Entre el 26 de marzo y el 6 de abril, se registraron exactamente 501.009 personas entre ingresos y egresos del país, una cifra que muestra el volumen excepcional de movilidad asociado a este período vacacional. El refuerzo de los sistemas de control migratorio se implementó como respuesta directa, con el objetivo de agilizar los procesos y reducir los tiempos de espera para viajeros nacionales y extranjeros, informó el IGM y replico AGN.

Debido a la elevada demanda observada, las autoridades pusieron en marcha un Plan de Contingencia que se extendió a lo largo de las casi dos semanas de mayor tránsito. Esta estrategia implicó incorporar personal adicional en los principales puntos de chequeo migratorio. El reporte del IGM publicado por la Agencia Guatemalteca de Noticias expone que la medida mejoró de forma tangible la experiencia de los usuarios en uno de los períodos de mayor movilidad en el calendario guatemalteco.

El Aeropuerto Internacional La Aurora registró el flujo individual más alto con 71.356 atenciones. De ese total, 36.977 personas ingresaron al país y 34.379 salieron, según el IGM. Entre los pasos fronterizos terrestres, Valle Nuevo —limítrofe con El Salvador— encabezó las operaciones con 50.148 movimientos: 25.959 entradas y 24.189 salidas entre el país y el vecino estado.

Más de 250 mil guatemaltecos en tránsito internacional durante la Semana Santa

Respecto a los movimientos externos, el IGM informó que durante el receso de Semana Santa 134.711 guatemaltecos salieron hacia el extranjero, mientras que 116.228 ingresaron al territorio nacional en el mismo período. Esta dinámica sitúa al país como emisor y receptor simultáneo de un elevado número de viajeros, una tendencia que crece cada año en fechas religiosas y de turismo masivo.

Los datos institucionales reflejan la diversidad de orígenes de los visitantes extranjeros. Las llegadas provenientes de El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Belice y Costa Rica constituyeron los principales flujos internacionales.

El IGM anunció que continuará impulsando las “acciones que fortalezcan los procesos de control migratorio”, lo que supone promover una migración “ordenada, segura y eficiente”. La institución recalcó la importancia de adaptar la respuesta operativa a picos estacionales como el que representa la Semana Santa.

Incrementa flujo migratorio en semana santa 2026
Los datos de los institutos de Migración y Turismo revelan un volumen sin precedentes de viajeros tanto nacionales como extranjeros, lo que motivó nuevas estrategias de gestión y asistencia para quienes transitaron el territorio guatemalteco. (fotografía: IGM)

Más de 51 mil turistas recibieron asistencia del Instituto Guatemalteco de Turismo durante la Semana Santa 2024

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) comunicó a través de sus redes sociales que 51.254 turistas recibieron información y asistencia de su personal durante la Semana Santa más reciente. De esa cifra, 24.662 correspondieron a turistas nacionales y 26.792 a visitantes extranjeros. El INGUAT especificó que la atención alcanzó a 24.704 hombres y 25.550 mujeres, abarcando labores de recepción, orientación y acompañamiento en diferentes puntos del país.

Los equipos del INGUAT llevaron adelante estas acciones como parte de su estrategia anual de fomento turístico y atención integral. Según detalló la institución, las actividades incluyeron el suministro de recomendaciones para traslados seguros y la promoción de rutas para quienes seleccionaron Guatemala como destino durante esta temporada alta.

Sobre el cierre del período, el INGUAT remarcó: “Con gran satisfacción, concluimos exitosamente otra Semana Santa, brindando información y asistencia a nuestros visitantes nacionales e internacionales. Les hemos acompañado en la alegría y el deseo de descubrir las riquezas de Guatemala. Gracias a nuestro equipo, hemos atendido a más de 51.254 turistas en su recorrido.

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