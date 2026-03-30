Guatemala

El Instituto Guatemalteco de Migración y la Cruz Roja Guatemalteca firman convenio para reforzar asistencia a migrantes

La nueva alianza busca coordinar ayudas humanitarias inmediatas, definir procesos de integración y establecer mecanismos formales de protección en favor de quienes enfrentan movilidad forzada en el país

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Un hombre en traje azul y una mujer con chaleco rojo de Cruz Roja, ambos sonrientes, firman documentos en una mesa azul. Fondo con logo de Migración
El Instituto Guatemalteco de Migración y la Cruz Roja Guatemalteca firmaron un acuerdo para mejorar la atención humanitaria a las personas retornadas en el país. (Instituto Guatemalteco de Migración)

El Instituto Guatemalteco de Migración y la Cruz Roja Guatemalteca firmaron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la protección y asegurar asistencia humanitaria para personas en situación de movilidad humana en Guatemala, con énfasis en impulsar la integración comunitaria y garantizar el trato digno a los migrantes, según informaron ambas instituciones durante la ceremonia formal, según consignó IGM.

Entre las acciones previstas figura la provisión inmediata de ayuda humanitaria y servicios de protección, así como el diseño de procesos destinados a la integración y reintegración de personas migrantes en sus comunidades de origen.

El acuerdo contempla la coordinación ante emergencias y flujos migratorios, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar estos desafíos, de acuerdo con lo informado por el Instituto Guatemalteco de Migración.

Esta alianza responde al crecimiento de los flujos migratorios y a las demandas de atención humanitaria, en un contexto donde la Cruz Roja Guatemalteca ya actúa como auxiliar de los poderes públicos en situaciones de crisis humanitaria.

La presidenta del Consejo Nacional y representante legal de la organización, Patricia Annabella Folgar Bonilla, afirmó en el acto que el convenio “no solo firma un evento, sino que renueva su compromiso de acción en el territorio nacional como auxiliar de los poderes públicos”.

Folgar subrayó que la unión de la capacidad técnica del Instituto de Migración con el trabajo humanitario de la Cruz Roja ayudará a garantizar un trato más digno y seguro para quienes se encuentran en situación de movilidad.

Un hombre en traje azul habla desde un podio frente a una audiencia sentada en una sala. Pancartas del Instituto Guatemalteco de Migración y bandera de Guatemala son visibles
Funcionarios de Migración y Cruz Roja de Guatemala asisten a la firma de un acuerdo para fortalecer la asistencia humanitaria a personas retornadas. (Instituto Guatemalteco de Migración)

El acuerdo formaliza mecanismos de atención, referencia y confidencialidad para migrantes vulnerables

El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, destacó durante la firma que la Cruz Roja Guatemalteca “bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, se ha consolidado como un referente en la atención humanitaria”.

Rivera recalcó la capacidad operativa de la organización y detalló que el convenio “establece un marco formal de coordinación y cooperación interinstitucional, orientado principalmente a la atención de las personas guatemaltecas migrantes retornadas, así como aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en los distintos contextos del fenómeno migratorio”.

Rivera señaló que las prioridades incluirán la promoción de la referencia y derivación directa de casos, con “estricto apego a la confidencialidad y a los derechos humanos”, así como el intercambio de buenas prácticas y de información estadística para respaldar una política migratoria eficiente, integral y humana, según lo declarado al IGM.

Una mujer de la Cruz Roja habla en un podio con un hombre en traje sentado a la derecha. Detrás, la bandera de Guatemala y logos del Instituto Guatemalteco de Migración
Representantes de la Cruz Roja y el Instituto Guatemalteco de Migración participan en un seminario enfocado en temas migratorios, fomentando el diálogo y la colaboración en la Universidad InterNaciones. (Instituto Guatemalteco de Migración)

El acuerdo supone la implementación inmediata de acciones conjuntas centradas en la asistencia y atención integral de personas guatemaltecas migrantes retornadas, así como de quienes permanecen en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de recuperar medios de vida y fortalecer la protección de los derechos fundamentales de los migrantes mediante la respuesta coordinada ante emergencias, según consta en los términos divulgados por la Cruz Roja Guatemalteca y el Instituto Guatemalteco de Migración.

El IGM reporta retorno de más de once mil ciudadanos en 2026

Un total de 11.855 guatemaltecos migrantes fueron retornados desde Estados Unidos y México en 2026, informó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). El desafío principal para Guatemala sigue siendo la reintegración segura y con respeto a los derechos humanos de estos ciudadanos luego de procesos de desplazamiento forzado.

Las cifras del IGM detallan que 1.161 mujeres y 10.379 hombres están entre los retornados, junto a 204 niñas, niños y adolescentes acompañados y 111 menores no acompañados. Un total de 125 unidades familiares llegaron al país en 102 vuelos y 90 buses coordinados, según datos oficiales.

El proceso de retorno se lleva a cabo principalmente en los Centros de Recepción de Retornados (CRR) de la zona13 de Ciudad de Guatemala y la localidad de Tecún Umán, San Marcos.

La coordinación para la protección y atención a la población migrante involucra a organismos como la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), la Comisión Nacional del Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), según reportó el IGM.

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