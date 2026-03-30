Guatemala

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala promueve visitas responsables a reservas durante Semana Santa

Las instituciones guatemaltecas invitan a residentes y turistas a recorrer espacios naturales protegidos, enfatizando la preservación de la biodiversidad y el cumplimiento de normas ambientales durante el aumento de viajes en el periodo festivo

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Sumérgete en un viaje a través del tiempo y la naturaleza. Visita las impresionantes ciudades mayas de Yaxhá, Nakum y Naranjo, y navega hacia el sitio postclásico de Topoxté. Una aventura perfecta para disfrutar con familia y amigos.Credito CONAP Guatemala

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) ha lanzado una invitación a los guatemaltecos y turistas internacionales para explorar los territorios custodiados por el país durante Semana Santa, con el propósito de fomentar un turismo responsable y resaltar la riqueza natural y cultural nacional.

En esta época del año, caracterizada por el intenso movimiento de personas hacia destinos turísticos, las autoridades hacen hincapié en la importancia de preservar la biodiversidad y respetar las normas ambientales, según informó Conap.

Guatemala figura entre los 20 países megadiversos del mundo y tiene el 30 % de su territorio bajo protección, desde las costas hasta la selva petenera, de acuerdo con la segunda edición de la guía digital «Viaje por las Áreas Protegidas de Guatemala», presentada conjuntamente este año por Conap y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Estos datos sitúan al país como referente regional en cuanto a conservación y promoción del turismo ecológico, según ambas instituciones.

Las áreas protegidas ofrecen turismo ecológico, historia y biodiversidad

El Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap), coordinado por Conap, engloba parques nacionales, reservas naturales y monumentos culturales que constituyen destinos recomendados para esta temporada.

Los visitantes pueden optar por caminatas ecológicas, avistamiento de flora y fauna, recorridos por lagos y visitas a sitios históricos inmersos en entornos naturales. Conap recomienda planificar los recorridos con antelación, verificar las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de las autoridades locales para una experiencia segura.

Uno de los lugares destacados es el Parque Nacional Grutas de Lanquín, reconocido por su complejo de cuevas de gran extensión y belleza, y por haber sido una de las primeras áreas protegidas declaradas en Guatemala.

Además, el Parque Nacional Yaxha-Nakum-Naranjo ofrece una singular combinación de diversidad biológica y patrimonio prehispánico, con lagunas y humedales de relevancia mundial según la Convención RAMSAR.

Desde lo alto de varios de sus monumentos arqueológicos, pueden observarse las lagunas de Yaxha y Sacnab, un atractivo clave para los amantes del paisaje y la observación de aves migratorias.

Un poster promocional muestra la Laguna Chicabal en Quetzaltenango, Guatemala, rodeada de montañas verdes y cielo nublado, con flores en la orilla
El poster promociona la visita a las Áreas Protegidas de Guatemala durante Semana Santa, destacando la serena belleza de la Laguna Chicabal en Quetzaltenango. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

Sendero Las Escobas: biodiversidad y turismo sostenible en Izabal

El Sendero Las Escobas, ubicado en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, departamento de Izabal, es una de las reservas naturales recomendadas para quienes buscan ecoturismo y contacto directo con la biodiversidad. El área está dentro del Cerro San Gil y es célebre por sus pozas de agua cristalina, cascadas y la oportunidad de realizar senderismo en la selva. De acuerdo con información de Conap, el sitio alberga cerca de 450 especies de flora y fauna, entre las que se cuentan aves y mariposas como la Monarca, y se ha consolidado como un punto clave para la observación ecológica en el país.

Acceder a Las Escobas requiere un recorrido de unos 6 km por carretera de terracería tras desviarse de la principal hacia Puerto Barrios. Está abierto todos los días de 7:00 a 16:30, y la tarifa para adultos nacionales ronda los Q40.00, mientras que para niños nacionales es de Q5.00 (precios sujetos a ajustes, según Conap). Se recomienda llegar temprano para disfrutar de la tranquilidad y aprovechar la observación de especies en calma.

Un poster promocional muestra la Laguna Chicabal en Quetzaltenango, Guatemala, rodeada de montañas verdes y cielo nublado, con flores en la orilla
El poster promociona la visita a las Áreas Protegidas de Guatemala durante Semana Santa, destacando la serena belleza de la Laguna Chicabal en Quetzaltenango. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

Medidas para la conservación durante la Semana Santa

La autoridad ambiental exhorta a los visitantes a no encender fogatas fuera de las zonas autorizadas, así como gestionar correctamente los desechos sólidos, subrayando que el turismo responsable es un compromiso colectivo. Según Conap, la participación activa de la población durante los días de asueto es decisiva para proteger tanto los ecosistemas como el patrimonio cultural e histórico del país.

En suma, la propuesta de Conap y Inguat para esta Semana Santa integra la visita a áreas protegidas con la adopción de buenas prácticas ambientales, permitiendo a nacionales y extranjeros acceder a experiencias turísticas únicas, en contacto con la naturaleza y la historia de Guatemala.

Descargar la Guía Viaje por las áreas protegidas de Guatemala

https://drive.google.com/.../1smi1piPUj4XYmHEYPm2.../view...

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